Có thể bạn chưa biết: Mỗi đồng chi tiêu viễn thông từ Viettel Telecom đều đang đóng góp vào năng lực quốc phòng của đất nước

10.000 đồng nạp điện thoại, gói data mua thêm 5.000đ/ngày do Viettel Telecom cung cấp đang góp phần tạo nên nguồn lực tài chính để Viettel xây dựng công nghiệp quốc phòng

Tại triển lãm Thành tựu đất nước A80 diễn ra vừa qua, hàng triệu khách tham quan đã phải trầm trồ trước tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn, phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa hay pháo tự hành mặt đất hạng nặng và các hệ thống radar phòng không, cảnh giới biển… mà Viettel đem đến.

Các vũ khí, khí tài hiện đại sẵn sàng đi vào hoạt động đã trực tiếp thể hiện năng lực làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Nhưng không phải ai cũng nhớ ra rằng, nguồn lực khổng lồ cho những nghiên cứu công nghệ vũ khí kéo dài mà Viettel có được hôm nay đến từ chính những hành động quen thuộc nhất của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

Đó là mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn hay gói dữ liệu mua thêm chỉ bằng cốc trà đá mà chúng ta đăng ký hàng ngày do Viettel Telecom cung cấp.

Từ khoản chi tiêu nhỏ đến khí tài bảo vệ Tổ quốc

Trên thế giới, không nhiều nhà mạng viễn thông mang trong mình sứ mệnh "kép" như Viettel. Mô hình hoạt động của tập đoàn được xây dựng dựa trên triết lý "kinh doanh gắn liền với quốc phòng" hay còn gọi là mô hình lưỡng dụng.

Hiểu một cách đơn giản, Viettel sẽ phát triển ở mảng dân sự (viễn thông, logistics, chuyển đổi số…) để tạo ra nguồn lực tài chính, sau đó một phần nguồn lực này được dùng để đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng.

Cho đến hiện tại, phần lớn doanh thu của Tập đoàn đang đến từ hoạt động viễn thông do Viettel Telecom đảm nhiệm.

Nền tảng của Viettel Telecom được xây dựng từ vô số các giao dịch "vi mô" trên khắp Việt Nam. Đó là 10.000 đồng nạp điện thoại của một người lao động, là hóa đơn Internet vài trăm nghìn của một hộ gia đình, thậm chí là gói data mua thêm chỉ 5.000đ/ngày.

70 triệu khách hàng trên cả nước thực hiện các giao dịch đó mỗi ngày, tạo nên nguồn tài chính vững chắc, giúp một tập đoàn công nghệ công nghiệp như Viettel thực hiện những sứ mệnh lớn lao.

Lợi nhuận thu được từ việc Viettel Telecom cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp đã được dùng để trả lương cho hàng nghìn kỹ sư, xây dựng phòng thí nghiệm, mua sắm máy móc và đầu tư vào việc nghiên cứu những công nghệ lõi mà trước đây Việt Nam phải bỏ ra rất nhiều ngoại tệ để nhập khẩu.

Đây vốn là hoạt động đòi hỏi vốn đầu tư cực lớn và Viettel là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam tái đầu tư cho R&D mạnh và hiệu quả.

Tổ hợp tên lửa S-125-VT trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Nói một cách đơn giản, khi bạn đăng ký một gói cước 4G, có thể bạn không biết rằng mình đang góp một phần rất nhỏ vào chi phí nghiên cứu và chế tạo hệ thống 5G Private. Đây là công nghệ cho phép quân đội triển khai một mạng di động riêng, bảo mật tuyệt đối tại các khu vực trọng yếu, hải đảo, biên giới, đảm bảo thông tin liên lạc không thể bị kẻ địch xâm nhập.

Khi bạn thực hiện một cuộc gọi, lợi nhuận từ đó có thể đang được dùng để đầu tư cho các dự án radar cảnh giới. Những chiếc radar "mắt thần" này có khả năng phát hiện mục tiêu từ xa hàng trăm cây số, giúp chúng ta bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển.

Số tiền lãi từ các dịch vụ Viettel Telecom cung cấp cũng chính là nguồn vốn để phát triển các dòng UAV. Những chiếc máy bay này không chỉ phục vụ trinh sát quân sự, mà còn có thể được dùng trong các hoạt động dân sự như theo dõi, bảo vệ rừng, giám sát đê điều, cứu hộ cứu nạn.

Theo cơ chế do Bộ Chính trị phê duyệt từ năm 2023, tập đoàn được trích 30% lợi nhuận sau thuế để đầu tư cho R&D, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ lõi và quốc phòng. Theo Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng 12-14%/năm, trong đó lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghệ số tăng trưởng 25-30% mỗi năm.

Viettel Telecom đi trước mở đường cho hệ sinh thái Viettel

“Tại Tập đoàn, Viettel Telecom luôn là đơn vị đi trước, mở đường cho các dịch vụ, tạo nên hệ sinh thái như ngày hôm nay. Các bạn đang là người dẫn dắt, tiên phong trong hệ sinh thái ấy” – Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng nhận xét.

Theo người đứng đầu tập đoàn, Viettel Telecom khởi đầu trong bối cảnh mật độ di động của Việt Nam còn dưới 4%. Thời điểm đó, quan niệm về dịch vụ di động rất khác: người ta xem điện thoại di động là thứ xa xỉ, chỉ dành cho người giàu, mà người giàu thì cũng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong xã hội.

Người dân xem phim 4K trên mạng 5G của Viettel Telecom

25 năm qua, Viettel Telecom đã đi qua 4 thế hệ công nghệ từ 2G đến 5G. Từ con số 0 ban đầu, đến nay Viettel Telecom đã đạt con số đáng tự hào là khoảng 60% thị phần viễn thông. Trước kia, một cuộc gọi từ thành phố về nông thôn có thể tốn hàng chục nghìn đồng, nhiều vùng hoàn toàn không có sóng. Viettel Telecom đã thay đổi điều đó khi phủ sóng đến vùng sâu vùng xa, giúp người dân kết nối dễ dàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ vậy, thương hiệu Viettel được người dân, chính quyền và xã hội ủng hộ mạnh mẽ – vì đã mang công nghệ đến với mọi người, mọi nơi.

Không chỉ vậy, Viettel Telecom còn tiên phong đưa cáp quang đến từng hộ gia đình, với tầm nhìn xa rằng Internet cố định và di động phục vụ những nhu cầu khác nhau. Cáp quang là nền tảng bền vững cho tương lai.

“Tôi tin rằng, các cán bộ nhân viên của Viettel Telecom cũng vô cùng tự hào với những thành quả mà các bạn đã đạt được — những thành quả mà đất nước và nhân dân đều biết đến, thông qua sản phẩm, dịch vụ và cả những gì Viettel đã đầu tư, cống hiến” – Chủ tịch Tào Đức Thắng nhấn mạnh.