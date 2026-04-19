La Pura tăng tốc chuẩn bị cất nóc toà tháp đầu tiên vào tháng 5/2026

Ghi nhận thực tế, tháp Zenia - phân khu ra mắt đầu tiên hiện đã hoàn tất sàn 37, đang lên tầng 38; tháp Risa lên đến tầng 22. Đồng thời tháp Lusso Saigon WorldHotels Residences vừa ra mắt cũng đã lắp thêm cẩu mới, thi công kết cấu tầng 4.

La Pura được chia thành nhiều mũi thi công, đồng thời được kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ Tổng thầu xây dựng Central và giám sát xây dựng Artelia

Đại diện Nhà phát triển dự án cho biết, đơn vị làm việc chặt chẽ với Tổng thầu xây dựng Central, giám sát xây dựng Artelia sắp xếp và phân bổ nhân lực hợp lý đảm bảo nhịp độ xây dựng tăng tốc nhưng vẫn kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tiến độ tổng thể liên tục được cập nhật minh bạch

"Chúng tôi cũng ưu tiên cập nhật liên tục tiến độ và các cột mốc sự kiện quan trọng lên các trang chính thức của dự án như kênh Youtube, Website để chủ nhân tương lai của La Pura nắm bắt thông tin nhanh chóng và minh bạch về căn hộ của mình", đại diện Phát Đạt nhấn mạnh.

Mặt tiền đại lộ đoạn trước dự án đã hoàn thiện phân làn, lưu thông nhanh chóng

Bên cạnh tiến độ thi công tích cực, La Pura còn sở hữu lợi thế vượt trội khi nằm trên mặt tiền đại lộ thương mại rộng 60m (quốc lộ 13). Hiện đoạn trước dự án đã hoàn thiện phân làn và lưu thông nhanh chóng, đồng thời, toàn tuyến dự kiến hoàn thành mở rộng đồng bộ vào giai đoạn 2027-2028, trùng với thời điểm bàn giao toàn La Pura đến khách hàng.

Tiến độ đảm bảo là một trong các lợi thế giúp La Pura hút đầu tư

Song song đó, quy hoạch trạm metro trước nhà cũng ngày càng rõ nét, kỳ vọng khi hoàn thành không chỉ đảm bảo kết nối nhanh chóng mà còn gia tăng giá trị tài sản cấp số nhân trong dài hạn.

Giới phân tích thị trường cũng chỉ ra rằng, sự cộng hưởng giữa tiến độ xây dựng đảm bảo cùng nhịp thi công hạ tầng tăng tốc tất yếu tạo ra "đòn bẩy kép" cho cả người mua ở và đầu tư cho thuê, nhất là khi dự án nằm trong khu vực quy tụ lượng doanh nghiệp FDI đông nhất TP.HCM với 45.000 chuyên gia nước ngoài, lao động chất lượng cao sẵn có.