‘Cơn mưa tiền’ bất ngờ xuất hiện tại Trung Quốc: Làn sóng phú nhị đại đang ồ ạt hồi hương, dự kiến đủ sức khiến nền kinh tế ‘trỗi dậy’ mạnh mẽ

Làn sóng hồi hương về Trung Quốc

Zhang (25 tuổi) là con gái của người sáng lập một trong những nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc. Cô yêu cầu được giấu tên để bảo vệ quyền riêng tư. Zhang lớn lên ở khu vực vịnh San Francisco cùng mẹ, có cha sống và làm việc tại Bắc Kinh. Đây được coi là mô hình gia đình “astronaut” khi các thành viên sống ở các quốc gia khác nhau - một xu hướng của nhiều gia đình trong giới thượng lưu. Zhang nói giọng California, từng học ở Harvard và thông thạo tiếng Tây Ban Nha.

Bloomberg viết, Zhang cảm thấy Trung Quốc đang có nhiều cơ hội để cống hiến. Cô nói: “Hiểu rõ hơn về xã hội, nền kinh tế và chính phủ Trung Quốc là điều cần thiết đối với thế hệ chúng tôi”.

Và Zhang không đơn độc. Hiện tại, đang có một làn sóng mạnh mẽ nhiều thanh niên Trung Quốc từ nước ngoài quay trở về nước để sinh sống và lập nghiệp.

Theo Cơ quan mạng lưới nguồn nhân lực và an sinh xã hội, số lượng sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp ở nước ngoài “hồi hương” về nước đã tăng 8,6% so với một năm trước. Tỷ lệ người trở về so với số người đăng ký học tại các trường đại học nước ngoài đã tăng từ 23% vào đầu thế kỷ này lên 82% vào năm 2019 – khi hơn 580.000 sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài hồi hương.

Sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài có xu hướng về nước làm việc

Đặc biệt, ở thế hệ gen Z - làn sóng này ngày một rõ rệt. Marshall Jen là cố vấn chính của công ty tư vấn kinh doanh gia đình G. Li & Co. Jen. Anh cũng có xuất thân giàu có khi cha sở hữu một trong những công ty quản lý trường học quốc tế hàng đầu tại Trung Quốc. Anh nói rằng: “Thế hệ gen Z hiểu rõ những thách thức khi ở Trung Quốc, nhưng họ biết được rằng sẽ có nhiều cơ hội rộng mở nếu cố gắng phát triển hoạt động kinh doanh của mình ở đây cũng như ở châu Á.”

Marshall Jen

Keyu Jin, tác giả cuốn sách The New China Playbook nói rằng Trung Quốc đang tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhiều lĩnh vực như chất bán dẫn, dược phẩm và các ngành yêu cầu chuyên môn cao đang khát nhân sự. Những du học sinh nước ngoài có thể đem về một làn gió mới hay tầm nhìn toàn cầu cho nền kinh tế Trung Quốc.

Theo Bloomberg, nhiều người thuộc fuerdai (phú nhị đại) - thế hệ thứ 2 của tầng lớp siêu giàu tại Trung Quốc đang di chuyển liên tục giữa nước này và phương Tây. Ví dụ như Macro Ren, con trai của một ông trùm bất động sản tại Trùng Khánh. Được biết, những người này đều theo học tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Hay một người con gái của ông trùm sòng bạc Macau Stanley Ho - từng học nội trú ở Anh và học cao hơn tại Viện Công nghệ Massachusetts. Hiện tại, cô đang sinh sống tại Bắc Kinh và là một lãnh đạo trẻ tại Liên minh toàn cầu các Trường đại học về Khí hậu (GAUC).

Hay một “phú nhị đại” khác tên Alice Ho, 24 tuổi đã viết một bài luận ngắn cho tờ China Daily vào tháng 6, kêu gọi những người trẻ khác ở Hồng Kông (Trung Quốc) nắm bắt những cơ hội mà sự phát triển của Trung Quốc đang mang lại.

Sức hút hấp dẫn của Trung Quốc

Theo Bloomberg, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp thuộc giới siêu giàu Trung Quốc đang “đáp lại” sự hấp dẫn tiềm năng của nước này.

Zhang chia sẻ vì có nhiều khác biệt trong văn hóa, lối sống nên việc thích nghi với nơi làm việc mới tại Trung Quốc là một thách thức sau nhiều năm cô sinh sống ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Zhang cho rằng quyết định của mình là đúng đắn. Công việc hiện tại đã giúp cô hiểu rõ hơn những khó khăn trong việc xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững, từ đó có được nhiều bài học để hỗ trợ doanh nghiệp gia đình.

Mối quan hệ của Zhang ở Trung Quốc cũng đang dần mở rộng hơn. Vào tháng 3 năm nay, cô đã tới Diễn đàn Doanh nhân Trung Quốc cùng với một trong những giám đốc điều hành hàng đầu công ty để quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp nhà mình. Cô nói: “Mặc dù đang có nhiều vấn đề xoay quanh nền kinh tế nhưng Trung Quốc vẫn đang trỗi dậy”.

Bằng việc quay về Trung Quốc, những người thuộc thế hệ gen Z đang đóng góp một phần không nhỏ cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Các “ông trùm” tại nước này, những người đã xây dựng một số doanh nghiệp khổng lồ vào những năm 1970, đang nắm giữ gần 1,1 nghìn tỷ USD tài sản tích lũy và những người thừa kế của họ có thể nắm giữ trong tương lai.

Theo cố vấn Marshall Jen, phần lớn những người thừa kế này quan tâm đến việc kinh doanh ở Trung Quốc hoặc đầu tư thông qua các văn phòng gia đình ở Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).

Tham khảo Bloomberg