Còn 10 phường, xã tại Hà Nội chưa xong mặt bằng cho dự án đường Vành đai 4

03-12-2025 - 07:26 AM | Bất động sản

Có tiến độ hoàn thành đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, còn tới 10/17 xã, phường chưa xong, nên tiến độ dự án phải lùi sang năm 2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông), vừa có báo cáo về tình hình thi công và tiến độ hoàn thành đường song hành Vành đai 4 (Dự án thành phần 2.1). Theo Ban Giao thông, dự án đường song hành đi qua 3 tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, đến tháng 11/2025 công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đạt khoảng 98,6%.

"Riêng trên địa bàn Hà Nội, các địa phương đã bàn giao 793,3 ha trên tổng số 802,8 ha mặt bằng dự án, đạt 98,81%. Hiện vẫn còn 9,53 ha vẫn chưa được phường, xã giải phóng xong và bàn giao để các nhà thầu thi công" - Ban Giao thông cho biết.

Còn 10 phường, xã tại Hà Nội chưa xong mặt bằng cho dự án đường Vành đai 4- Ảnh 1.

Thi công đường song hành Vành đai 4 tại Hà Nội đi qua địa bàn phường Yên Nghĩa.

Về sản lượng thi công ở hiện trường, Ban Giao thông cho biết, dự án đường song hành (Dự án thành phần 2.1) trên địa bàn Hà Nội đạt khối lượng thi công các hạng mục khoảng 73,5% sản lượng với hơn 30km đường đã được thảm bê tông nhựa.

Do dự án còn vướng nhiều đoạn mặt bằng nên Ban Giao thông Hà Nội cho biết, toàn bộ 58,2 km đường song hành trên địa bàn thành phố Hà Nội việc hoàn thành vào quý IV/2025 chỉ diễn ra với các đoạn hoàn thành công tác GPMB, đối với phần diện tích mặt bằng đang phải xử lý nền đất yếu hoặc còn vướng sẽ được tập trung thi công và hoàn thành trong quý I/2026.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, dự án đường song hành đi qua 17 phường xã, hiện mới có 7 phường xã hoàn thành công tác GPMB, 10 phường xã chưa hoàn thành công tác này, bao gồm: Xã Mê Linh (còn 3,14ha), xã Tiến Thắng (còn 0,07ha), xã Quang Minh (còn 0,06 ha), xã Ô Diên (còn 0,94ha), xã Hoài Đức (còn 0,29ha), xã An Khánh (còn 1,58ha), xã Sơn Đồng (còn 0,48ha), phường Yên Nghĩa (còn 1,686 ha), phường Phú Lương (còn 0,77ha), phường Bình Minh (0,52ha).

Cho ý kiến về việc chậm hoàn thành công tác GPMB cho dự án Vành đai 4 theo kế hoạch vào năm 2024, đại diện một số phường, xã trên địa bàn cho cho biết, phần đất chưa giải phóng còn lại chủ yếu là đất thổ cư (đất ở) và mồ mả các hộ dân chưa tìm được nơi di chuyển đến. Đại diện các xã, phường cho biết, địa phương đang thúc đẩy tiến độ và đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà nội.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công ngày 25/6/2023 với tổng mức đầu tư trên 85.813 tỷ đồng; chiều dài toàn tuyến 113 km, đi qua 3 tỉnh thành phố, gồm Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,31 km), Bắc Ninh (36,26 km). Dự án được chia làm 7 dự án thành phần, trong đó dự án đường song hành (Dự án thành phần 2.1) đoạn trên địa bàn Hà Nội có chiều dài đoạn qua Hà Nội hơn 58,2 km, giai đoạn phân kỳ đầu tư của dự án (giai đoạn 1), đường song hành được xây dựng rộng 24,5 mét. Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là năm 2025. Dự án đường cao tốc Vành đai 4 được đầu tư theo PPP với mức đầu tư 56.500 tỷ đồng, công trình có tiến độ cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

