Gần 4.000 căn nhà ở dự án trên khu “đất vàng” Cao Xà Lá do Masterise Homes phát triển được phép bán cho người nước ngoài

Theo Sở Xây dựng, 3.944 căn hộ tại khu chức năng đô thị số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi được phép bán cho người nước ngoài.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời chủ đầu tư khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, vị trí các ô đất E-HH1 và E-HH2 tại dự án trên được phép cho cá nhân, tổ chức ngoài nước ngoài sở hữu nhà ở. Trong đó, ô đất E-HH1 có thể bán tối đa 2.018 căn hộ, ô E-HH2 là 1.926 căn. Như vậy, tại dự án này có tổng số 3.944 căn hộ được bán cho cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Khu đất này trước đây là trụ sở, kho, cơ sở sản xuất thuộc quyền quản lý, sử dụng của 3 doanh nghiệp, gồm Xà phòng Hà Nội (Haso), Bột giặt LIX và Thuốc lá Thăng Long.

Chủ đầu tư của dự án này là liên danh Công ty cổ phần bất động sản Xavinco, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico.

Theo quy hoạch, trong 11 ha đất của dự án, khoảng 5,2 ha đất ở để xây công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ với 3 tầng hầm, và hơn 1,73 ha dành cho cơ sở giáo dục (nhà trẻ, trường tiểu học). Dự án còn được bố trí hơn 1,5 ha xây văn phòng có lưu trú ngắn hạn và 0,45 ha công trình công cộng. Masterise Homes hiện là đơn vị phát triển khu chức năng đô thị này.