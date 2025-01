“Con đường hoa” có 1-0-2 giữa lòng biệt thự cổ hơn 3.000m2, nằm ngay trên con phố đẹp nhất nhì trung tâm thủ đô

Mỗi khi Tết đến, xuân về, không khí náo nức tràn ngập khắp mọi miền đất nước. Trong bức tranh ngày Tết rực rỡ ấy, hình ảnh những loài hoa xuân rực rỡ khoe sắc luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người Việt. Hoa xuân không chỉ là biểu tượng của mùa xuân, của sự tươi mới và tràn đầy sức sống, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, gắn liền với nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc.

Người Việt từ lâu đã có thói quen trang trí nhà cửa bằng các loài hoa đặc trưng của mùa xuân. Ở miền Bắc, sắc hồng của hoa đào báo hiệu một năm mới an lành, hạnh phúc. Người miền Trung và miền Nam lại chuộng mai vàng – loài hoa tượng trưng cho sự phú quý, thịnh vượng. Bên cạnh đó, cúc vạn thọ, lay ơn, hồng môn hay lan hồ điệp cũng được ưa chuộng vì không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy may mắn. Do đó, thú chơi hoa ngày Tết không chỉ đơn thuần là sở thích, mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và mong muốn cầu chúc điều tốt lành trong năm mới.

Thú chơi hoa Tết có từ lâu đời của người xưa.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng hoa, chụp ảnh với hoa xuân cũng là một nét đẹp không thể thiếu mỗi dịp lễ hội. Các chợ hoa, vườn hoa và công viên tràn ngập sắc hoa trở thành điểm đến lý tưởng cho những gia đình, bạn trẻ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đầu năm. Từ các chị em trong tà áo dài truyền thống đến những em bé trong bộ trang phục rực rỡ sắc màu, ai nấy đều háo hức tạo dáng bên những cành đào, nhành mai hay thảm hoa rực rỡ.

Góp phần tạo nên một bức tranh Xuân đa màu đa sắc, ấn tượng, sung túc và rực rỡ của mùa Tết này, Ngon Garden có cả một khu vườn hoa xuân ngay trong khuôn viên nhà hàng lên đến 3000m2, tọa lạc trên con phố đẹp nhất nhì trung tâm Hà Nội. Nơi đây được chia thành nhiều không gian khác nhau cho thực khách thoải mái lựa chọn địa điểm phù hợp với nhu cầu ẩm thực của mình, đồng thời cũng mang đến một khung cảnh muôn loài hoa xuân đua sắc tỏa hương.

Không khí Xuân rạo rực nhuộm màu trên những cánh hoa đào phất phới, trên những cành mận trắng muốt tinh khôi, và muôn loài hoa xuân đua sắc tỏa hương









Tọa lạc trên con phố đẹp nhất nhì trung tâm Hà Nội với quy mô lên đến 3000m2, Ngon Garden trở thành điểm đến check-in được đông đảo mọi người yêu thích.

Truyền thống chơi hoa và chụp ảnh với hoa xuân không chỉ mang lại niềm vui, mà còn là dịp để kết nối tình thân, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Trong thời đại hiện đại, khi nhịp sống hối hả đôi khi làm mờ nhạt đi những giá trị xưa cũ, một bữa ăn ấm cúng và khoảnh khắc lưu giữ hình ảnh bên hoa xuân càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Menu lấy cảm hứng từ mâm cỗ Tết truyền thống những ngày cuối năm.

Từng món ăn trong thực đơn Tất niên của Ngon không chỉ gợi nhớ về những món ăn ngày Tết mà còn đem lại sự thanh mát, tưởng là "cỗ" mà không hề gây ngán.

Năm nay Tết đến sớm. Những sắc màu của Tết cũng phủ khắp không gian Vườn Ngon, hiện diện trên những bông đào, cành mận khẽ bung nở, và muôn loài hoa đua sắc tỏa hương. Giữa cái lạnh của mùa đông, con đường hoa rực rỡ như dệt nên bức tranh đầy sắc màu, khiến lòng người cũng phơi phới những rung động thật nhẹ nhàng.

Tết Nguyên Đán không chỉ là thời khắc để nghỉ ngơi, mà còn là dịp để mỗi người cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mùa xuân qua những cánh hoa rực rỡ và những khoảnh khắc đoàn tụ bên gia đình. Thú chơi hoa và chụp ảnh với hoa xuân, vì thế, vẫn mãi là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong lòng người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đây không phải lần đầu tiên Ngon Garden “thay áo lột xác”. Mỗi dịp lễ hội, nhà hàng lại dày công chuẩn bị từ rất sớm để mang đến những bất ngờ cho thực khách. Sở hữu hai nhà hàng vào danh sách Michelin Selected 2023 (nhà hàng do Michelin Guide đề xuất) là Quán ăn Ngon và Ngon Garden, chị Phạm Thị Bích Hạnh nói ăn đương nhiên cần ngon, nhưng chị còn muốn mang đến nhiều hơn thế cho những thực khách tinh tế.

Chị luôn chia sẻ: “Có nhiều bạn thường bảo rằng, tôi và đội ngũ chắc đi làm chỉ vì đam mê, chứ lấy đâu ra lãi. Nhưng bạn không biết rằng, thực chất tôi lãi to. Lãi vì mình được làm điều mình thích, mang lại niềm vui cho khách, và khi khách thích thế là lãi rồi. Mà lãi to nhất của tôi còn chính là đội ngũ các bạn nhân viên, dù biết rất mệt nhưng bạn nào cũng rất thích, rất hào hứng với công việc.”

Quả thật, không gian chứa đựng thật nhiều tâm huyết từ đội ngũ nhà hàng đã chinh phục rất nhiều thực khác ghé thăm vào dịp cuối năm. Qua đó, đến với mỗi món ăn, mỗi góc sân, khoảng vườn, mọi người đều có thể cảm nhận được sự ấm áp, bình yên giữa không gian rực rỡ của mùa lễ hội, và cùng nhau đón chờ những khoảnh khắc ngập tràn yêu thương trong mùa xuân này.