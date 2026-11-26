Vivian Wilson, 21 tuổi, con gái của tỷ phú Elon Musk, đang sống tại Los Angeles (Mỹ) cùng ba người bạn cùng phòng. Với cô, đây đơn giản là cách tiết kiệm chi phí sinh hoạt, trong bối cảnh bản thân vẫn phải cân nhắc chuyện tiền bạc như nhiều người trẻ khác.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Cut tháng 9/2025, Vivian thẳng thắn nói về thực tế tài chính của mình, trái ngược với những gì công chúng thường hình dung khi nhắc đến con gái của một trong những người giàu nhất hành tinh.

“Mọi người cho rằng tôi có rất nhiều tiền. Tôi không có hàng trăm nghìn USD để tùy ý sử dụng”, Vivian chia sẻ. Cô cũng cho biết việc học đại học rất tốn kém và bản thân không có khoản thừa kế nào để trang trải.

Ảnh: Cruz Valdez

Dù thừa nhận mẹ mình, bà Justine Wilson, có điều kiện kinh tế khá giả, Vivian vẫn muốn tiết kiệm và hạn chế nhờ cậy mẹ. Cô không muốn trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình, đồng thời cũng không cảm thấy bất mãn vì không được hưởng khối tài sản khổng lồ của cha.

“Tôi không có mong muốn trở nên siêu giàu”, cô nói.

Vivian cho biết hiện tại bản thân vẫn có thể chi trả tiền ăn uống, có bạn bè, nơi ở và một khoản thu nhập có thể sử dụng tùy ý. Theo cô, đó đã là điều kiện tốt hơn rất nhiều người cùng tuổi tại Los Angeles.

Cuộc sống không giống những gì công chúng tưởng tượng

Sinh ra trong gia đình có khối tài sản khổng lồ, Vivian Wilson lại có mối quan hệ không êm đẹp với cha. Cô là con cả trong số 14 người con được biết đến của Elon Musk và bà Justine Wilson, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết giả tưởng.

Cha mẹ Vivian ly hôn khi cô mới 4 tuổi. Sau đó, cô cùng các anh chị em trải qua quá trình học tập tại một số trường tư thục ở California, trong đó có Ad Astra, ngôi trường do Elon Musk thành lập dành cho con em nhân viên SpaceX.

Vivian từng mô tả môi trường học trung học tại Crossroads ở Santa Monica là nơi có nhiều con nhà nổi tiếng, nhưng bản thân cô không phải người nổi bật hay được nhiều bạn bè chú ý.

Năm 16 tuổi, Vivian công khai là người chuyển giới. Đến năm 18 tuổi, cô nộp đơn lên tòa án để đổi tên và giới tính pháp lý, đồng thời đề nghị cắt bỏ họ Musk. Trong đơn, cô bày tỏ mong muốn không còn bất kỳ mối liên hệ nào với cha ruột.

Ảnh: Cruz Valdez

Mối quan hệ giữa hai cha con ngày càng căng thẳng sau khi Elon Musk nhiều lần công khai đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi về người chuyển giới. Năm 2024, trong một cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Jordan Peterson, tỷ phú này sử dụng tên cũ của con gái và tuyên bố con mình đã bị ảnh hưởng bởi cái mà ông gọi là “virus tư tưởng thức tỉnh”.

Vivian sau đó lên tiếng phản bác trên mạng xã hội, khẳng định mình vẫn đang sống và không chấp nhận cách cha nói về bản thân. Cô cũng từng trả lời phỏng vấn NBC News, mô tả Elon Musk là người dễ nổi nóng, thiếu quan tâm và ái kỷ.

Tuy nhiên, sau một thời gian liên tục trở thành tâm điểm chú ý vì những phát ngôn liên quan đến cha, Vivian cho biết cô muốn công chúng nhìn nhận mình như một cá nhân độc lập, thay vì chỉ biết đến cô qua mối quan hệ gia đình.

“Tôi vẫn đang khám phá bản thân và tìm hiểu xem mình là ai. Tôi muốn mọi người biết đến mình vì một điều gì đó khác, chứ không phải những điều hiển nhiên kia”, cô chia sẻ với The Cut.

Tự tìm hướng đi, không muốn sống dựa vào danh tiếng của cha

Trước khi trở về Los Angeles vào mùa xuân năm 2025, Vivian từng theo học tại Quebec (Canada), một phần vì muốn trau dồi tiếng Pháp. Từ nhỏ, cô đã yêu thích ngôn ngữ và từng mơ ước trở thành phiên dịch viên.

Cô cũng từng chuyển sang học tại cơ sở Temple University ở Tokyo (Nhật Bản) để có cơ hội thực hành tiếng Nhật. Ngoài tiếng Anh, Vivian cho biết mình từng học tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha.

Dù vậy, việc học đại học không diễn ra như mong đợi. Cô cảm thấy cuộc sống ở Quebec khá buồn tẻ, sau đó tiếp tục gặp khó khăn khi sống một mình tại Tokyo. Sau khoảng một năm rưỡi, Vivian quyết định bỏ học.

Cô dự định đăng ký học tại một trường cao đẳng cộng đồng để tiếp tục theo đuổi việc học ngoại ngữ. Tuy nhiên, vấn đề chi phí vẫn là điều Vivian phải cân nhắc.

Bên cạnh chuyện học hành, cô cũng đang thử sức với những hướng đi mới trong công việc. Vivian hiện có người đại diện tại công ty quản lý tài năng CAA, đồng thời tìm hiểu cơ hội trong lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Ảnh: Cruz Valdez

Cô từng xuất hiện trên trang bìa một ấn phẩm đặc biệt của Teen Vogue, đồng thời ký hợp tác với một số thương hiệu thời trang và làm đẹp như Boy Smells, TomboyX và Wildfang.

Một trong những trải nghiệm khiến Vivian vui nhất là lần đầu biểu diễn drag tại chương trình của nghệ sĩ Pattie Gonia ở Los Angeles. Cô mô tả đó là khoảnh khắc vô cùng phấn khích, khi bản thân cảm nhận được niềm vui mãnh liệt vì thực sự quan tâm và hết mình với một hoạt động.

Dẫu vậy, ở tuổi 21, những dự định của Vivian vẫn khá bình thường: học thêm ngoại ngữ, tìm kiếm công việc phù hợp, sắp xếp cuộc sống cá nhân và thậm chí là dọn dẹp căn phòng của mình.

“Tôi cần sống ngăn nắp hơn. Tôi cần dọn dẹp cái phòng chết tiệt của mình”, cô nói.

Với Vivian Wilson, mang họ của một tỷ phú có thể khiến cuộc sống riêng tư luôn bị chú ý, nhưng điều đó không đồng nghĩa cô muốn trở thành một người thừa kế giàu có. Cô vẫn đang tìm cách tự xây dựng con đường riêng, với những lựa chọn và khả năng tài chính của chính mình.

Nguồn: The Cut