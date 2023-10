Có thể tốn gần 3.000 tỷ đồng nếu đổi 22 triệu bằng lái cũ sang thẻ PET: Lý do cần đổi là gì?

22 triệu giấy phép lái xe sẽ phải đổi sang mẫu mới?

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, theo Điều 81 quy định chuyển tiếp tại dự thảo Luật, giấy phép lái xe (bằng lái xe) không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được chuyển sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam thống kê, hiện cả nước có khoảng 22 triệu giấy phép lái môtô không thời hạn bằng vật liệu giấy (các loại bằng A1, A2 và A3) được cấp từ năm 1995 đến tháng 7/2012.

Nếu dự thảo luật được thông qua, người sử dụng giấy phép lái xe này sẽ phải làm thủ tục đổi mới sang thẻ nhựa (PET).



Theo quy định, lệ phí đổi bằng lái sang thẻ PET là 135.000 đồng/thẻ. Như vậy, với 22 triệu bằng lái cũ đổi sang thẻ PET để tích hợp thì người dân sẽ tốn khoảng 3.000 tỷ đồng.

Bộ Công an ước tính có khoảng 22 triệu giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới nếu Dự thảo luật được thông qua.

Lý giải nguyên nhân phải đổi 22 triệu bằng lái xe, tại buổi toạ đàm, đại tá Nguyễn Quang Nhật - trưởng Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông Cục Cảnh sát giao thông cho hay, trong quá trình nghiên cứu về quy định giấy phép lái xe, Cục Cảnh sát giao thông đã tiếp thu theo quy định Công ước Vienna, phù hợp với hoạt động quốc tế.

Trong khi đó giấy phép lái xe hiện ở Việt Nam đang sử dụng chưa phù hợp với Công ước Vienna.

Đáng chú ý những giấy phép lái xe được cấp từ 1/7/2012 dùng giấy bìa, ép plastic và chưa sử dụng PET, do vậy không cập nhật lên được hệ thống do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) quản lý, không cập nhật được lên dữ liệu quốc gia, tích hợp vào định danh điện tử, VNeID…

Theo quy định hiện hành, người dân có thể đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp tại cơ quan cấp phép (Cục Đường bộ hay sở giao thông vận tải các địa phương) hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công.



Tuy nhiên đây mới chỉ là đề xuất và mới dừng lại ở Dự thảo luật. Các nội dung trong Dự thảo sẽ phải trải qua nhiều lần họp, bàn bạc tại Quốc hội và chỉ được thông qua khi phần lớn các Đại biểu Quốc hội nhấn nút tán thành.

Bài toán về chi phí

Đối với băn khoăn về việc đổi sang thẻ PET, người dân sẽ tốn hàng nghìn tỷ đồng lệ phí, trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ, ông Lương Duyên Thống, Trưởng Phòng Quản lý phương tiện và người lái Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe máy từ giấy bìa sang vật liệu PET, khi đó giấy phép lái xe mới sẽ cập nhật theo căn cước công dân 12 số, phù hợp dữ liệu hệ thống dân cư.

Ngoài phương án này thì người dân cũng có thể chờ Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an (C06) để cập nhật, đưa lên hệ thống VNeID.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên báo Người lao động, chuyên gia giao thông Bùi Danh Liên bày tỏ sự ủng hộ việc đổi giấy phép lái xe không thời hạn từ bìa giấy sang thẻ nhựa, bởi về lâu dài, việc chuyển đổi này tạo thuận tiện cho người dân, nhất là khi các dữ liệu được cập nhật và hiển thị trên hệ thống VNeID. "Tuy nhiên, việc thay đổi trên phải có lộ trình, không làm mất thời gian cũng như tốn kém kinh phí cho người dân. Tốt nhất là nên triển khai cấp lại miễn phí" - ông Liên nêu quan điểm.