"Ông hoàng âm nhạc" cưới vợ hơn 14 tuổi, sống trong biệt thự 8 tầng xa hoa: Có sân bóng rổ, phòng hòa nhạc, riêng gara đỗ 4 siêu xe

Jam Hsiao (Tiêu Kính Đằng) là nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc). Anh bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia mùa đầu tiên của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc One Million Star (Siêu cấp tinh quang đại đạo) tại Đài Loan vào năm 2007. Sở hữu giọng hát nội lực, chất khàn đặc trưng cùng phong cách trình diễn mạnh mẽ, nam nghệ sĩ nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng riêng trong làng nhạc Hoa ngữ và trở thành một trong những giọng ca được săn đón. Năm 2023, Jam Hsiao kết hôn với Summer Lin (Lâm Hữu Tuệ), người quản lý lâu năm hơn anh 14 tuổi. Hiện tại, cặp đôi sinh sống trong căn biệt thự tại Đài Bắc mà nam ca sĩ chuyển đến từ năm 2017. Với diện tích khoảng 3.300m², cơ ngơi sở hữu quy mô đáng nể, được đầu tư nhiều không gian chức năng phục vụ cả sinh hoạt, công việc lẫn những sở thích cá nhân của gia chủ. Từ phòng hòa nhạc, gara siêu xe đến khu tập luyện thể thao và bộ sưu tập giày đồ sộ, góc nào trong biệt thự cũng gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cơ ngơi của Jam Hsiao được thiết kế gồm 2 tầng hầm và 6 tầng nổi, tổng cộng 8 tầng với cách phân chia công năng khá độc đáo. Phần lớn không gian bên trong được thiết kế theo hướng mở, mỗi tầng đảm nhận một chức năng riêng nhưng vẫn có sự kết nối hài hòa với tổng thể căn nhà. Khu vực lối vào nổi bật với thiết kế hồ nước và cây xanh, tạo cảm giác thoáng đãng và mang đến điểm nhấn ấn tượng ngay từ khi bước chân vào nhà. Bên cạnh không gian sống rộng lớn, Jam Hsiao và bà xã còn nuôi nhiều thú cưng, khiến cơ ngơi thêm phần sinh động và ấm cúng.

Không gian 2 tầng hầm: Phòng đồ chơi + gara chứa siêu xe

Tầng hầm đầu tiên được Jam Hsiao dành riêng làm phòng sưu tầm đồ chơi. Nam ca sĩ bố trí hệ thống tủ kệ lớn để trưng bày hàng loạt mô hình, tượng nhỏ và những món đồ yêu thích. Có thể thấy anh dành hẳn một không gian riêng trong nhà để thỏa mãn niềm đam mê cá nhân. Trong khi đó, tầng hầm thứ hai được thiết kế thành gara để chứa bộ sưu tập siêu xe của Jam Hsiao. Khu vực này sở hữu trần cao, không gian rộng rãi, đồng thời gây chú ý với lối đi trên cao được thiết kế như một hành lang triển lãm nghệ thuật thu nhỏ. Dọc hành lang, nam ca sĩ còn trưng bày một số bức tranh, biến gara vốn chỉ dành cho xe cộ thành một không gian mang đậm dấu ấn cá nhân.

Không gian sống tuyệt đẹp

Tầng một gây ấn tượng với gam màu đỏ chủ đạo, quy tụ các khu vực sinh hoạt chính gồm phòng hòa nhạc với đàn piano đỏ đặt ở trung tâm, phòng bếp và phòng ăn. Nhờ thiết kế mở, các không gian được kết nối liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Hệ cửa kính lớn giúp ngôi nhà đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra sân trước và sân sau xanh mát. Nội thất gỗ được sử dụng nhiều, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi; trong khi những món đồ trang trí màu đỏ trở thành điểm nhấn nổi bật, tạo nên nét cá tính riêng cho tổng thể căn nhà.

Tầng hai được Jam Hsiao dành làm phòng nhạc và phòng làm việc riêng. Phòng nhạc là nơi nam ca sĩ tập trung sáng tạo, được trang bị đầy đủ nhạc cụ như trống, guitar, bass, saxophone cùng máy tính phục vụ việc sáng tác và sản xuất âm nhạc. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn mở ra tầm nhìn hướng về cảnh quan cây xanh bên ngoài, mang đến cảm giác thư thái và nguồn cảm hứng cho những giờ làm việc nghệ thuật. Bên cạnh đó, phòng làm việc cũng có diện tích rộng rãi, được bố trí bộ sofa để nghỉ ngơi, trò chuyện cùng khu vực bàn làm việc riêng, đáp ứng cả nhu cầu công việc lẫn sinh hoạt thường ngày.

Trong cơ ngơi, Jam Hsiao dành riêng một không gian khá rộng rãi để phục vụ nhu cầu tập luyện và giải trí tại gia. Khu vực này được thiết kế để anh có thể chơi bóng rổ và golf ngay trong nhà. Đáng chú ý, một mảng tường được tận dụng làm nơi trưng bày bộ sưu tập giày dép với khoảng 100 đôi, sắp xếp ngay ngắn và bắt mắt chẳng khác nào một cửa hàng thu nhỏ. Nam ca sĩ lựa chọn cách bài trí này không chỉ vì tính thẩm mỹ mà còn xuất phát từ sở thích sưu tầm giày. Với số lượng lớn, những chiếc tủ giày thông thường khó có thể đáp ứng đủ nhu cầu lưu trữ, vì vậy anh biến chúng thành một phần của thiết kế nội thất, vừa tiện trưng bày vừa thể hiện cá tính riêng.