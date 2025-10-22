Có tiền mua chung cư cứ chọn 6 tầng "vàng ròng" này: Càng ở càng lộc, bán thì lãi to

Một mái nhà không chỉ là chỗ trú ngụ, mà còn là nơi tích tụ vận khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, công danh và tài lộc của cả gia đình. Nhưng chọn được một căn nhà ưng ý đâu có dễ. Giá nhà ngày càng cao, người mua phải cân nhắc từ vị trí, tiện ích, hướng, ánh sáng cho tới… tầng nào là hợp nhất để ở. Không ít người cho rằng “ở tầng nào cũng được, miễn có chỗ ngủ yên”, nhưng thực tế tầng nhà lại liên quan mật thiết đến phong thủy và trải nghiệm sống.

Phong thủy tin rằng:Mua nhà chọn đúng tầng, may mắn sẽ tự gõ cửa. Dưới đây là 6 tầng được xem là vượng khí, càng ở càng hanh thông, được cả giới phong thủy lẫn người có kinh nghiệm mua nhà khuyên nên ưu tiên.

1. Tầng 3

Dân gian có câu “kim tam, ngân tứ” ý nói tầng 3 là tầng đẹp nhất trong nhà nhiều tầng. Tầng này vừa đủ cao để thoáng mát, vừa đủ thấp để di chuyển dễ dàng. Tầng 3 tránh được nhược điểm của tầng trệt như ẩm mốc, bụi và tiếng ồn, nhưng vẫn đủ gần mặt đất để người già, trẻ nhỏ thuận tiện đi lại. Khi mất điện hay hỏng thang máy, đi bộ cũng không mệt.

Không chỉ vậy, tầng 3 còn có độ riêng tư tốt, không bị nhìn vào từ ngoài đường, và giá thường mềm hơn các tầng cao, rất hợp với gia đình trẻ đang tìm nơi an cư.

2. Tầng 5

Tầng 5 được coi là tầng cân bằng hoàn hảo giữa ánh sáng, gió và tầm nhìn. Từ độ cao này, bạn có thể tránh được bụi, ồn, nhưng vẫn nhận đủ ánh nắng, gió lưu thông. Khi thang máy hỏng, leo 4 tầng cầu thang cũng không quá vất vả. Ngoài ra, các chuyên gia về an toàn nhà ở cũng nhận định: tầng 5 nằm trong phạm vi dễ tiếp cận của xe cứu hỏa và thang thoát hiểm, giúp an toàn hơn khi xảy ra sự cố.

Giá tầng 5 thường vừa tầm túi tiền, lại hội đủ yếu tố ở sướng – bán dễ, nên được nhiều người mua nhà lần đầu săn tìm.

3. Tầng 8

Trong phong thủy, số 8 tượng trưng cho “phát” – phát đạt, phát tài. Vì thế, tầng 8 luôn được xem là con số của thịnh vượng. Về thực tế, tầng này có độ cao vừa phải, đủ thoáng để tránh bụi và tiếng xe, không bị muỗi ẩm, đồng thời vẫn dễ chịu về nhiệt độ. Từ tầng 8 nhìn xuống, cảnh quan khu nhà như một bức tranh nhỏ, giúp thư giãn và cân bằng tinh thần sau giờ làm. Không ít người giàu chọn tầng 8 chỉ vì quan niệm: Ở tầng phát, việc gì cũng hanh thông.

4. Tầng 11

Ai từng sống ở tầng 11 đều có chung cảm nhận: yên tĩnh, thoáng đãng và sạch sẽ. Tầng này đủ cao để đón gió trong lành, đủ xa đường phố để tránh tiếng ồn, và đủ sáng để không bao giờ cần bật đèn ban ngày.

Từ ban công tầng 11 nhìn ra, cả thành phố như thu vào tầm mắt. Buổi chiều ngồi uống trà, hít gió mát lành, cảm giác nhẹ bẫng mọi ưu phiền. Đặc biệt, tầng 11 giúp tránh ánh nhìn soi mói từ bên ngoài, giữ được sự riêng tư, một điểm cộng lớn cho các gia đình trẻ sống giữa phố đông.

5. Tầng 16

Nếu thích nhà cao tầng, tầng 16 là lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo nhất. Ở độ cao này, ánh sáng dồi dào, tầm nhìn thoáng rộng, không khí sạch sẽ, rất hợp với người thích sống xanh và yên tĩnh. Phong thủy còn xem số 16 là con số “lộc thuận” - 1 khởi đầu, 6 suôn sẻ, biểu trưng cho cuộc sống hanh thông, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Thêm vào đó, tầng 16 có độ cao đủ để giảm nguy cơ trộm cắp, đảm bảo an toàn và riêng tư, trong khi vẫn chưa đến mức bị nắng gió hắt mạnh như tầng áp mái.

6. Tầng cận thượng

Tầng áp mái (tầng thượng) thường bị chê là nóng, dễ thấm dột. Nhưng tầng liền kề tầng thượng lại khác: vẫn sở hữu toàn bộ ưu điểm về tầm nhìn, ánh sáng, không khí mà không gặp nhược điểm kỹ thuật.

Cư dân ở tầng này luôn được hưởng ánh nắng chan hòa, gió mát tự nhiên, mùa hè không quá oi, mùa đông không lạnh buốt. Thêm nữa, tầng này thường giá rẻ hơn tầng thượng, nhưng vẫn “view triệu đô”, nên rất được người sành bất động sản săn đón. Về dài lâu, tầng cận thượng còn có giá trị thanh khoản cao, vì hiếm, đẹp và được ưa chuộng. Khi cần bán lại, người hỏi mua bao giờ cũng nhiều hơn.

