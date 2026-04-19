Loạt lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết vướng vòng lao lý

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Theo thông tin do Bộ Công an công bố, ngày 25/12/2025 và ngày 14/3/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, bị can Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC, sàn HoSE) kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Gây ô nhiễm môi trường", quy định tại các Điều 221, 227 và 235 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Trịnh Quốc Khánh- Giám đốc; An Văn Bắng- Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương- Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Chi nhánh Lào Cai, cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

9 bị can khác bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Đào Hữu Duy Anh- Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc; Đào Thị Mai- Kế toán trưởng; Hoàng Thúy Hà- Kế toán và Nguyễn Thị Phương Anh- Thủ quỹ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Phạm Thị Bích- Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Đặng Tiến Đức- Giám đốc và Phạm Thị Bích Phương- Kế toán trưởng Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam; Trần Minh Tuấn- Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Thảo- Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Trong số 14 bị can nêu trên, có 7 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Phạm Thị Bích Phương, Đặng Tiến Đức, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Bích; 7 bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Nguyên Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc Vinaconex

Ngày 7/3, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an liên quan đến việc khởi tố và bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, hai cá nhân bị bắt tạm giam gồm ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Vinaconex và ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Thông tin từ Vinaconex cho biết, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 13/2, HĐQT công ty đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn đảm nhiệm vị trí này. Ông Nguyễn Hữu Tới là người kế nhiệm ông Đào Ngọc Thanh ngồi "ghế nóng" Vinaconex từ tháng 7/2024

Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc ACV

Theo công bố từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã: ACV), ngày 4/3/2026 doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Theo đó, hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến việc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt (sinh năm 1973), có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2012–2017, Phó Tổng giám đốc ACV giai đoạn 2017–2018, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018. Đến tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Đáng chú ý, cuối tháng 2/2026, ACV đã có thông báo về việc cử ông Lê Văn Khiên – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2, thay vị trí của ông Vũ Thế Phiệt.

Cựu quyền Chủ tịch HĐQT GVR, CEO QCG

Từ ngày 7/4 đến ngày 10/4, TAND TP.HCM đã xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã: GVR), Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Sau 4 ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) từ 6 năm tù về tội Nhận hối lộ; 8 năm tù Về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù;

Các bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Tín) cùng bị tuyên phạt tổng mức án 7 năm 6 tháng tù và về các tội Đưa hối lộ và tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) lĩnh mức án 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) lĩnh án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, đang bỏ trốn và bị truy nã, bị xét xử vắng mặt) bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam về các tội danh bị truy tố.

Theo phán quyết của HĐXX, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhiều tài sản là đất đai, trong đó có khu đất tại địa chỉ số 39-39B bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Sau đó, Tập đoàn Cao su giao khu đất trên cho Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý. Thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Tập đoàn Cao su xây dựng phương án xử lý sắp xếp lại cơ sở nhà đất, đề xuất cho hợp khối và chuyển mục đích sử dụng đất tại 39-39B bến Vân Đồn sang đất ở để xây dựng chung cư, giải quyết nhà ở cho cán bộ công nhân viên và được UBND Thành phố, Bộ Tài chính chấp thuận.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và một số cá nhân tại Tập đoàn Cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, trong thực thi công vụ, chuyển tài sản của Nhà nước là khu đất 39-39B bến Vân Đồn thành tài sản tư nhân trái pháp luật, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thất thoát cho Nhà nước tổng số tiền 542.746.884.540 đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Thung là người khởi nguồn của các hành vi sai phạm; trực tiếp thoả thuận, thống nhất với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về phương thức, cách thức chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn từ Tập đoàn cao su sang công ty tư nhân không qua thẩm định giá, đấu giá, nên phải chịu trách nhiệm chính, vì vậy cần có mức án nghiêm khắc, cao hơn các bị cáo khác để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại Tập đoàn cao su, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa khi được chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất 39-39B bến Vân Đồn đã cấu kết với các đối tượng là doanh nghiệp tư nhân, cố ý làm trái trong việc chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá tài sản, trái quy định pháp luật.

Các bị cáo thuộc UBND TP.HCM do vụ lợi nên khi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B bến Vân Đồn đã làm trái quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003;

Các bị cáo thuộc Hội đồng định giá tài sản Bộ Tài nguyên và Môi trường khi tiến hành thẩm định giá để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, vì vụ lợi đã nhận tiền của bị cáo Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa, khi tiến hành định giá đã làm trái quy định, phản ánh không đúng giá trị thị trường của khu đất.

