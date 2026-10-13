Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con rể mua 3 tờ vé số tặng mẹ vợ, hôm sau đại lý đến tận nhà làm một việc

| | Xã hội

Trong lúc đang ngồi ăn tiệc, thấy có người bán dạo vào mời nên người đàn ông đã mua 3 tờ vé số rồi tặng cho mẹ vợ.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước thông tin một người phụ nữ đã trúng 3 tờ vé số độc đắc, nhận số tiền thưởng “khủng”.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 3 tờ vé số độc đắc cho vị khách may mắn. 3 tờ vé số mang dãy số 228460, thuộc đài Tiền Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11/10. Với 3 tờ vé số trúng giải cao nhất, người phụ nữ nhận về số tiền thưởng lên tới 6 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

3 vé số trúng độc đắc của đài Tiền Giang. (Ảnh: Đại lý vé số)

Chủ đại lý cho biết thêm, người con rể khi đang ngồi dự tiệc thì thấy có người bán dạo vào mời nên đã mua 3 tờ vé số và tặng cho mẹ vợ. Không ngờ, khoảnh khắc đó khiến cuộc sống của họ thay đổi.

Phía đại lý sau đó đã đến tận nhà để đổi thưởng cho khách. Gia đình quyết định nhận tất cả tiền trúng số bằng tiền mặt. Cả gia đình đều quá vui mừng nên chưa nghĩ đến việc sẽ phân chia số tiền thưởng thế nào. Trong thời gian tới, họ sẽ bàn bạc cụ thể sau.

Theo Lam Giang (Tổng hợp)

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 20 triệu đồng

Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 20 triệu đồng Nổi bật

CSGT đề nghị 1.025 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

CSGT đề nghị 1.025 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Bắt tài xế A Drôss SN 2003

Bắt tài xế A Drôss SN 2003

13:05 , 13/10/2026
Xét xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong: Ông nội 100 tuổi của nạn nhân đến tòa

Xét xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong: Ông nội 100 tuổi của nạn nhân đến tòa

12:19 , 13/10/2026
Hà Nội yêu cầu hạn chế chặt hạ cây xanh khi mở đường, xén dải phân cách

Hà Nội yêu cầu hạn chế chặt hạ cây xanh khi mở đường, xén dải phân cách

11:50 , 13/10/2026
Công an thành phố Đồng Nai điều động lãnh đạo cấp phòng

Công an thành phố Đồng Nai điều động lãnh đạo cấp phòng

11:30 , 13/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên