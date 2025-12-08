Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nina Live Hub ra mắt hệ sinh thái Nina Ecom Center tại sự kiện Creators Playground

08-12-2025 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Nina Live Hub ra mắt hệ sinh thái Nina Ecom Center tại sự kiện Creators Playground

Ngày 28/11/2025, Nina Live Hub chính thức tổ chức sự kiện Creators Playground, đánh dấu cột mốc quan trọng với sự ra mắt của Nina Ecom Center – hệ sinh thái thương mại sáng tạo mới được xây dựng nhằm kết nối thương hiệu, sàn thương mại điện tử, Creator/KOC, sinh viên và các tổ chức liên quan trên một nền tảng thống nhất và chuyên nghiệp.

Thông cáo này được phát hành bởi Nina Live Hub nhân dịp công bố hệ sinh thái mới trong chiến lược phát triển năm 2025.

Nina Ecom Center là hệ sinh thái trọng điểm được giới thiệu tại sự kiện, bao gồm ba đơn vị chủ lực: Nina TSP, Nina MCN và Nina Academy, tạo thành chuỗi giá trị khép kín từ đào tạo nhân lực sáng tạo, quản lý mạng lưới Creator đến vận hành gian hàng và quản trị doanh thu trên các nền tảng TMĐT. Hệ sinh thái được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nội dung số và thương mại sáng tạo tại Việt Nam.

Trong hệ sinh thái này, Nina TSP đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua các dịch vụ như quản lý gian hàng, tối ưu nội dung giới thiệu sản phẩm, xây dựng chính sách giá và triển khai quảng cáo. Nina MCN phụ trách tuyển chọn, phát triển và quản lý đội ngũ người sáng tạo trẻ, đồng thời kết nối họ với các chiến dịch quảng bá sản phẩm từ doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử. Song song đó, Nina Academy tổ chức chương trình đào tạo thực tiễn dành cho sinh viên và người mới, giúp trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành người làm nội dung chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho mạng lưới sáng tạo và doanh nghiệp.

Nina Live Hub ra mắt hệ sinh thái Nina Ecom Center tại sự kiện Creators Playground- Ảnh 1.

Việc ra mắt Nina Ecom Center được xem là bước đi chiến lược của Nina Live Hub nhằm chuẩn hóa quy trình sáng tạo nội dung thương mại, đồng thời tạo ra mô hình vận hành xuyên suốt từ đào tạo – vận hành TMĐT – triển khai chiến dịch bán hàng. Hệ sinh thái không chỉ đáp ứng nhu cầu của thương hiệu về đội ngũ Creator chất lượng, mà còn mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên và Creator trong bối cảnh TMĐT tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Sự kiện Creators Playground, được tổ chức với sự đồng hành của TikTok Shop, đóng vai trò là nền tảng giúp kết nối các bên trong hệ sinh thái. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của Nina Ecom Center mà còn khẳng định định hướng dài hạn của Nina Live Hub trong việc xây dựng hệ sinh thái thương mại sáng tạo bền vững, hiệu quả và phù hợp xu hướng tăng trưởng của thị trường.

Thông tin về Nina Live Hub

Nina Live Hub là đơn vị tiên phong trong việc phát triển hệ sinh thái livestream, thương mại điện tử và sáng tạo nội dung tại Việt Nam. Với các trụ cột Studio & Venue, E-commerce và Production, Nina Live Hub hướng đến mục tiêu trở thành đối tác chiến lược hàng đầu dành cho thương hiệu trong kỷ nguyên số.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kết nối – vị trí – pháp lý: Giúp AMDI Green City thành tâm điểm BĐS Tiên Du

Kết nối – vị trí – pháp lý: Giúp AMDI Green City thành tâm điểm BĐS Tiên Du Nổi bật

Coach Việt Nam - Môi trường làm việc đa dạng, gắn kết và phát triển bền vững

Coach Việt Nam - Môi trường làm việc đa dạng, gắn kết và phát triển bền vững Nổi bật

Turkish Airlines Hanoi Bus Tour: Trải nghiệm hành trình khám phá Hà Nội cùng Turkish Airlines

Turkish Airlines Hanoi Bus Tour: Trải nghiệm hành trình khám phá Hà Nội cùng Turkish Airlines

13:30 , 08/12/2025
Dấu ấn Đèo Cả trên những tuyến cao tốc chiến lược

Dấu ấn Đèo Cả trên những tuyến cao tốc chiến lược

11:00 , 08/12/2025
Cathay Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập: Sinh nhật rộn ràng – Ưu đãi ngập tràn

Cathay Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập: Sinh nhật rộn ràng – Ưu đãi ngập tràn

08:00 , 08/12/2025
Aristino ký kết hợp tác chiến lược với Parfums Parour Paris

Aristino ký kết hợp tác chiến lược với Parfums Parour Paris

17:30 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên