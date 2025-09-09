Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con gái MC giàu nhất showbiz có Rolls-Royce riêng khi mới 15 tuổi: Ra sân bay cũng xách túi Hermes hơn 200 triệu đồng, nhìn sang mẹ còn choáng hơn

09-09-2025 - 20:12 PM | Lifestyle

Mỗi lần xuất hiện, nữ sinh 15 tuổi này đều trở thành tâm điểm của truyền thông Trung Quốc.

Ngày 5/9, Vương Thi Linh, con gái của nữ MC giàu nhất Trung Quốc Lý Tương và đạo diễn Vương Nhạc Luân tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay. Mặc dù chỉ mới 15 tuổi, rich kid nổi tiếng này đã luôn là tâm điểm của truyền thông xứ tỷ dân mỗi khi ra ngoài. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Vương Thi Linh quay lại nước Anh để bắt đầu kỳ học mới của mình.

Hiện tai, Vương Thi Linh theo học trường quý tộc Benenden ở Anh, một trường nội trú dành cho nữ sinh từ 11 - 18 tuổi, được mệnh danh là “trường quý tộc” vì công chúa Hoàng gia Anh Anne và công chúa Đan Mạch Benedikte cũng từng học ở nơi này. Học phí tại đây là hơn 13.000 bảng Anh/kỳ học (khoảng hơn 400 triệu đồng). Không những thế, căn phòng ký túc xá mà Vương Thi Linh ở còn là nơi mà công chúa Anne - con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh Elizabeth II từng sống.

Trong loạt ảnh được các phóng viên đăng tải, Vương Thi Linh mặc outfit đơn giản nhưng sang trọng, được khen ngợi phù hợp lứa tuổi, đúng chất rich kid và mang phong thái của nữ sinh trường hoàng gia Châu Âu. Đáng chú ý là chiếc túi Hermès Lindy 26 có giá hơn 8000 USD (hơn 200 triệu đồng).

Con gái MC giàu nhất showbiz có Rolls-Royce riêng khi mới 15 tuổi: Ra sân bay cũng xách túi Hermes hơn 200 triệu đồng, nhìn sang mẹ còn choáng hơn- Ảnh 1.

Con gái MC giàu nhất showbiz có Rolls-Royce riêng khi mới 15 tuổi: Ra sân bay cũng xách túi Hermes hơn 200 triệu đồng, nhìn sang mẹ còn choáng hơn- Ảnh 2.

Vương Thi Linh cùng bố ra sân bay để quay trở về London, Anh nhập học

Con gái MC giàu nhất showbiz có Rolls-Royce riêng khi mới 15 tuổi: Ra sân bay cũng xách túi Hermes hơn 200 triệu đồng, nhìn sang mẹ còn choáng hơn- Ảnh 3.

Vương Thi Linh nhiều lần chiếm spotlight vì thời trang sân bay thời thượng cùng những chiếc túi xách đắt đỏ

Từ bé, Vương Thi Linh đã nổi tiếng khi có cuộc sống và được nuôi dạy như một cô công chúa nhỏ. MC Lý Tương luôn dành những điều tốt nhất cho con khi luôn cho con gái sử dụng những món đồ tốt nhất và đắt nhất. Theo nữ MC quyền lực, kể từ lúc Vương Thi Linh chào đời, cô từng có thời gian tốn hơn 600.000 NDT/tháng (hơn 2 tỷ đồng) để mua sắm quần áo và vật dụng cá nhân cho con.

Vương Thi Linh mới 15 tuổi đã được mẹ tặng 1 chiếc xe sang Roll-Royce và 1 chiếc Avita 012 của Huawei có giá niêm yết là 700.000 NDT (khoảng 2,4 tỷ đồng). Đặc biệt, đây là mẫu xe giới hạn chỉ có 700 chiếc trên toàn thế giới. Vương Thi Linh nhiều lần gây sốt vì diện toàn trang phục và phụ kiện xa xỉ từ các thương hiệu lớn. Mỗi lần xuất hiện tại sân bay, Vương Thi Linh đều khiến dân tình trầm trồ với những chiếc túi đắt đỏ của Hermès hay LV.

Tháng 8 vừa qua, 2 mẹ con nữ MC nổi tiếng cũng được bắt gặp và thu hút truyền thông tại một sân bay ở Trung Quốc. Vương Thi Linh diện túi Hermès Lindy (hơn 200 triệu đồng) và Lý Tương còn gây choáng hơn khi xách chiếc Hermès Birkin (hơn 300 triệu đồng). Ngoài ra, chiếc áo khoác mà Vương Thi Linh mặc còn có giá 27.500 NDT (hơn 100 triệu đồng).

Con gái MC giàu nhất showbiz có Rolls-Royce riêng khi mới 15 tuổi: Ra sân bay cũng xách túi Hermes hơn 200 triệu đồng, nhìn sang mẹ còn choáng hơn- Ảnh 4.

Vương Thi Linh sinh năm 2009, được khán giả biết đến khi mới 4 tuổi nhờ chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng cha. Với gương mặt đáng yêu và tính cách hồn nhiên, cô bé nhanh chóng trở thành hiện tượng, được đông đảo người xem yêu mến.

Sau đó, Thi Linh tiếp tục góp mặt trong nhiều chương trình khác như Happy Camp, Day Day Up và tham gia bản điện ảnh của Bố ơi, mình đi đâu thế? năm 2013 - tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 triệu NDT.

Không chỉ tham gia giải trí, cô bé còn là gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu, xuất hiện trên các tạp chí. Năm 2014, Vương Thi Linh từng gây chú ý khi tham dự show thời trang thiếu nhi tại Thư viện Công cộng New York, trở thành ngôi sao nhí Trung Quốc đầu tiên sải bước trên sàn diễn quốc tế.

Dù xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Vương Thi Linh không xao nhãng việc học. Trong sự dìu dắt của cha mẹ, đặc biệt là MC Lý Tương, Vương Thi Linh luôn duy trì thành tích tốt tại trường. Ngoài ra, cô bé 15 tuổi còn bộc lộ năng khiếu hội họa từ rất sớm. Vương Thi Linh từng giành nhiều giải thưởng về hội họa và được đánh giá cao về tài năng sáng tạo của mình.

(Theo Sohu)

Nguyên An

