Con đường trở thành tỷ phú của 'thần đồng võ thuật' nổi đình đám từ 5 tuổi

Thành danh từ khi mới 5 tuổi, nam diễn viên này nhanh chóng trở thành ngôi sao được yêu mến tại Trung Quốc và khắp châu Á.

Thích Tiểu Long từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều 8x, 9x bằng những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Thiếu Lâm Tiểu Tử, Ô Long Viện, Rồng Trung Quốc, Long Tại Thiếu Lâm, Thập Huynh Đệ, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên… Thích Tiểu Long khi đó gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương và đặc biệt là võ công lợi hại.

Bỏ hào quang đi du học

Thích Tiểu Long (tên thật là Trần Tiểu Long) sinh năm 1988. Ít ai biết, Thích Tiểu Long xuất thân từ gia đình có gia thế “khủng”. Cha Thích Tiểu Long là võ sư Trần Đông Sơn, nhân vật có tầm cỡ trong làng võ thuật Trung Quốc. Ông cũng là hiệu trưởng Trường võ thuật Thiếu Lâm Tự Tung Sơn.

Thích Tiểu Long từng là ngôi sao nhí nổi đình đám khắp châu Á.

Năm 1993, khán giả lần đầu biết đến Thích Tiểu Long qua bộ phim Thiếu Lâm tiểu tử giúp anh nổi tiếng tại Hong Kong và Đài Loan. Năm 11 tuổi, Thích Tiểu Long gây tiếng vang lớn khi tham gia Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên . Bộ phim giúp anh nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc.

Năm 15 tuổi, ngôi sao 8X gác lại tất cả để lên đường sang Mỹ du học. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi sự nghiệp của anh đang trên đỉnh cao.

Sau khi trở về, Thích Tiểu Long hoàn toàn mất hết lợi thế do ngoại hình thay đổi và phát tướng, cộng thêm tên tuổi năm xưa chẳng còn. Vì vậy, nam diễn viên chật vật trên con đường tìm lại ánh hào quang cho mình.

Chia sẻ trên truyền thông Hoa ngữ, Thích Tiểu Long từng nói không ngại bị tiếng hết thời, phải sống dựa vào phim chiếu mạng để kiếm tiền và duy trì chỗ đứng trong showbiz. Anh cho biết không cầu cạnh đạt thành tựu rực rỡ, chỉ muốn dùng sự nghiêm túc, sự nổi tiếng của mình để lôi kéo khán giả trẻ xem phim võ thuật - hành động.

Sống giàu sang nhờ hậu thuẫn từ gia đình

Tuy không còn vang danh nhưng Thích Tiểu Long vẫn được đánh giá là "đại gia ngầm" của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 38, anh có cuộc sống sung túc, giàu có hơn nhiều đồng nghiệp cùng thời như Hác Thiệu Văn, Tào Tuấn.

Thích Tiểu Long có cuộc sống như vậy nhờ phần lớn từ sự hậu thuẫn từ gia đình. Cha anh hiện giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành văn hóa tỉnh Trịnh Châu, đồng thời là hiệu trưởng của trường võ Thiếu Lâm Tung Sơn và sở hữu 9 công ty lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc, với tổng giá trị lên tới 1,4 tỷ USD.

Nam diễn viên có cuộc sống sung túc, xa hoa.

Bản thân Thích Tiểu Long cũng rất "mát tay" trong lĩnh vực bất động sản. Theo truyền thông xứ Trung, sao nhí một thời có tới 9 công ty và 2 trường võ, sở hữu chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Vì giàu có nên Thích Tiểu Long có thể theo đuổi nhiều thú vui xa xỉ như chơi golf, sưu tập xe hơi và đua xe. Ngoài ra, vì không cần bận tâm đến "cơm áo gạo tiền", anh cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc hay danh tiếng, mà chỉ tham gia nghệ thuật như một sở thích.

Không chỉ vậy, anh chàng còn có những chuyến du lịch cao cấp, dạo chơi bằng du thuyền đắt đỏ, cho thấy cuộc sống thoải mái, sang chảnh của mình.

Về đời tư, Thích Tiểu Long là người khá kín tiếng. Theo Sohu, anh bí mật kết hôn và có con gái khoảng 4 tuổi. Vợ anh là Trương Phán Phán, làm việc lĩnh vực thương mại điện tử.

Theo Ngọc Thanh

VTC News

