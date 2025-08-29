Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con liệt sĩ mua nhà ở xã hội có cần điều kiện về thu nhập?

29-08-2025 - 08:16 AM | Bất động sản

Bà Phạm Thị Thanh Hải (TPHCM) và anh trai là con liệt sĩ. Anh của bà đang chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Bà Hải nghiên cứu nhưng không thấy quy định về điều kiện thu nhập đối với đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 76 Luật Nhà ở 2023.

Bà hỏi, anh trai bà không có hợp đồng lao động thì có phải làm xác nhận điều kiện thu nhập theo Mẫu số 05 không? Chị dâu của bà có phải xin xác nhận về điều kiện thu nhập hay không (chị dâu bà cũng không có hợp đồng lao động)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023 quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là:

"Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng".

Tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 quy định đối tượng là thân nhân liệt sĩ khi mua nhà ở xã hội ngoài việc thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở còn cần đáp ứng điều kiện về nhà ở, đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023, không quy định điều kiện về thu nhập.


Theo PV

Báo Chính Phủ

Từ Khóa:
nhà ở xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sếp CBRE: “Cách lõi trung tâm Tp.HCM từ 20-30km, giá bất động sản rẻ hơn một nửa”

Sếp CBRE: “Cách lõi trung tâm Tp.HCM từ 20-30km, giá bất động sản rẻ hơn một nửa” Nổi bật

Tưởng xem nhà nhiều lần là chắc ăn, ai ngờ vẫn dính bẫy của chủ nhà và môi giới

Tưởng xem nhà nhiều lần là chắc ăn, ai ngờ vẫn dính bẫy của chủ nhà và môi giới Nổi bật

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công nhưng… chưa triển khai

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công nhưng… chưa triển khai

08:17 , 29/08/2025
TP.HCM chi 12.440 tỷ đồng mở đường nối xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3

TP.HCM chi 12.440 tỷ đồng mở đường nối xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3

08:16 , 29/08/2025
Đề xuất giảm thêm tiền sử dụng đất khi lên thổ cư

Đề xuất giảm thêm tiền sử dụng đất khi lên thổ cư

08:15 , 29/08/2025
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Đà Nẵng có thể trở thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Đà Nẵng có thể trở thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại

08:14 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên