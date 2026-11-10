Con nuôi Ngọc Sơn SN 1981: "Mang danh nghệ sĩ mà không ai mời show thì cũng vậy"

Mới đây, ca sĩ Quách Tuấn Du đã livestream lên tiếng về việc thường xuyên mời con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan đi hát.

Anh nói: "Mọi người đang hiểu lầm việc tay ngang và chuyên nghiệp, nghĩ rằng phải chuyên nghiệp mới là nghệ sĩ. Chỉ cần được khán giả yêu thương và đón nhận thì là nghệ sĩ thôi.

Đâu phải cứ mang danh nghệ sĩ là sẽ được mời đi hát. Mang danh nghệ sĩ mà không ai mời show thì cũng vậy.

Ngày xưa tôi cũng đâu là cái gì, cũng chỉ là một đứa bán rong ngoài đường ở quê để giúp đỡ cho cha mẹ, lang thang ca hát chỗ nọ chỗ kia để kiếm tiền.

Sau đó, tôi được Nhà Văn hóa tuyển chọn đào tạo để phục vụ, biểu diễn trước công chúng.

Theo ngày tháng, tôi tích lũy kinh nghiệm, có bề dày rồi thì bước chân lên sân khấu được gọi là ca sĩ, nghệ sĩ thôi. Người diễn hài, diễn kịch thì là kịch sĩ. Người đi hát thì gọi là ca sĩ. Gọi chung thì là nghệ sĩ, miễn là có lên sân khấu biểu diễn phục vụ khán giả là được.

Nhiều người hay chỉ trích Hồng Loan là tay ngang, dân buôn bán mà lại tự xưng là nghệ sĩ. Danh xưng nghệ sĩ không phải đi thi thố hay được phong tặng, nó là một nghề nghiệp thôi, hát tân nhạc gọi là ca sĩ, hát cổ nhạc gọi là nghệ sĩ. Miễn sao có khán giả coi mình biểu diễn, được khán giả công nhận là được.

Mọi người đừng nhầm lẫn khái niệm rồi gây áp lực, chỉ trích Hồng Loan. Cuộc sống không biết trước được. Biết đâu có một ngày người ta thành ngôi sao nổi tiếng thì sao.

Không phải cứ được học nhạc mới là nghệ sĩ, không phải cứ xuất thân nọ kia mới là ngôi sao. Cũng không ai tự xưng mình là ngôi sao được. Ngôi sao là do khán giả yêu thương tự đặt cho mình.

Bản thân tôi cũng vậy, chưa bao giờ tôi tự xưng mình là ngôi sao. Chỉ là khi người ta giới thiệu tôi ra hát, họ thuận miệng gọi như vậy để đúng với sức nóng tên tuổi thôi. Cuộc sống mà, chỉ có thích hay không thích, thương hay ghét thôi".