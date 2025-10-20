Con số đáng báo động: Toàn thị trường BĐS Việt Nam chỉ có 40.000 căn hộ xanh sau 10 năm phát triển

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vũ Hồng Phong - Chuyên gia công trình xanh, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết tính đến hết quý III/2025, cả nước có gần 700 công trình đạt chứng nhận Công trình Xanh, với tổng diện tích gần 17 triệu m² sàn.

"Tính lũy kế trong gần 10 năm phát triển, chúng ta có khoảng 40.000 căn hộ xanh - một con số quá ít so với quy mô phát triển căn hộ mỗi năm. Thực tế, các chủ đầu tư đã có rất nhiều nỗ lực. Ví dụ, tháp văn phòng của Vinhomes tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 là một trong những công trình đạt chứng nhận Công trình Xanh quốc tế", ông Phong khẳng định.

Tuy nhiên, ông Phong cho rằng cần sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của các chủ thể, trong đó có các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước. Hiện nay, khi quý III/2025 đã có gần 700 công trình, vấn đề đặt ra là làm sao để trong 2–3 năm tới, con số đó có thể tăng lên 2.000 công trình như mục tiêu đề ra. Điều đó đòi hỏi sự chung tay của tất cả các bên liên quan.

Thách thức là không nhỏ, nhưng cơ hội cũng rất rộng mở, bởi thị trường Việt Nam đang rất tiềm năng, màu mỡ. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 21 về danh mục phân loại xanh, quy định rõ khoản vay nào được tính là “tín dụng xanh” để được các ngân hàng cho vay ưu đãi. Đây là cơ hội rất lớn cho giai đoạn sắp tới.

"Có thể nói thị trường hiện đã cơ bản chín muồi. Các bên liên quan, từ ngân hàng, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đến nhà thầu, đều đã được trang bị kiến thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết để phát triển công trình xanh. Như vậy, vấn đề còn lại là làm sao chúng ta nắm bắt tốt các cơ hội đó, để trong 2-3 năm tới có thêm nhiều công trình xanh hơn nữa, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng lợi ích của loại hình công trình này", ông Phong cho biết.

Cùng quan điểm với ông Phong, PGS.TS. Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng ở Việt Nam hiện nay, định nghĩa ESG còn khá mới mẻ, dù đã có một số các công trình bắt đầu áp dụng.

Về thực trạng áp dụng, trước hết trả lời câu hỏi liệu ứng dụng ESG vào phát triển đô thị có là việc nhất thiết phải làm không, cần khẳng định đây là lựa chọn tất yếu. "Tôi cho rằng áp dụng tiêu chuẩn ESG với các dự án phát triển đô thị có rất nhiều lợi thế. Đó cũng là sự cam kết của Việt Nam với quốc tế trên hành trình hướng đến Net Zero. ESG sẽ giúp giảm nhẹ phát thải, tiết kiệm năng lượng", bà An cho biết.

Việt Nam đã cam kết trước quốc tế, và giải pháp nào giúp chúng ta có thể tiến nhanh hơn đến thực hiện cam kết chung thì chắc chắn sẽ được Nhà nước ủng hộ. Thêm nữa, đây cũng là xu hướng quốc tế, vì thế tín dụng xanh cũng rất cần được quan tâm. Bên cạnh đó, một vấn đề nữa cũng cần đặc biệt quan tâm là nhận thức của cộng đồng về ESG, thúc đẩy tiêu chuẩn tiến bộ này đi vào cuộc sống. Và đây là xu thế, bà An tin rằng sắp tới Nhà nước sẽ có chính sách, cơ chế hỗ trợ.

"Tuy nhiên, song hành với cơ hội là rất nhiều khó khăn, thách thức. Một là khi áp dụng ESG vào bất động sản, một là chi phí sẽ rất cao; các doanh nghiệp đầu tư đều cần có lợi nhuận mà chi phí cao, nếu không được hỗ trợ sẽ ra sao? Vì vậy, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ câu chuyện này. Hai là nhận thức của người dân về vấn đề này, không phải ai cũng có nhận thức đúng và đủ tiến bộ về đô thị ESG, tạo ra khó khăn trong hướng tiếp cận khách hàng", bà An khẳng định.

Bà An cũng kiến nghị tới đây Bộ Xây dựng cần xây dựng bộ tiêu chí quốc gia trình Chính phủ xem xét, cần thiết có thể thông qua Quốc hội; và yêu cầu tất cả các dự án, các nhà đầu tư phải lồng ghép tiêu chí vào trong quá trình thẩm định, quá trình đấu thầu, chọn thầu, đánh giá công trình xây dựng…

"Tôi cho rằng ban hành bộ tiêu chí quốc gia là vấn đề bắt buộc, vì đây là vấn đề sống còn liên quan đến an sinh xã hội, là những tiêu chí sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong tương lai, đồng thời cũng liên quan trực tiếp đến sự phát triển bền vững của đất nước. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, kiến nghị Chính phủ cần có chính sách khuyến khích, cơ chế cụ thể về tín dụng xanh, chính sách đất đai… để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển công trình áp dụng tiêu chuẩn ESG", bà An nói.