Con gái lớn của Jennifer Phạm lộ diện sắc vóc tuổi 13: Đứng cạnh mẹ Hoa hậu vẫn chiếm spotlight

Con gái lớn của Hoa hậu Jennifer Phạm - bé Na (tên thật là Thúy An, sinh năm 2013) – từ lâu đã là một trong những "ái nữ nhà sao Việt" nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bước sang năm 2026, cô bé đã 13 tuổi , độ tuổi bắt đầu có nhiều thay đổi rõ rệt về ngoại hình và phong thái. Và đúng như kỳ vọng của nhiều người, Thúy An ngày càng trổ nét xinh đẹp, cuốn hút hơn theo thời gian.

Ngay từ khi còn nhỏ, bé Na đã từng khiến truyền thông chú ý bởi vẻ ngoài nổi bật. Khi mới khoảng 7 tuổi, cô bé đã sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và thần thái tự nhiên hiếm thấy.

Không chỉ đơn thuần là vẻ đáng yêu của trẻ con, Thúy An còn toát lên nét dịu dàng, điều khiến nhiều người dự đoán cô bé sẽ càng nổi bật khi trưởng thành. Thực tế, ở tuổi 13 hiện tại, những đường nét trên gương mặt bé Na ngày càng rõ ràng hơn: sống mũi cao, đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Nhiều ý kiến cho rằng cô bé thừa hưởng khá nhiều nét đẹp từ bố, tạo nên vẻ ngoài khác biệt so với mẹ.

Mới đây, Jennifer Phạm tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chia sẻ đoạn clip nhảy theo trend cùng con gái lớn. Trong video, nàng hậu xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động, khoe nhan sắc được khen là "không tuổi".

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý lại chính là bé Na. Không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào, Thúy An giờ đây cao lớn hơn, phong thái tự tin và biểu cảm rất tự nhiên trước ống kính. Khi đứng cạnh mẹ - một hoa hậu nổi tiếng, cô bé vẫn không hề lép vế, thậm chí còn được khen ngợi vì thần thái cuốn hút và nét đẹp trong trẻo đúng lứa tuổi.

Đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước sự thay đổi của con gái Jennifer Phạm, cho rằng cô bé "càng lớn càng xinh", "đúng chuẩn ái nữ nhà hoa hậu" hay thậm chí dự đoán sẽ trở thành "mỹ nhân tương lai" nếu theo đuổi con đường nghệ thuật. Sự tự nhiên, vui vẻ trong cách hai mẹ con tương tác cũng khiến khán giả thích thú, cho thấy mối quan hệ gần gũi và thân thiết giữa Jennifer Phạm và con gái.

Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện và nhận được nhiều sự chú ý từ sớm, Thúy An vẫn được mẹ định hướng phát triển theo cách khá kín đáo. Cô bé mang quốc tịch Mỹ, theo học tại trường quốc tế và có môi trường giáo dục tốt. Jennifer Phạm nhiều lần chia sẻ rằng cô chú trọng việc dạy con về cách sống, sự lễ phép và tính tự lập hơn là việc nổi tiếng sớm. Nhờ vậy, bé Na không chỉ gây thiện cảm bởi ngoại hình mà còn bởi phong thái nhẹ nhàng, cư xử chừng mực mỗi khi xuất hiện.

Có thể thấy, ở tuổi 13, con gái lớn của Jennifer Phạm đang dần bước vào giai đoạn trưởng thành với nhiều tiềm năng nổi bật. Không cần xuất hiện quá nhiều trong các hoạt động giải trí, chỉ qua những khoảnh khắc đời thường như clip nhảy cùng mẹ, Thúy An vẫn đủ sức thu hút sự chú ý và nhận về nhiều lời khen ngợi. Với nền tảng ngoại hình cùng sự giáo dục bài bản từ gia đình, cô bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng theo cách riêng trong tương lai, dù lựa chọn con đường nào đi nữa.

Bên cạnh sự chú ý dành cho con gái lớn, Jennifer Phạm cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn ở tuổi ngoài 30 khi là mẹ của 4 người con. Dù bận rộn với công việc và gia đình, nàng hậu vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng phong thái rạng rỡ mỗi khi xuất hiện. Không ít lần, Jennifer Phạm được khen ngợi là "bà mẹ bốn con nhưng như gái đôi mươi" nhờ làn da mịn màng và thần thái tươi tắn.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, cô còn được đánh giá cao trong cách nuôi dạy con cái. Jennifer Phạm thường lựa chọn lối sống kín tiếng, dành nhiều thời gian cho gia đình và chú trọng việc giáo dục các con phát triển toàn diện cả về học vấn lẫn nhân cách.

Những khoảnh khắc đời thường cô chia sẻ – từ việc chơi đùa, học tập cho đến các hoạt động giải trí cùng các con – đều cho thấy hình ảnh một người mẹ gần gũi, tâm lý. Chính sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình đã giúp Jennifer Phạm xây dựng hình tượng đẹp trong mắt công chúng: một hoa hậu không chỉ thành công mà còn viên mãn trong cuộc sống riêng.