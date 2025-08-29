Con liệt sĩ mua nhà ở xã hội có cần điều kiện về thu nhập?

Bà Hải nghiên cứu nhưng không thấy quy định về điều kiện thu nhập đối với đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 76 Luật Nhà ở 2023.

Bà hỏi, anh trai bà không có hợp đồng lao động thì có phải làm xác nhận điều kiện thu nhập theo Mẫu số 05 không? Chị dâu của bà có phải xin xác nhận về điều kiện thu nhập hay không (chị dâu bà cũng không có hợp đồng lao động)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023 quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là:

"Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng".

Tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 quy định đối tượng là thân nhân liệt sĩ khi mua nhà ở xã hội ngoài việc thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở còn cần đáp ứng điều kiện về nhà ở, đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023, không quy định điều kiện về thu nhập.



