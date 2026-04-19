Dự án cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo: Bố trí 142 căn hộ tái định cư tại Thượng Thanh

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết vừa có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về bố trí quỹ nhà tái định cư để phục vụ công tác GPMB xây dựng 2 cầu trọng điểm trên địa bàn phường Hồng Hà là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị Thành phố bố trí quỹ nhà tái định cư tại nhà NO15, NO16 Thượng Thanh (khu tái định cư nằm tại trung tâm phường Việt Hưng hiện có nhiều căn tái định cư chưa được sử dụng) để bố trí cho người dân phải di dời để thực hiện dự án 2 cây cầu.

Các tòa nhà tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng

Trước đó, UBND phường Hồng Hà cho biết, trên địa bàn phường hiện không còn quỹ nhà tái định cư, trong khi đó nhu cầu căn hộ tái định cư lên đến 142 căn hộ cho cả 2 dự án cầu.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng đề nghị điều chuyển 34 căn hộ tại tòa nhà tái định cư NO15A Thượng Thanh, phường Việt Hưng đã được UBND Thành phố bố trí cho các Dự án (Số 43F và 47C Ngô Quyền, 36A Trần Hưng Đạo, 13 Phan Huy Chú và Đền Bà Kiệu; dự án giải phóng mặt bằng trụ sở của Bộ Công an tại 44 Yết Kiêu…) nhưng đến nay đã hết thời gian sử dụng quỹ nhà sang cho UBND phường Hồng Hà để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đề nghị điều chuyển 46 căn hộ tại tòa nhà tái định cư NO15C Thượng Thanh sang cho UBND phường Hồng Hà để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Đối với tòa nhà tái định cư NO16A Thượng Thanh, Sở Xây dựng đề nghị điều chuyển 32 căn hộ (đã được bố trí cho dự án trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu) nay cũng đã hết thời gian sử dụng sang cho phường Hồng Hà.

Đối với tòa nhà tái định cư NO16B Thượng Thanh, Sở Xây dựng đề xuất điều chuyển 30 căn hộ (đã được bố trí cho dự án nhà gỗ phường Chương Dương) cho phường Hồng Hà.

Dự án nhà ở tái định cư tại phường Thượng Thanh cũ với 5 tòa chung cư dù đã hoàn thành nhiều năm nhưng nhiều tòa nhà vẫn trong tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí.