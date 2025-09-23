Con gái sinh năm 2007 bất ngờ thông báo đã chuyển khoản 300 triệu làm thủ tục du học, gia đình lập tức đến công an trình báo

Chiều ngày 22/9/2025, Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi nhằm vào đối tượng sinh viên, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ "đi du học" để chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo trình báo của bà N.T.H (trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), vào khoảng chiều cùng ngày, con gái bà là cháu N.T.T (sinh năm 2007), hiện đang là sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, bất ngờ nhắn tin thông báo đã chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học. Sau đó, gia đình không thể liên lạc lại với cháu T. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, bà H. đã lập tức đến Công an phường Thành Sen trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu N.T.T đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Đáng chú ý, đây là địa điểm do các đối tượng lừa đảo thuê phòng trước đó, và yêu cầu cháu T. đến lưu trú, đồng thời ngắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Qua công tác tuyên truyền, vận động và giải thích của lực lượng Công an, cháu T. đã nhận thức được mình bị lừa đảo. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa "du học nước ngoài" để dẫn dụ, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thực hiện các "thủ tục nhanh", đồng thời cô lập nạn nhân khỏi gia đình và xã hội nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc trên, lực lượng Công an cảnh báo: Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, tin nhắn, cuộc gọi giả danh với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhắm vào những người thiếu hiểu biết pháp luật hoặc nhẹ dạ, cả tin – đặc biệt là học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý ham cơ hội, mong muốn thay đổi cuộc sống hoặc sợ hãi vi phạm pháp luật, từ đó khiến nạn nhân mất cảnh giác, tự nguyện chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo.

Do vậy, để tránh mắc bẫy lừa đảo, người dân cần lưu ý:

- Cơ quan Nhà nước không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua các ứng dụng, cuộc gọi, tin nhắn không rõ ràng.

- Khi nhận được các cuộc gọi lạ, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu. Nên bình tĩnh, liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh thông tin.

- Phụ huynh cần quan tâm, nắm bắt thông tin liên lạc với con em mình, đặc biệt là học sinh – sinh viên sống xa nhà, dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh