Con rể mua 3 tờ vé số tặng mẹ vợ, hôm sau đại lý đến tận nhà làm một việc

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước thông tin một người phụ nữ đã trúng 3 tờ vé số độc đắc, nhận số tiền thưởng “khủng”.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 3 tờ vé số độc đắc cho vị khách may mắn. 3 tờ vé số mang dãy số 228460, thuộc đài Tiền Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11/10. Với 3 tờ vé số trúng giải cao nhất, người phụ nữ nhận về số tiền thưởng lên tới 6 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

3 vé số trúng độc đắc của đài Tiền Giang. (Ảnh: Đại lý vé số)

Chủ đại lý cho biết thêm, người con rể khi đang ngồi dự tiệc thì thấy có người bán dạo vào mời nên đã mua 3 tờ vé số và tặng cho mẹ vợ. Không ngờ, khoảnh khắc đó khiến cuộc sống của họ thay đổi.

Phía đại lý sau đó đã đến tận nhà để đổi thưởng cho khách. Gia đình quyết định nhận tất cả tiền trúng số bằng tiền mặt. Cả gia đình đều quá vui mừng nên chưa nghĩ đến việc sẽ phân chia số tiền thưởng thế nào. Trong thời gian tới, họ sẽ bàn bạc cụ thể sau.