"Có tiền không tiêu được", Thủ tướng yêu cầu xử lý cán bộ yếu kém trong đầu tư công

Ngày 17-9, phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ giải ngân đầu tư công năm 2025 có nhiều tiến bộ, đến nay đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn còn những điểm nghẽn, nút thắt, còn khoảng cách so với yêu cầu đặt ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, nâng cao chất lượng đầu tư công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, phát huy vai trò động lực tăng trưởng, vốn đầu tư công là vốn mồi kích hoạt, dẫn dắt, huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 409 ngàn tỉ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 5,9% về tỉ lệ và tăng gần 135,3 ngàn tỉ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỉ lệ ước giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan, địa phương được giao kế hoạch lớn và có tỉ lệ giải ngân cao: Bộ Quốc phòng (54,5%), Bộ Công an (64,8%), Thanh Hóa (90,6%), Ninh Bình (90,1%), Phú Thọ (74,08%), Bắc Ninh (64,6%), Gia Lai (62,8%). Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia đạt 52,4% kế hoạch.

Thủ tướng cũng nêu rõ còn 18 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 38,4 ngàn tỉ đồng. Đến hết tháng 8-2025, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng phê bình các bộ, cơ quan trung ương và địa phương này và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới, trong đó xác định kết quả giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ, đánh giá kết quả công tác.

Để bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân để xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra.

Theo lãnh đạo Chính phủ, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung cho các dự án, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương trả lại vốn phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với việc không giải ngân hết vốn được giao. Đồng thời nhấn mạnh người đứng đầu các cơ quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong giải ngân đầu tư công, không để tình trạng trì trệ, "có tiền mà không tiêu được".

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "thi công 3 ca 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", qua đó, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm tiến độ các dự án, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.