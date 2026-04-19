Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp khởi công dự án 59.000 tỷ Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn

Theo thông tin từ Sở Tài chính, TP.HCM đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục, bảo đảm khởi công đúng kế hoạch các dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Danh mục 7 dự án gồm: Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM tại Thủ Thiêm; Công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng – Khánh Hội; tuyến đường sắt Bến Thành – Thủ Thiêm; cao tốc Hồ Tràm – Long Thành; Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn; Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Trong đó, đáng chú ý là dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn. Dự án này vào tháng 3/2026 đã được UBND xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án (nguồn ảnh: Quỳnh Hương).

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có quy mô khoảng 880 ha, nằm trên địa bàn một phần xã Xuân Thới Sơn, với phạm vi giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.

Về cơ cấu sử dụng đất, đồ án quy hoạch phân bổ đa dạng các chức năng. Trong đó, đất cây xanh và mặt nước khoảng 117 ha; đất xây dựng trường trung học phổ thông 5,7 ha; đất đơn vị ở khoảng 436 ha; khu chức năng dịch vụ, nghiên cứu và giáo dục khoảng 150 ha; cùng 6,9 ha dành cho dịch vụ y tế.

Ngoài ra, các chức năng khác như khu xanh chuyên dụng, đất dịch vụ, an ninh, bãi đỗ xe, mặt nước, sông suối, kênh rạch và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích khoảng 209 ha sẽ tiếp tục được nghiên cứu ở bước quy hoạch phân khu, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển chung của khu vực động lực.

Theo định hướng, Khu đô thị Đại học Quốc tế được phát triển như một đô thị tổng hợp, gắn với các chức năng đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên, với hệ thống đầy đủ các khu chức năng về ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Nhu cầu nhà ở sẽ được đáp ứng thông qua nhiều loại hình nhà ở đô thị đa dạng theo quy hoạch, phù hợp với cơ cấu dân cư và tính chất của một khu đô thị đại học. Đối với nhà ở xã hội, việc phát triển được thực hiện theo cơ chế chung của TP.HCM, nhằm bảo đảm cân đối quỹ đất, hạ tầng và phân bố hợp lý trên toàn đô thị.

Vị trí dự án.

Theo định hướng quy hoạch tổng thể, khu vực này được xác định là đô thị sáng tạo – công nghệ cao thuộc phân vùng đô thị phía Bắc (khu vực Củ Chi – Hóc Môn – quận 12 cũ). Đây là khu vực được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị – dịch vụ của Tây Bắc TP.HCM, đồng thời giữ vai trò trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Khu vực sở hữu lợi thế địa hình tương đối bằng phẳng, quỹ đất lớn và tiềm năng kết nối giao thông thuận lợi. Trong tương lai, khi các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và Quốc lộ 22 mở rộng được triển khai, nơi đây được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các dự án quy mô lớn, đồng bộ và mang tính chuyên biệt.

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya là dự án thu hút nhiều sự quan tâm khi đã đình trệ gần 20 năm. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008, song chỉ thực sự có dấu hiệu “tái khởi động” khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại chủ đầu tư là CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, qua đó mở đường cho việc triển khai trên thực địa.

Theo quy hoạch, dự án có tổng vốn đầu tư gần 59.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 880 ha – tương đương diện tích toàn bộ quận 1 cũ (khoảng 780 ha).

Trong thời gian tới, dự án sẽ được thi công các hạng mục công trình. Toàn bộ khu đô thị đại học quốc tế có thể đi vào vận hành đầu năm 2035.