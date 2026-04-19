Tỉnh Bắc Ninh thu hồi đất của hơn 6.000 hộ dân làm 6 dự án khu đô thị, tổng kinh phí bồi thường hơn 1.800 tỷ đồng

Lễ Lễ | 19-04-2026 - 08:09 AM | Bất động sản

Tổng diện tích thu hồi của 6 dự án hơn 418 ha, trong đó đã có quyết định thu hồi khoảng 252 ha.

Quang cảnh hội nghị (nguồn ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh).

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, chiều 17/4, tại trụ sở UBND phường Từ Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các dự án khu đô thị trên địa bàn các phường Từ Sơn, Phù Khê, Đồng Nguyên, Tam Sơn. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng các nhà đầu tư liên quan.

Hội nghị tập trung đánh giá tiến độ GPMB của 6 dự án khu đô thị trọng điểm, gồm: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí (Tiểu khu 112.3, phường Tam Sơn); Dự án Khu đô thị mới tại phường Phù Khê; Dự án Khu đô thị mới thương mại dịch vụ Tiểu khu 65.1 (thuộc các phường Tam Sơn, Phù Khê, Đồng Nguyên); cùng 3 dự án khu đô thị tại phường Đình Bảng (cũ), nay thuộc phường Từ Sơn. Đây đều là những dự án có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Tổng diện tích thu hồi của 6 dự án hơn 418 ha, trong đó đã có quyết định thu hồi khoảng 252 ha, liên quan đến 6.043 hộ dân. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự kiến trên 1.800 tỷ đồng, đã phê duyệt hơn 1.210 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã chi trả cho 1.356 hộ dân với số tiền hơn 436 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý, một số hộ dù đã có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng. Việc xác định nguồn gốc đất và tài sản trên đất còn phức tạp; nhiều trường hợp thiếu giấy tờ về quyền sử dụng đất, đất chuyển đổi mục đích từ lâu nhưng không đầy đủ hồ sơ pháp lý, hoặc khó khăn trong việc xác định đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp để áp dụng chính sách hỗ trợ...

Một góc tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, phải chủ động trong chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm nếu không có chuyển biến tích cực trong quá trình triển khai các dự án.

Đối với công tác bồi thường, GPMB, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung cao độ, tăng cường phối hợp, tổ chức giao ban hàng tuần để kiểm điểm tiến độ. Từ nay đến ngày 30/4, các bên phải hoàn thiện phương án bồi thường cho toàn bộ các dự án; trường hợp phát sinh vướng mắc cần kịp thời trao đổi, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng lưu ý, song song với GPMB, cần khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, lập dự án… bảo đảm đúng quy định. Đối với các dự án đã cơ bản hoàn thiện thủ tục, cần rà soát để sớm tổ chức khởi công.

3 cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam: Nơi mở cửa cho nhà máy VinFast, nơi “đánh thức” thị trường địa ốc, nơi sẽ đạt top 3 Đông Nam Á Nổi bật

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo quan trọng cho dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới Nổi bật

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp khởi công dự án 59.000 tỷ Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn

Five Star Group tăng tốc với The Royal, quy tụ 86 đối tác phân phối chiến lược

Bóc 341 dự án "đắp chiếu" tại Hà Nội: Mê Linh dẫn đầu số lượng dự án, hàng loạt doanh nghiệp đình đám Viglacera, Geleximco, Nam Cường, Sudico...bị điểm tên

Hàng triệu người dân Thái Nguyên, Tuyên Quang sắp đón tin vui: Tuyến đường do Tập đoàn Sơn Hải thi công sắp hoàn thành hạng mục then chốt

