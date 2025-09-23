Giá vàng tăng trở lại: Những rủi ro nhà đầu tư cần lưu ý trước khi xuống tiền

Chênh lệch giá trong nước và quốc tế

Một trong những rủi ro đáng chú ý là giá vàng trong nước hiện đang duy trì ở mức cao so với thế giới, có thời điểm chênh lệch lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lượng. Khi giá vàng quốc tế điều chỉnh giảm, thị trường trong nước thường phản ứng chậm hơn.

Điều này có thể khiến người mua dễ rơi vào tình trạng chịu thiệt nếu mua vào khi giá đang ở vùng đỉnh. Thực tế, khoảng cách giá quá lớn cũng làm gia tăng rủi ro cho những người muốn nắm giữ vàng ngắn hạn.

Biên độ mua - bán rộng

Mức chênh lệch giá mua và bán tại các cửa hàng vàng hiện nay cũng là yếu tố cần lưu ý. Người mua thường phải trả giá cao, nhưng nếu bán lại ngay lập tức sẽ nhận mức giá thấp hơn đáng kể. Khoản chênh này làm giảm lợi nhuận thực tế, thậm chí có thể khiến người nắm giữ vàng bị lỗ ngay cả khi giá thị trường không giảm. Với những nhà đầu tư kỳ vọng “lướt sóng” trong ngắn hạn, yếu tố này càng đáng cân nhắc.

Biến động mạnh và tâm lý đám đông

Vàng vốn là kênh đầu tư gắn liền với sự biến động mạnh. Những giai đoạn tăng giá nhanh thường đi kèm với các nhịp điều chỉnh sâu. Trong thực tế, tâm lý “sợ bỏ lỡ” dễ khiến một bộ phận nhà đầu tư mua vào ở mức giá cao, rồi lại bán vội khi thị trường đảo chiều. Điều này làm gia tăng nguy cơ thua lỗ nếu không có chiến lược dài hạn và sự kiên nhẫn cần thiết.

Rủi ro về thanh khoản và chất lượng

Ngoài biến động giá, thị trường vàng còn đặt ra một số rủi ro khác. Thanh khoản là vấn đề đáng chú ý: trong những giai đoạn thị trường trầm lắng, việc bán vàng có thể mất thời gian và khó đạt được mức giá mong muốn.

Chất lượng sản phẩm cũng là khía cạnh không thể bỏ qua. Nếu mua vàng nhẫn, vàng trang sức hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc tại cơ sở nhỏ lẻ, người mua có thể gặp phải tình trạng vàng không đúng hàm lượng hoặc khó bán lại với giá hợp lý. Đây là lý do việc lựa chọn thương hiệu uy tín có vai trò rất quan trọng.

Không phải tài sản sinh dòng tiền

Khác với cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản cho thuê, vàng không tạo ra dòng tiền định kỳ. Giá trị của vàng chủ yếu đến từ khả năng giữ giá và tăng giá trong những giai đoạn nhất định, đặc biệt khi kinh tế hoặc chính trị có biến động. Nếu kỳ vọng vàng mang lại thu nhập đều đặn hoặc coi đây là công cụ “lướt sóng” để làm giàu nhanh chóng, nhà đầu tư có thể đối diện với rủi ro cao.

Tóm lại, ở thời điểm hiện tại, việc mua vàng vẫn chứa đựng những rủi ro nhất định, từ chênh lệch giá trong – ngoài nước, biên độ mua – bán rộng, biến động mạnh, cho tới các yếu tố về chất lượng và thanh khoản.

Do đó, các chuyên gia thường khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên phân bổ một phần hợp lý trong danh mục, ưu tiên mua tại những thương hiệu uy tín và quan trọng nhất là xác định rõ mục tiêu: vàng nên được xem là kênh bảo toàn giá trị tài sản, thay vì đặt kỳ vọng quá cao về khả năng sinh lời trong ngắn hạn.