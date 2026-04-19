Chi tiết 33 khu đất vàng TPHCM thanh toán cho nhà đầu tư làm dự án BT

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 18/4 đã thông qua dự thảo nghị quyết về danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) trên địa bàn, do UBND TPHCM trình.

Theo danh mục tại tờ trình của UBND TPHCM, có tổng cộng 33 khu đất được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Trong đó, 17 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý và phần còn lại do chính quyền địa phương quản lý. Việc đưa vào danh mục thanh toán được xem là bước đi nhằm “đánh thức” nguồn lực đất đai, đồng thời tháo gỡ các tồn tại kéo dài.

Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn phường Sài Gòn được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư làm BT.

Theo UBND TPHCM, vừa qua HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án lớn theo phương thức BT, với tổng mức đầu tư hơn 182.000 tỷ đồng.

Hiện nay, có một số nhà đầu tư đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, đường cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn, nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1, nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 2, quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới, dự án Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn.

Các dự án trên được áp dụng theo phương thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 366.000 tỷ đồng. Nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án là rất lớn, tập trung trong một giai đoạn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế và nhiều vấn đề khác. TPHCM cần cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực linh hoạt, hiệu quả hơn.

Một số công trình hạ tầng cấp bách được định hướng triển khai theo phương thức hợp đồng BT để xử lý về tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chống ngập úng, kẹt xe có tổng mức đầu tư lớn, yêu cầu phải có nguồn lực đối ứng tương xứng. Do đó, việc chuẩn bị danh mục quỹ đất thanh toán không chỉ cần đủ về quy mô, mà còn phải là các khu đất có giá trị thương mại, khả năng khai thác cao, nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực, bảo đảm nguyên tắc thanh toán ngang giá và hạn chế phát sinh nghĩa vụ ngân sách.

Cụ thể, các khu đất được đưa vào danh mục lần này có các quỹ đất hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, gồm khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn), khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán), số 420 Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung).

Khu đất tại 37/5 Bế Văn Cấm (phường Tân Hưng), khu đất tại số 213 Hòa Bình (phường Tân Phú), khu đất đường Phạm Văn Đồng (phường Thủ Đức).

Khu đất số 200 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ), khu đất số 120 Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành), khu đất số 10 Hàm Nghi (phường Sài Gòn) khu đất số 129 đường Đinh Tiên Hoàng (nay là 129 đường Lê Văn Duyệt phường Gia Định).

Khu đất tại số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn (hiện đang làm Nhà hàng Rạn Biển) nằm trong danh sách.

Khu đất số 279 Nơ Trang Long (nay là 351 Nơ Trang Long phường Bình Lợi Trung), khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn), khu đất số 354 Bến Chương Dương (nay là số 602 Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho), khu đất 123 Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hội), khu đất số 462 - 464 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ).

Các quỹ đất hiện do UBND cấp phường quản lý, trong đó nhiều nhất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, gồm lô 4-17 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.4.HH), lô 4-5 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.6.HH), lô 4-4 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.7.HH), lô 3-14 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.3.10.HH).

Lô 3-10 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.3.9.HH), lô 2-8 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.2.8.HH), lô 4-26 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.1.HH), lô 4-13 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.5.HH), lô 4-12 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.9.HH), lô 4-11 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.11.HH).

Lô 4-3 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.8.HH), lô 4-16 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.10.HH), lô 4-14 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.2.OD phường An Khánh), lô 4-19 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.4.2.HH), khu 2c - Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.K.2.7DV, 1.K.2.12.HH, 1.K.2.13, 1.K.2.14HH, 1.K.2.1.HH).

Ngoài ra còn có khu đất Nông trường Dừa phường Long Trường.