Con gái Chủ tịch Tập đoàn PC1 hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu PC1 đã đăng ký

Bà Trịnh Khánh Linh, con gái ông Trịnh Văn Tuấn- Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, từ ngày 21/11-26/11/2025, bà Trịnh Khánh Linh đã mua vào thành công 4 triệu cổ phiếu PC1 đã đăng ký, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,973% vốn và trở thành cổ đông tại Tập đoàn PC1.

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu PC1 phiên giao dịch ngày 21/11/2025 là 22.100 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Trịnh Khánh Linh đã chi khoảng 88,4 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu hơn 87,9 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu 21,382% vốn tại Tập đoàn PC1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh- con trai ông Trịnh Văn Tuấn cũng đang sở hữu 20.987 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 0,005%); bà Lê Thị Thoi- vợ ông Tuấn đang sở hữu hơn 7,7 triệu cổ phiếu PC1 (tỷ lệ sở hữu 1,881%).

Như vậy, sau giao dịch mua bán cổ phiếu nêu trên, nhóm cổ đông liên quan đến bà Trịnh Khánh Linh đang sở hữu hơn 99,7 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,241% vốn tại Tập đoàn PC1.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn PC1 đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập CTCP PC1 Năng lượng Xanh.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn PC1 sẽ góp vốn 6 tỷ đồng vào doanh nghiệp này, tương ứng 600.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ.

Tập đoàn PC1 giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thành lập PC1 Năng lượng xanh và thực hiện góp vốn theo đúng quy định. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PC1 mang về doanh thu thuần hơn 8.073 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 704 tỷ đồng, tăng gần 22%.

Năm 2025, PC1 lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 836 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, PC1 đã hoàn thành được hơn 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PC1 tăng 12,1% so với đầu năm, lên mức gần 23.534 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 41% tổng tài sản, ở mức gần 9.683 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 2.178 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 15.183 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 4.532 tỷ đồng, chiếm 30% tổng nợ; vay và trái phiếu phát hành dài hạn hơn 7.380 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nợ.



