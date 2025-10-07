Color Run EcoLakes 2025 – Đường chạy sắc màu hòa cùng Halloween sôi động tại EcoLakes Mỹ Phước

Diễn ra từ 05:00 đến 09:30 tại phố đi bộ – ẩm thực EcoLakes Walk, sự kiện quy tụ hơn 2.000 vận động viên ở mọi lứa tuổi và ngành nghề, từ các câu lạc bộ thể thao, nhân viên doanh nghiệp đến cư dân và du khách. Đặc biệt, chương trình vinh dự đón tiếp Ông Firdauz Othman – Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh và Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hồ Chí Minh tham dự.

Điểm nhấn đặc biệt của năm nay là sự kết hợp độc đáo giữa "Đường chạy sắc màu" và chủ đề Halloween. Sự kiện không chỉ là hành trình rèn luyện thể chất mà còn là "bữa tiệc" kết hợp sắc màu, hóa trang và âm nhạc, mang đến không gian tràn đầy năng lượng và trở thành một trong những hoạt động cộng đồng được mong chờ nhất tại EcoLakes Mỹ Phước.

Khi thể thao hòa cùng sắc màu và lễ hội

Tham gia Color Run EcoLakes 2025, các vận động viên cùng nhau chinh phục hành trình rực rỡ qua năm cổng sắc màu, đồng thời vượt qua hai chướng ngại vật được thiết kế theo chủ đề Halloween. Hành trình mang đến những trải nghiệm vừa vui tươi, vừa kịch tính, là dịp để mọi lứa tuổi – từ vận động viên chuyên nghiệp, thành viên các câu lạc bộ việt dã đến cán bộ, nhân viên doanh nghiệp, cư dân EcoLakes và gia đình – cùng gắn kết, rèn luyện thể chất và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Các vận động viên hóa trang cùng tham gia flashmob khởi động

Sự kiện mở màn bằng màn flashmob khởi động đầy năng lượng, khi hàng trăm vận động viên cùng hòa mình trong nhịp điệu trẻ trung. Bên cạnh đó là những tiết mục nhảy Halloween sôi động của các nhóm biểu diễn chuyên nghiệp, cùng nhiều trò chơi, quầy ẩm thực và sân khấu âm nhạc, mang đến không gian giải trí bùng nổ cho mọi độ tuổi.

Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng cùng các vận động viên

Phát biểu tại sự kiện,Ông Sherman Kam Hock Leong – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SetiaBecamex chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng hoạt động thể dục thể dục phải luôn vui tươi, trẻ trung. Phải ồn ào. Phải đầy màu sắc. Phải gắn kết mọi người lại với nhau. Và hôm nay, điều đó đã thành hiện thực. Với 5 vùng sắc màu rực rỡ dọc theo cung đường chạy 5km, mỗi bước chân bạn chạy là một bước tiến đến niềm vui, đến sự kết nối, đến cuộc sống."

Lan tỏa tinh thần thể thao và sẻ chia

Tại chương trình, SetiaBecamex đã trao thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các hạng mục thi đấu. Ở nội dung Nam 5km, giải Nhất thuộc về anh Nguyễn Minh Thuận (BIB 10294) với thành tích 17 phút 56 giây 94. Ở nội dung Nữ 5km, giải Nhất thuộc về chị Phan Tiểu Loan (BIB 20505) với thành tích 21 phút 16 giây 70. Đặc biệt, hạng mục Gia đình 5km thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, Gia đình Huy – Thương – Huy (BIB G3-72) giành giải Nhất với thời gian 24 phút 02 giây.

Các vận động viên tham gia tung màu đồng thời tại sự kiện

Không chỉ dừng lại ở niềm vui vận động, sự kiện còn mang ý nghĩa nhân văn khi trích 10% doanh thu bán vé để trao 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương – góp phần tiếp sức cho các em trong năm học mới.

Tổng giá trị giải thưởng và quà tặng từ ban tổ chức và các nhà tài trợ lên tới hơn 100 triệu đồng, khẳng định sức hút và quy mô của sự kiện thể thao – cộng đồng đáng mong chờ nhất trong năm.

Đại biểu trao hoa và biểu trưng cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng giải

Với sự hòa quyện giữa thể thao, sắc màu và lễ hội, Color Run EcoLakes 2025 không chỉ mang đến một ngày hội tràn đầy năng lượng mà còn góp phần khẳng định EcoLakes Mỹ Phước là điểm đến hiện đại, năng động và gắn kết cộng đồng. Đây hứa hẹn sẽ trở thành hoạt động thường niên được mong chờ nhất của cư dân và du khách tại thành phố Hồ Chí Minh cùng khu vực lân cận.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần SetiaBecamex

Địa chỉ: Khu nhà văn phòng, đường R11-1, EcoLakes Mỹ Phước, khu phố 6, phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.ecolakes.vnHotline: 0907 57 22 55