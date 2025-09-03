Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái Elon Musk thừa nhận đang sống chật vật chỉ đủ ăn, phải ở trọ cùng 3 người để tiết kiệm

03-09-2025 - 13:56 PM | Tài chính quốc tế

“Mọi người đều nghĩ tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi không có hàng trăm nghìn đô la trong tay đâu", cô chia sẻ.

Con gái chuyển giới của Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, chia sẻ bản thân không hề giàu có, càng không được thừa kế bất kỳ thứ gì từ cha. Trong một cuộc trò chuyện với The Cut, cô cho biết mình đang phải sống cùng ba người bạn tại Los Angeles để tiết kiệm chi phí và tự xoay xở kiếm tiền bằng việc làm người mẫu, sáng tạo nội dung, hợp tác thương hiệu.

“Mọi người đều nghĩ tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi không có hàng trăm nghìn đô la trong tay đâu. Tôi chỉ đủ ăn, đủ ở và may mắn có một chút dư dả so với nhiều người cùng tuổi ở Los Angeles”, Vivian nói.

Việc lựa chọn con đường riêng xuất phát từ mối quan hệ rạn nứt với Elon Musk. Từ năm 2022, Vivian đã chính thức đổi tên và giới tính pháp lý, đồng thời tuyên bố không muốn dính dáng gì đến cha. Trong khi cô mô tả Musk là một “kẻ ấu trĩ đáng thương”, vị tỷ phú trong một buổi trò chuyện trên podcast lại cho rằng ông đã bị “lừa” khi ký giấy tờ cho phép con được thay đổi giới tính khi mới 16 tuổi. Ông nói mình đã “mất đi một người con trai” và cho rằng Vivian đã bị “giết bởi một loại virus tư tưởng cấp tiến”. Musk khẳng định sẽ bằng mọi giá “tiêu diệt loại virus” này vì nó đã phá hủy gia đình ông.

Trong các phát ngôn khác, Musk nhiều lần sử dụng tên cũ của Vivian, ngầm phủ nhận bản dạng giới hiện tại của con gái và nói: “Con trai tôi đã chết”.﻿ Dù vậy, Vivian chọn cách đáp trả bằng sự mỉa mai: “Tôi trông vẫn rất ổn dù bị gọi như vậy”.

Vivian từng xuất hiện trên bìa Teen Vogue hồi tháng 3/2025, cho thấy hình ảnh một cô gái trẻ đầy bản lĩnh, vừa loay hoay với những áp lực tài chính, vừa không ngừng tìm hướng đi mới cho sự nghiệp. Ngoài người mẫu và sáng tạo nội dung, cô còn học thêm ngoại ngữ để hướng đến nghề phiên dịch trong tương lai.

Con gái Elon Musk thừa nhận đang sống chật vật chỉ đủ ăn, phải ở trọ cùng 3 người để tiết kiệm- Ảnh 1.

Thế nhưng, sự nổi tiếng đi kèm với nhiều hệ lụy. Vivian từng thừa nhận rằng cô buộc phải đeo mặt nạ khi ra vào các quán bar LGBTQ+ bởi có những người lạ khiến cô cảm thấy bị đe dọa và kinh tởm. Điều đó cho thấy, dù có ánh hào quang truyền thông, cô vẫn phải đối diện với những rủi ro và tổn thương thường trực.

Chia sẻ với báo giới, Vivian thừa nhận cô không mong chờ tài sản thừa kế, cũng không để bản thân bị định nghĩa bởi cái bóng khổng lồ mang tên Elon Musk. Cô chấp nhận cuộc sống bình thường, thậm chí có phần chật vật, nhưng đó là cuộc sống mà cô được làm chính mình.

Từ góc độ tâm lý, Tiến sĩ Laura Jacobs – chuyên gia tư vấn về sức khỏe tâm thần cho cộng đồng LGBTQ+ – chia sẻ trên The Daily Beast rằng việc thiếu sự chấp nhận từ gia đình là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến cảm giác cô đơn và khủng hoảng bản dạng ở người trẻ chuyển giới. Tuy nhiên, việc Vivian chọn cách công khai, khẳng định bản thân và tự xây dựng cuộc sống riêng có thể giúp cô tạo ra một cơ chế đối phó tích cực, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người đồng cảnh ngộ.﻿

Theo: The Cut

Tỷ phú Elon Musk bị bạn gái cũ hé lộ lối sống siêu tiết kiệm: Ngủ nệm rách, ăn bơ đậu phộng 8 ngày liền

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cả một quốc gia gánh tai họa vì quá nhiều vàng: Màn vung tiền của người đàn ông giàu nhất thế giới đẩy một nền kinh tế rơi vào suy thoái

Cả một quốc gia gánh tai họa vì quá nhiều vàng: Màn vung tiền của người đàn ông giàu nhất thế giới đẩy một nền kinh tế rơi vào suy thoái Nổi bật

Đi ngược chủ trương của EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố muốn bình thường hoá quan hệ với Moscow, rục rịch tăng nhập khẩu khí đốt Nga lên hơn 4 tỷ m³

Đi ngược chủ trương của EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố muốn bình thường hoá quan hệ với Moscow, rục rịch tăng nhập khẩu khí đốt Nga lên hơn 4 tỷ m³ Nổi bật

Chán làm xe ô tô điện, Elon Musk tuyên bố 80% giá trị tương lai của Tesla sẽ đến từ sản phẩm khác

Chán làm xe ô tô điện, Elon Musk tuyên bố 80% giá trị tương lai của Tesla sẽ đến từ sản phẩm khác

13:07 , 03/09/2025
Vài năm trước còn đem về hàng tỷ USD, một ngành công nghiệp của Campuchia đang bên bờ vực sụp đổ, nhà máy đóng cửa hàng loạt, công nhân bị sa thải, triển vọng ngày càng mờ mịt

Vài năm trước còn đem về hàng tỷ USD, một ngành công nghiệp của Campuchia đang bên bờ vực sụp đổ, nhà máy đóng cửa hàng loạt, công nhân bị sa thải, triển vọng ngày càng mờ mịt

11:30 , 03/09/2025
Xử lý hơn 400.000 thùng dầu/ngày, một nhà máy lọc dầu Ấn Độ đột ngột bị 2 nhà cung cấp lớn cắt nguồn cung, phải dựa hết vào Nga

Xử lý hơn 400.000 thùng dầu/ngày, một nhà máy lọc dầu Ấn Độ đột ngột bị 2 nhà cung cấp lớn cắt nguồn cung, phải dựa hết vào Nga

11:00 , 03/09/2025
Google buộc phải chuyển giao dữ liệu cho đối thủ: Cỗ máy in tiền tỷ USD chính thức lâm nguy!

Google buộc phải chuyển giao dữ liệu cho đối thủ: Cỗ máy in tiền tỷ USD chính thức lâm nguy!

10:56 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên