Nina Live Hub ra mắt hệ sinh thái Nina Ecom Center tại sự kiện Creators Playground

Thông cáo này được phát hành bởi Nina Live Hub nhân dịp công bố hệ sinh thái mới trong chiến lược phát triển năm 2025.

Nina Ecom Center là hệ sinh thái trọng điểm được giới thiệu tại sự kiện, bao gồm ba đơn vị chủ lực: Nina TSP, Nina MCN và Nina Academy, tạo thành chuỗi giá trị khép kín từ đào tạo nhân lực sáng tạo, quản lý mạng lưới Creator đến vận hành gian hàng và quản trị doanh thu trên các nền tảng TMĐT. Hệ sinh thái được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nội dung số và thương mại sáng tạo tại Việt Nam.

Trong hệ sinh thái này, Nina TSP đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua các dịch vụ như quản lý gian hàng, tối ưu nội dung giới thiệu sản phẩm, xây dựng chính sách giá và triển khai quảng cáo. Nina MCN phụ trách tuyển chọn, phát triển và quản lý đội ngũ người sáng tạo trẻ, đồng thời kết nối họ với các chiến dịch quảng bá sản phẩm từ doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử. Song song đó, Nina Academy tổ chức chương trình đào tạo thực tiễn dành cho sinh viên và người mới, giúp trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành người làm nội dung chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho mạng lưới sáng tạo và doanh nghiệp.

Việc ra mắt Nina Ecom Center được xem là bước đi chiến lược của Nina Live Hub nhằm chuẩn hóa quy trình sáng tạo nội dung thương mại, đồng thời tạo ra mô hình vận hành xuyên suốt từ đào tạo – vận hành TMĐT – triển khai chiến dịch bán hàng. Hệ sinh thái không chỉ đáp ứng nhu cầu của thương hiệu về đội ngũ Creator chất lượng, mà còn mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên và Creator trong bối cảnh TMĐT tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Sự kiện Creators Playground, được tổ chức với sự đồng hành của TikTok Shop, đóng vai trò là nền tảng giúp kết nối các bên trong hệ sinh thái. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của Nina Ecom Center mà còn khẳng định định hướng dài hạn của Nina Live Hub trong việc xây dựng hệ sinh thái thương mại sáng tạo bền vững, hiệu quả và phù hợp xu hướng tăng trưởng của thị trường.

Thông tin về Nina Live Hub

Nina Live Hub là đơn vị tiên phong trong việc phát triển hệ sinh thái livestream, thương mại điện tử và sáng tạo nội dung tại Việt Nam. Với các trụ cột Studio & Venue, E-commerce và Production, Nina Live Hub hướng đến mục tiêu trở thành đối tác chiến lược hàng đầu dành cho thương hiệu trong kỷ nguyên số.