Coach Việt Nam - Môi trường làm việc đa dạng, gắn kết và phát triển bền vững

Thành tích này dựa trên hơn 49.523 lượt khảo sát, đưa Coach Việt Nam vào nhóm 655 doanh nghiệp hàng đầu, minh chứng cho cam kết xây dựng môi trường làm việc đề cao sự đa dạng, đổi mới và trao quyền cho nhân viên.

Không chỉ dừng lại ở Giải Vàng, Coach Việt Nam còn được trao danh hiệu "Most Caring Company", ghi nhận nỗ lực chăm lo sức khỏe và phúc lợi cho nhân viên trong giai đoạn nhiều thách thức trong khu vực.

Trực thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu của Tapestry, Coach Việt Nam bắt đầu hoạt động từ năm 2011, với đội ngũ nhân sự đa dạng, văn hóa doanh nghiệp tại đây được xây dựng trên nền tảng khai mở ý tưởng, nâng cao giá trị hòa nhập và sự tôn trọng – là một cộng đồng nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi hoài bão được hỗ trợ và mọi đóng góp đều được trân trọng.

Gắn kết nhân viên & văn hóa doanh nghiệp – Tạo điều kiện làm việc thuận lợi

Trong năm qua, Coach Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến nhằm xây dựng môi trường làm việc hợp tác, hòa nhập và hỗ trợ. Nổi bật là chương trình luân chuyển quốc tế, trang bị cho nhân viên nhận thức sâu sắc về phương thức vận hành đội ngũ toàn cầu. Hội thảo Gia tăng trải nghiệm nhân viên - nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các sáng kiến trong hành trình không ngừng nâng cao trải nghiệm nhân viên tại doanh nghiệp.

Ngoài chế độ lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn, Công ty còn thông qua chương trình Hotline Hỗ trợ Nhân viên, phúc lợi linh hoạt để đồng hành với cam kết "Đặt con người làm trung tâm" và nuôi dưỡng văn hóa làm việc tích cực.

Trong mục tiêu cam kết đa dạng và hòa nhập, Coach Việt Nam thường xuyên triển khai chuỗi các hoạt động hướng đến môi trường làm việc năng động, đề cao sự kết nối, ghi nhận đóng góp.

Trao quyền cho thế hệ lãnh đạo tương lai và phát triển nguồn nhân lực

Tháng 12/2024 vừa qua, công ty ra mắt chương trình "Mentoring" quy tụ 39 mentors giàu kinh nghiệm trong khu vực và 48 mentees cùng tham gia hành trình 6 tháng phát triển năng lực toàn diện. Ngoài ra, các hội thảo được định kỳ tổ chức cho nhân viên nhằm trang bị, rèn luyện hoàn thiện các nhóm kỹ năng phát triển bản thân. Chương trình khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai và thúc đẩy văn hóa học tập liên tục.

Con người là nguồn tài sản vô giá, mang giá trị quyết định trong sự phát triển của công ty. Coach Việt Nam luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển, thăng tiến. Phát triển cá nhân bắt đầu từ ngày đầu tiên, duy trì trong suốt hành trình sự nghiệp.

Các kênh truyền thông nội bộ được chú trọng đẩy mạnh và minh bạch giúp nhân viên chủ động tiếp nhận thông tin, nắm bắt mục tiêu và chiến lược của tập đoàn, từ đó tăng tính chủ động hoạch định kế hoạch phát triển cá nhân đồng hành với giá trị của tổ chức.

Về Tapestry Inc,: là Tập đoàn toàn cầu, sở hữu các thương hiệu Coach và Kate Spade New York. Lấy cảm hứng từ người tiêu dùng, sản phẩm của Tapestry định hướng nâng cao giá trị trải nghiệm cho khách hàng, thể hiện đẳng cấp, góp phần nâng tầm cuộc sống, đồng thời xây dựng thương hiệu bền vững.

Được thành lập năm 1941 với tên gọi ban đầu là Coach, Inc., thương hiệu là biểu tượng của phong cách sống hiện đại, nổi tiếng với chất lượng sản phẩm thủ công tinh xảo. Mang đậm phong cách New York, tinh thần tự do, Coach Inc. không ngừng sáng tạo đổi mới trong các thiết kế, hướng đến sự sang trọng, chân thực, và thanh lịch.