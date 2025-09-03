Con gái Elon Musk thừa nhận đang sống chật vật chỉ đủ ăn, phải ở trọ cùng 3 người để tiết kiệm

Con gái chuyển giới của Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, chia sẻ bản thân không hề giàu có, càng không được thừa kế bất kỳ thứ gì từ cha. Trong một cuộc trò chuyện với The Cut, cô cho biết mình đang phải sống cùng ba người bạn tại Los Angeles để tiết kiệm chi phí và tự xoay xở kiếm tiền bằng việc làm người mẫu, sáng tạo nội dung, hợp tác thương hiệu.

“Mọi người đều nghĩ tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi không có hàng trăm nghìn đô la trong tay đâu. Tôi chỉ đủ ăn, đủ ở và may mắn có một chút dư dả so với nhiều người cùng tuổi ở Los Angeles”, Vivian nói.

Việc lựa chọn con đường riêng xuất phát từ mối quan hệ rạn nứt với Elon Musk. Từ năm 2022, Vivian đã chính thức đổi tên và giới tính pháp lý, đồng thời tuyên bố không muốn dính dáng gì đến cha. Trong khi cô mô tả Musk là một “kẻ ấu trĩ đáng thương”, vị tỷ phú trong một buổi trò chuyện trên podcast lại cho rằng ông đã bị “lừa” khi ký giấy tờ cho phép con được thay đổi giới tính khi mới 16 tuổi. Ông nói mình đã “mất đi một người con trai” và cho rằng Vivian đã bị “giết bởi một loại virus tư tưởng cấp tiến”. Musk khẳng định sẽ bằng mọi giá “tiêu diệt loại virus” này vì nó đã phá hủy gia đình ông.

Trong các phát ngôn khác, Musk nhiều lần sử dụng tên cũ của Vivian, ngầm phủ nhận bản dạng giới hiện tại của con gái và nói: “Con trai tôi đã chết”.﻿ Dù vậy, Vivian chọn cách đáp trả bằng sự mỉa mai: “Tôi trông vẫn rất ổn dù bị gọi như vậy”.

Vivian từng xuất hiện trên bìa Teen Vogue hồi tháng 3/2025, cho thấy hình ảnh một cô gái trẻ đầy bản lĩnh, vừa loay hoay với những áp lực tài chính, vừa không ngừng tìm hướng đi mới cho sự nghiệp. Ngoài người mẫu và sáng tạo nội dung, cô còn học thêm ngoại ngữ để hướng đến nghề phiên dịch trong tương lai.

Thế nhưng, sự nổi tiếng đi kèm với nhiều hệ lụy. Vivian từng thừa nhận rằng cô buộc phải đeo mặt nạ khi ra vào các quán bar LGBTQ+ bởi có những người lạ khiến cô cảm thấy bị đe dọa và kinh tởm. Điều đó cho thấy, dù có ánh hào quang truyền thông, cô vẫn phải đối diện với những rủi ro và tổn thương thường trực.

Chia sẻ với báo giới, Vivian thừa nhận cô không mong chờ tài sản thừa kế, cũng không để bản thân bị định nghĩa bởi cái bóng khổng lồ mang tên Elon Musk. Cô chấp nhận cuộc sống bình thường, thậm chí có phần chật vật, nhưng đó là cuộc sống mà cô được làm chính mình.

Từ góc độ tâm lý, Tiến sĩ Laura Jacobs – chuyên gia tư vấn về sức khỏe tâm thần cho cộng đồng LGBTQ+ – chia sẻ trên The Daily Beast rằng việc thiếu sự chấp nhận từ gia đình là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến cảm giác cô đơn và khủng hoảng bản dạng ở người trẻ chuyển giới. Tuy nhiên, việc Vivian chọn cách công khai, khẳng định bản thân và tự xây dựng cuộc sống riêng có thể giúp cô tạo ra một cơ chế đối phó tích cực, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người đồng cảnh ngộ.﻿

Theo: The Cut