'Cơn ác mộng' của nhiều người dân Đà Nẵng, nhà thấp hơn cống thoát nước

Theo ghi nhận, khu vực Khe Cạn (phường Thanh Khê) có địa hình trũng thấp, cốt nền nhà dân thấp hơn hệ thống cống thoát nước công cộng. Chính yếu tố này khiến nơi đây trở thành “rốn lũ” mỗi khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Nước không thoát kịp, dâng nhanh và tràn vào nhà dân chỉ trong thời gian ngắn.

Cốt nền nhà dân thấp hơn hệ thống cống thoát nước, gây ngập úng mỗi khi mưa lớn. Ảnh: DQ.

Ông Trần Xuân Tấn, người dân sinh sống tại phường Thanh Khê cho biết, cứ vào mùa mưa, gia đình ông luôn trong trạng thái “căng mình” ứng phó. “Hễ thấy trời mưa lớn là chúng tôi phải tất tả kê cao đồ đạc, thiết bị điện tử lên khỏi mặt đất. Nhưng nhiều khi nước lên quá nhanh, không kịp trở tay thì coi như mất trắng”, ông Tấn chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình ông Tấn, nhiều hộ dân khác trong khu vực cũng chung cảnh ngộ. Do đặc thù địa hình thấp trũng, nước thường xuyên tràn vào nhà khiến các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt, tivi dễ bị hư hỏng. Việc sửa chữa, thay mới diễn ra gần như sau mỗi mùa mưa, trở thành gánh nặng kinh tế đối với người dân.

Để đối phó, một số hộ đã chủ động trang bị máy bơm nhằm hút nước ra ngoài. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Khi mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về quá nhiều khiến hệ thống bơm cá nhân gần như không phát huy hiệu quả.

Nhiều thiết bị dễ hư hỏng như máy giặt, tủ lạnh luôn được kê cao để tránh ngập nước.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, trú tại phường Thanh Khê cho biết: “Nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa là người dân lại chịu cảnh thiệt hại tài sản. Có những đợt mưa lớn, nước ngập sâu khiến sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Chúng tôi mong chính quyền sớm triển khai dự án chống ngập để bà con ổn định cuộc sống”.

Trước tình hình này, UBND phường Thanh Khê cho biết dự án Tái thiết đô thị khu vực Khe Cạn là nhiệm vụ cấp bách. UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 3/6/2025.

Đến ngày 12/3/2026, UBND phường đã ban hành quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với cống thoát nước Khe Cạn và đã công bố quy hoạch đến người dân vào ngày 9/4 vừa qua. Hiện tại, phường đã giao Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai dự án trong năm 2026.

Theo UBND phường Thanh Khê, người dân có nhu cầu sửa chữa nhà cần chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê. Tại đây, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ trực tiếp kiểm tra thực tế, tham mưu và cấp phép xây dựng theo đúng quy định.