Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tung “cú nổ" lớn gây choáng váng toàn thị trường khi nhiều đại gia BĐS vẫn đang "đau đầu" vì lãi suất

Năm 2026 có thể nói là năm bùng nổ nguồn cung trên thị trường bất động sản. Nhiều lãnh đạo sàn giao dịch bất động sản đều phải ngỡ ngàng “Chưa bao giờ nguồn cung mạnh như năm nay”. Khi thị trường có nhiều sự lựa chọn người mua sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Đặc biệt, các chủ đầu tư càng cạnh tranh chính sách, người mua càng được hưởng lợi lớn.

Trong bối cảnh lãi suất cho vay bất động sản hiện nay ở mức cao, cạnh tranh về chính sách thanh toán cũng như hỗ trợ lãi suất đang được xem là “con át chủ bài” trong chính sách bán hàng của các dự án lớn. Chính sách này cũng thể hiện được năng lực tài chính của chủ đầu tư cũng như pháp lý hoàn thiện của dự án

Cú nổ chính sách đột phá nhất trên thị trường có thể kể đến Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nếu như mới hồi tháng 3 chủ đầu tư này vừa công bố chính sách siêu ưu đãi “5 năm không lo lãi suất” với gói hỗ trợ lãi suất đặc biệt từ 3.3%/năm thì mới đây nhất ngày 17/4/2026, Vinhomes bất ngờ công bố chương trình siêu hỗ trợ lãi suất từ 0- 6%/năm trong vòng 5 năm cho khách mua nhà từ 20/4-20/7/2026.

Tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng có thể linh hoạt chọn 1 trong 5 gói hỗ trợ. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm - khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 14% - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).

Đặc biệt, các gói vay từ 18 tháng đến 36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định, thay vì bị thả nổi theo thị trường, khách mua nhà sẽ được Vinhomes hỗ trợ tiếp sức thêm tới 2 năm với mức khóa trần tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả.

Với mức lãi suất theo năm được áp dụng cố định thấp nhất là 0% và cao nhất là khoảng 6% cho thời gian lên tới 5 năm - Vinhomes khẳng định đây là ưu đãi chưa từng có từ chủ đầu tư nhằm chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng và đảm bảo cho khách hàng mặt bằng lãi suất hầu như thấp hơn các chương trình cho vay đối với nhà ở xã hội.

Cùng với “cú nổ lớn” của tỷ phú, các đại gia bất động sản khác đã nhập cuộc. Phú Đông Group phối hợp với ngân hàng đối tác triển khai gói vay lãi suất cố định 6,5%/năm trong 5 năm đầu cho khách mua căn hộ tại các dự án đang phát triển. Nam Long Group cũng liên kết với các đối tác tài chính cung cấp gói vay với lãi suất tối đa khoảng 9%/năm trong 12-18 tháng đầu cho khách mua nhà tại các dự án đang mở bán…

Không chỉ hỗ trợ lãi suất, nhiều chủ đầu tư còn điều chỉnh mạnh phương án thanh toán nhằm giảm áp lực dòng tiền ban đầu cho người mua. Có thể kể đến như Tập đoàn Vạn Phúc áp dụng mức chiết khấu 28% cho các sản phẩm thấp tầng tại Khu đô thị Vạn Phúc City. SeaHoldings đưa ra gói hỗ trợ người mua chỉ cần thanh toán khoảng 20% vốn tự có đến khi nhận nhà, phần còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng hoặc đến thời điểm bàn giao, đồng thời ân hạn nợ gốc trong 2 năm.

Nói về các chính sách đột phá này, ông Vũ Cương Quyết – Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc chia sẻ: "Thị trường hiện nay không thiếu nguồn cung, nhưng thiếu những giải pháp tài chính phù hợp với túi tiền của người dân. Khi lãi suất ngân hàng neo ở mức cao, khoản vay 15-20 năm trở thành rào cản lớn. Chính sách này được triển khai nhằm giảm sự phụ thuộc vào ngân hàng, chia sẻ áp lực tài chính trực tiếp với khách hàng."

Còn theo ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, thanh khoản thị trường hiện phụ thuộc lớn vào cách doanh nghiệp thiết kế phương án tài chính. Những dự án có tỷ lệ hấp thụ tốt không chỉ nhờ vị trí hay giá bán, mà còn ở khả năng hỗ trợ dòng tiền cho người mua. Tỷ lệ hấp thụ trung bình quý I chỉ đạt khoảng 45% nguồn cung, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái chững lại dưới áp lực lãi suất.

Cùng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt từ CBRE Việt Nam nhận định lãi suất vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lý người mua, đặc biệt khi các khoản vay bước vào giai đoạn thả nổi. Việc một số chủ đầu tư đưa ra chính sách cố định lãi suất hoặc áp trần được xem là tín hiệu tích cực, giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch tài chính.

Trong khi đó, ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT GP. Invest cũng cho rằng việc duy trì các gói hỗ trợ tài chính trong bối cảnh lãi suất tăng cao cho thấy nỗ lực rất lớn của các chủ đầu tư. Lãi suất vay ngân hàng đối với doanh nghiệp đã tăng từ mức 7-7,5% lên 11-12%/năm, lãi suất dành cho người mua nhà cũng chạm ngưỡng 14-15%/năm đang đặt ra những thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp và cả thị trường bất động sản.

Với một ngành phụ thuộc tới 70% vào vốn vay ngân hàng như bất động sản, biến động này không chỉ là áp lực, mà còn mang tính quyết định đến khả năng tồn tại của nhiều doanh nghiệp. Khi chi phí vốn tăng cao, biên lợi nhuận bị thu hẹp, thanh khoản chậm lại, thậm chí nhiều dự án đứng trước nguy cơ không thể triển khai.

Có thể nói, thị trường bất động sản năm 2026 đang bước vào một giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, chiến lược dòng tiền hiệu quả và khả năng thích ứng linh hoạt sẽ có cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngược lại, các doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy tài chính sẽ đối mặt với nguy cơ bị đào thải.