Sáng 23/9: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục đà tăng mạnh

Các nhà vàng sáng nay đã đồng loạt điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng mạnh, cao nhất lên tới 1,6 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại PNJ, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Công ty SJC nâng giá lên 128,3 - 131,1 triệu đồng/lượng, tăng trung bình 1 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá nhẫn vàng cũng cộng thêm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 129,5 - 131 triệu đồng/lượng. Cùng mức tăng, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng.

Riêng DOJI điều chỉnh thêm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào lên 127,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 130,5 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng nhẫn, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Công ty SJC, DOJI cũng tiếp tục được điều chỉnh tăng, hiện đồng loạt được niêm yết ở 132,6 – 134,6 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

Cùng mức tăng, nhà vàng Mi Hồng cũng nâng giá vàng miếng lên mốc 133,6 - 134,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 3.749 USD/ounce, tăng hơn 64 USD/ounce so với phiên liền trước. Đà tăng giá được thúc đẩy bởi kỳ vọng Mỹ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh bất ổn chính trị.

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao các phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này cùng dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi dự kiến công bố ngày 26/9 để tìm thêm tín hiệu chính sách. Trước đó, Fed đã hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024 và nhiều khả năng sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo khi thị trường lao động suy yếu.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, dòng vốn trú ẩn còn được củng cố bởi căng thẳng địa chính trị kéo dài đến lo ngại tác động kinh tế của các mức thuế quan dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng vật chất tiếp tục đóng vai trò “chống lưng” cho xu hướng tăng.

Theo Metals Focus, từ năm 2022 đến nay, mỗi năm các ngân hàng trung ương đều mua ròng hơn 1.000 tấn vàng; riêng năm 2025 dự kiến khoảng 900 tấn, gấp đôi mức trung bình 457 tấn/năm giai đoạn 2016-2021. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết lượng vàng báo cáo chính thức mới chiếm 34% tổng nhu cầu ước tính năm 2024, song nhóm ngân hàng trung ương đã đóng góp tới 23% tổng cầu vàng toàn cầu giai đoạn 2022-2025, gấp đôi so với thập niên 2010.

Trong khi đó, các quỹ ETF vàng cũng ghi nhận sức hút mạnh mẽ. Nửa đầu năm 2025, dòng vốn rót vào ETF vàng vật chất đạt 397 tấn – mức cao nhất kể từ 2020, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 3.615,9 tấn vào cuối tháng 6, chỉ còn cách kỷ lục 3.915 tấn lập cách đây 5 năm. Metals Focus dự báo năm nay, các quỹ ETP có thể hút ròng 500 tấn vàng, đảo chiều so với mức rút ròng 7 tấn của năm 2024.

Tính chung, giá vàng thế giới đã vượt ngưỡng 3.700 USD/ounce trong tuần qua, tăng gần 40% từ đầu năm đến nay. Dù mức tăng mạnh khiến một bộ phận nhà đầu tư chốt lời, phần lớn giới chuyên gia vẫn tin rằng đà tăng chưa dừng lại, khi vàng tiếp tục được xem là kênh bảo toàn tài sản hàng đầu trong bối cảnh lạm phát và nợ công toàn cầu leo thang.