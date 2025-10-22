Con cái hiếu thảo thật hay giả dối? Cha mẹ chỉ cần nhìn vào 3 điều sau là rõ mười mươi!

Khi cha mẹ về già, ai cũng mong con cái mình sẽ hiếu thảo, nhưng thực tế không phải đứa con nào lớn lên cũng sẽ biết hiếu kính cha mẹ. Những bậc cha mẹ có con bất hiếu thường cảm thấy rất đau lòng. Nhưng có những người còn đau khổ hơn họ, đó là những cha mẹ có con "giả hiếu", hay "hiếu thảo giả tạo"

Giả hiếu còn khiến cha mẹ lạnh lòng hơn cả bất hiếu

Một người ông nọ và vợ đã lớn tuổi. Ba người con trai của họ đều đã lập gia đình, có sự nghiệp ổn định ở thành phố. Bình thường họ hiếm khi về thăm cha mẹ, thậm chí không buồn gọi điện. Điều đáng buồn là trước đây, vào các dịp lễ tết, ba anh em còn cùng nhau về thăm cha mẹ. Giờ đây, ngay cả lễ tết họ cũng phải "luân phiên" nhau về thăm, như thể đó là một nghĩa vụ.

Người bố ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng thì vô cùng buồn tủi. Ba đứa con của ông dường như chẳng còn để cha mẹ trong tim. Lý do duy nhất khiến họ vẫn còn về thăm là vì áp lực dư luận. Nếu họ hoàn toàn bỏ mặc cha mẹ, chắc chắn họ hàng, láng giềng, bạn bè, đồng nghiệp… sẽ chê trách.

Một ngày nọ, đột nhiên ba người con trai trở nên rất "hiếu thảo", thường xuyên về thăm cha mẹ, mang theo đủ loại đồ ăn, quà cáp; các con dâu thì dọn dẹp, nấu nướng, ân cần như con ngoan hiếu tử. Người bố vừa bất ngờ vừa vui mừng, nghĩ rằng các con cuối cùng cũng hiểu ra đạo hiếu.

Ảnh minh hoạ

Không lâu sau, ba người con còn tranh nhau mời ông về ở cùng. Ông càng xúc động, nghĩ rằng con cái thật có lòng. Nhưng rồi ông tình cờ nghe được ba anh em bàn bạc sau lưng: "Bố theo ai thì căn nhà này sẽ thuộc về người đó, tiền đền bù giải tỏa cũng là của người đó".

Lúc này, ông mới chợt hiểu ra, con cái không phải vì hiếu thuận, mà là vì nhắm đến căn nhà sắp được đền bù. Trong khoảnh khắc đó, lòng ông lạnh buốt.

Thật đáng tiếc, những câu chuyện như vậy trong đời sống không hề hiếm. Vậy, cha mẹ phải làm sao để phân biệt con cái thật lòng hiếu thảo hay giả vờ hiếu thảo?

Làm sao biết con hiếu thật hay hiếu giả?

1) Khi cha mẹ gặp chuyện, con có sẵn lòng giúp đỡ hay không

Trong cuộc sống, ta thường thấy tình huống như: cha bị bệnh nặng cần tiền chữa trị, nhưng chi phí lại thiếu. Người con hiếu thảo sẽ không do dự mà giúp đỡ, còn người con bất hiếu thì lảng tránh, không muốn nhắc tới, thậm chí bỏ đi. Ngay cả khi không có tiền, người con hiếu thảo cũng sẽ chăm sóc cha mẹ trong viện. Ngược lại, đứa con bất hiếu sẽ luôn có lý do để trốn tránh: "bận việc", "phải chăm con nhỏ"… Nếu bỗng dưng một ngày chúng trở nên "hiếu thảo", thì mười phần đã có tám, chín phần là giả.

2) Có thường xuyên về thăm cha mẹ không

Như con cái của người đàn ông trong câu chuyện trên, bình thường chẳng bao giờ hỏi han, nhưng khi nghe tin nhà sắp bị giải tỏa thì bỗng nhiên tích cực thăm nom, "hiếu thảo" bất ngờ. Mục đích không phải vì sức khỏe của cha mẹ, mà là vì phần chia tiền đền bù. Những trường hợp như vậy ngoài đời rất phổ biến, thậm chí có người còn trở mặt, dùng cả những biện pháp mạnh mẽ để ép cha mẹ, thật sự là vô cùng bất hiếu.

3) Có sẵn lòng mời cha mẹ tham gia vào cuộc sống của mình không

Người con hiếu thảo thật sự sẽ thường xuyên nghĩ đến cha mẹ, mời cha mẹ đến ở cùng, hoặc đưa đi du lịch, cùng tham gia các hoạt động gia đình. Họ coi cha mẹ là một phần của cuộc sống mình. Còn con bất hiếu, hoặc "giả hiếu", thì sợ phiền, coi cha mẹ là gánh nặng.

Nếu cha mẹ phát hiện con bất hiếu thì nên làm gì?

Nhiều người có ý kiến khác nhau:

- Nếu con không hiếu thảo, hãy kiện ra tòa, yêu cầu chúng trả tiền cấp dưỡng. Không chăm sóc được thì phải trả tiền để thuê người chăm.

- Nếu con không lo cho mình, thì hãy vào viện dưỡng lão, giao hết tài sản cho nơi đó quản lý, không để lại cho con đồng nào.

- Con bất hiếu cũng có nguyên nhân, nhiều khi lỗi không hoàn toàn ở con, mà bắt nguồn từ cách dạy dỗ của cha mẹ.

Thật ra, trong nhiều trường hợp, gốc rễ của sự bất hiếu nằm ở chính cách giáo dục của cha mẹ. Nếu từ nhỏ cha mẹ không dạy con đạo hiếu, không làm gương, để con cái lớn lên không biết trân trọng công sinh thành, thì sau này rất dễ trở thành người vô tâm. Hoặc nếu trong quá khứ từng có xung đột tình cảm sâu sắc, khiến con cái tổn thương, thì chúng cũng dễ sinh ra oán hận và xa cách.

Người xưa nói: "Bách thiện hiếu vi tiên", trong trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Một người không biết hiếu kính cha mẹ thì đã là người xấu. Cha mẹ sinh ra, nuôi nấng chúng ta, chúng ta phải biết ơn. Dù cha mẹ từng có lúc không hoàn hảo, nhưng tình sinh thành là vô giá, không gì có thể bù đắp.

Vì thế, làm con, hãy yêu thương, hiếu thuận với cha mẹ, để họ có một tuổi già bình an và hạnh phúc. Còn bạn, bạn nghĩ sao?



