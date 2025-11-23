Con mất trật tự, bị cô giáo nhắn tin nhắc nhở, phụ huynh tự ái chụp ảnh đăng lên MXH: Dân mạng đọc xong tranh cãi dữ dội

Mới đây, một phụ huynh tại Hà Nội đã đăng tải lên mạng xã hội tin nhắn nhắc nhở từ giáo viên của con mình. Trong tin nhắn, cô giáo cho biết học sinh liên tục mất trật tự trong giờ tiếng Anh dù đã được nhắc nhở nhiều lần, đồng thời đề nghị phụ huynh phối hợp chấn chỉnh và cân nhắc việc tham gia chuyến tham quan sắp tới.

"Cô giáo nhắn như này e cảm thấy tự ái luôn ạ. Em xin lời khuyên từ anh chị đi trc ạ. Con nhà e năm nay lớp 7 ạ", phụ huynh viết. Ngay khi xuất hiện, bài đăng đã thu hút sự quan tâm lớn và nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Tin nhắn gây tranh cãi

Tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng giáo viên hoàn toàn có cơ sở khi đưa ra cảnh báo, nhất là khi học sinh tái phạm nhiều lần. Theo họ, việc giáo viên đề xuất giới hạn tham gia hoạt động ngoại khóa là biện pháp giáo dục hợp lý, thể hiện trách nhiệm với lớp học.

Tuy nhiên, nhiều người, trong đó có cả các giáo viên lại nhận xét cách diễn đạt trong tin nhắn có phần thiếu mềm mại, dễ gây tổn thương cho phụ huynh. Họ cho rằng dù nội dung nhắc nhở là chính đáng, việc lựa chọn câu chữ chưa đủ tinh tế có thể khiến sự việc trở nên căng thẳng không cần thiết.

Câu chuyện một lần nữa cho thấy phần lớn mâu thuẫn giữa gia đình và nhà trường thường không xuất phát từ bản chất vấn đề mà từ cách truyền đạt. Trong môi trường giáo dục, nơi cả giáo viên lẫn phụ huynh đều mang kỳ vọng và áp lực của riêng mình, một tin nhắn thiếu sự mềm mại rất dễ bị hiểu sai hoặc khiến cảm xúc bị đẩy lên cao.

Giáo viên dù bận rộn đến đâu vẫn cần cân nhắc câu chữ sao cho vừa tôn trọng phụ huynh, vừa giữ được sự chuyên nghiệp. Ngược lại, phụ huynh cũng cần tiếp nhận phản ánh với sự bình tĩnh và thấu hiểu, bởi mục đích cuối cùng của nhà trường không phải là trách phạt mà là giúp học sinh tiến bộ.

Khi đôi bên cùng hướng về lợi ích của đứa trẻ, thay vì để cảm xúc chi phối cách phản hồi, những tình huống gây tranh cãi như vậy sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?