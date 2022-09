Con học ở đâu, an cư ở đó – Xu hướng chọn nhà của gia đình trẻ

Chọn nhà gần trường – Xu hướng chiếm ưu thế



Hiện sinh sống tại Thanh Trì - Hà Nội, lịch trình đi học của các con khiến chị Nguyễn Thị Hậu mệt nhoài. Con gái lớn học tại một trường quốc tế tại Hoàng Mai, hơn 6h sáng chị đưa con tới điểm tập trung đợi xe của trường. Với cậu út, chị đành gửi con ở gần công ty, cách nhà gần 6 km để có thể đưa đón.

Còn anh Quang Trung (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại coi chọn nhà như một phương thức đầu tư cho tương lai của con trai 11 tuổi. Anh muốn chọn nơi ở sát kề các cơ sở giáo dục chất lượng, từ bậc trung học cơ sở tới đại học. "Căn nhà lý tưởng của gia đình tôi sẽ nằm ở khu vực đi lại tiện lợi, môi trường giáo dục tốt và đầy đủ cấp học để con thảnh thơi tới trường trong khi bố mẹ không phải thấp thỏm: con đến trường chưa, đường đi có an toàn không…" – anh Trung chia sẻ thêm.

Với những lý do cụ thể khác biệt nhưng đều đặt tiện ích giáo dục lên hàng đầu, những gia đình như chị Hậu, anh Trung… quyết định tìm nơi an cư mới. Chọn nhà dựa trên điều kiện học tập của con cái cũng đang trở thành một xu hướng. "Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản đầu năm 2022" của Batdongsan.com.vn cũng chỉ rõ, yếu tố quan trọng hàng đầu đối với việc sở hữu bất động sản hậu Covid-19 của người Việt Nam là ngôi nhà tương lai có khu vui chơi trẻ em hoặc khu học tập (chiếm tới 58%), tiếp sau gồm các tiêu chí nhà gần cây xanh và các khu vực giao thông công cộng.

Chọn nhà gần trường học là ưu tiên của nhiều bậc cha mẹ.

Đây là lý do những dự án sở hữu tiện ích giáo dục "từ nhà ra ngõ" như tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences tại Tây Nam Linh Đàm được ưa chuộng.



Hạ tầng giáo dục – sức hút của Hanoi Melody Residences

Giữ vị thế "trái tim" của đô thị lõi của khu vực Tây Nam Thủ đô – bán đảo Linh Đàm, Hanoi Melody Residences là dự án được hưởng lợi với không gian xanh cùng quy hoạch hạ tầng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu về y tế, thương mại, dịch vụ… Đặc biệt, hạ tầng giáo dục chất lượng được xem là một trong yếu tố quyết định thu hút các khách hàng có nhu cầu ở thực.

Ngay tại dự án, những cư dân nhí của Hanoi Melody Residences sẽ được chăm chút với trường mầm non nội khu chất lượng cao. Kế cận là trường tiểu học Chu Văn An, giúp cư dân không phải vất vả tìm kiếm môi trường học lý tưởng cho con em mình. Đây là điểm cộng tuyệt đối cho Hanoi Melody Residences trong bối cảnh nhiều phụ huynh các nơi phải bốc thăm để giành suất cho con vào mầm non.

Đặc biệt, trong bán kính từ 1km - 5km, phụ huynh có tới hơn 20 trường học với đủ các cấp học từ mẫu giáo tới đại học để chọn lựa. Cách 1km, con em Hanoi Melody Residences có thể học tập tại hệ thống Trường tiểu học Bill Gates, Trường THCS Tam Hiệp... Trong bán kính 3km có các trường Đại học Thăng Long, Cao đẳng công nghệ Bách Khoa Hà Nội, Trường THPT Ngô Thì Nhậm, Trường tiểu học Đại Kim, Trường tiểu học THCS Hoàng Liệt, Trường tiểu học Linh Đàm, Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, Trường quốc tế Việt Nam ISV…

Mở rộng hơn là những trường đại học hàng đầu Thủ đô như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây Dựng, Học viện Quản lý giáo dục… Với một bảng dài danh sách từ công lập tới tư thục, trường quốc tế, trong đó phần lớn là hệ thống trường đào tạo chất lượng cao và giáo dục đại học nổi tiếng thì tiện ích trường học - giáo dục đã trở thành sức hút mạnh mẽ cho Hanoi Melody Residences.

Hơn thế, cư dân còn được hưởng "lợi đơn, lợi kép" bởi môi trường sống xanh, an toàn và tiện nghi. Các con có được những giờ khám phá, vui chơi thỏa thích với hệ thống gần 20 tiện ích hiện đại trong nội khu như vườn xích đu, công viên trẻ em, vườn thư giãn, đường dạo bộ rợp bóng cây xanh hay tập thể dục tại khu thể thao đa năng, hồ bơi rộng hơn 800m2…Tất cả được tính toán kỹ lưỡng theo nhu cầu từng độ tuổi, tạo nền tảng học tập và trải nghiệm thực tế, kết nối các bạn nhỏ với thiên nhiên, với cộng đồng.

Hanoi Melody Residences sở hữu hệ tiện ích phục vụ mọi lứa tuổi.

Với việc lựa chọn Hanoi Melody Residences, anh Quang Trung chia sẻ: "Chuyển từ nhà đất lên sống trên căn hộ là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình tôi trong tương lai gần. Không chỉ thuận lợi về trường học, môi trường sinh thái và không gian kết nối đa thế hệ tại đây còn giúp tôi đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho cả gia đình. Giảm bớt những phiền phức thường nhật, tạo điều kiện cho những người thân yêu tận hưởng cuộc sống tốt hơn, tôi nghĩ đó mới là sự đầu tư thông minh cho tương lai".