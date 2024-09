Con số tạo nên Brian Niccol: Thành công nhờ 5 từ "sáo rỗng", trở thành tân CEO Starbucks ở tuổi 50 nhờ 5 từ chinh phục toàn bộ hội đồng quản trị

Ông Brian Niccol (50 tuổi) đã được bổ nhiệm là tân tổng giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Starbucks trong bối cảnh thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới này đang gặp nhiều khó khăn.



Niccol từng có thành tích ấn tượng trong việc vực dậy các công ty gặp khó khăn: Với tư cách là CEO của Chipotle, ông đã giúp chuỗi cửa hàng này phục hồi sau vụ bê bối ngộ độc thực phẩm và vượt qua đại dịch.

Brian Niccol trở thành tân CEO của tập đoàn Starbucks

Với vị trí công việc mới, ông Niccol sẽ nhận mức lương cơ bản hàng năm vào khoảng 1,6 triệu USD. Mức thu nhập phụ thêm hàng năm của ông dao động trong khoảng từ 3,6 tới 7,2 triệu USD tùy thuộc vào kết quả điều hành công việc của ông. Ông cũng có cơ hội nhận những khoản tiền thưởng hàng năm lên tới 23 triệu USD.

Trong khi các nhà phân tích Phố Wall đã gọi Niccol là một "ứng viên lý tưởng" cho vị trí mới tại Starbucks thì Niccol tin rằng, để có được bản thân ông của ngày hôm nay là nhờ vào những bài học đắt giá. Đặc biệt, có một điểm chung bất ngờ đó là ở mỗi dấu mốc cuộc đời của Brian Niccol đều có sự xuất hiện của con số 5 may mắn.

5 từ "giữ lửa" hi vọng: Hãy tin vào chính mình!

Tân CEO Starbucks Brian Niccol cho rằng phần lớn thành công của ông là nhờ vào một lời khuyên "sáo rỗng" mà ông nhận được ở tuổi 20: "Hãy tin vào chính mình".

Phát biểu trong lễ khai giảng hồi tháng 5 tại Đại học Miami ở Oxford, Ohio, Brian Niccol nói: "Tôi biết câu nói hãy tin vào chính mình là sáo rỗng, nhưng chỉ khi bạn tin vào bản thân thì mới có đủ can đảm để không bỏ cuộc. Trên đời này, sẽ có thời điểm mọi chuyện không diễn ra theo ý bạn".

Niccol tiết lộ, ông luôn mang theo một cuốn sổ tay đã cũ nát bên mình để phác thảo và theo dõi tiến trình đạt tới mục tiêu nghề nghiệp đã đặt ra.

Chỉ khi nào bạn tin vào chính mình thì bạn mới có thể chinh phục mục tiêu đã đặt ra

"Bất kể bạn cần làm gì để tập trung vào mục tiêu của mình, hãy làm và tin rằng bạn có thể làm được", ông nói thêm.

Cũng theo CEO Starbucks Brian Niccol, chính sự tin tưởng vào trực giác và khả năng thành công của mình đã tạo nên sự khác biệt lớn nhất về bản thân ông cho đến thời điểm hiện tại.

Ông nhấn mạnh rằng đôi khi trực giác của mình sẽ lên tiếng mạnh mẽ. Điều này cũng từng xảy ra với ông khi quyết định rời Taco Bell để trở thành CEO của Chipotle vào năm 2018.

"Hãy dành chỗ cho trí thông minh theo bản năng đó và hành động. Hãy tin vào bản năng của bạn", Brian Niccol.

5 từ để trở thành CEO Starbucks: Tôi biết phải làm gì!

Trong khi kinh nghiệm của Niccol đã giúp anh có được cơ hội đảm nhiệm vị trí CEO tại Starbucks, thì chính sự tự tin mới là điều khiến anh trở nên khác biệt so với các ứng viên khác mà chuỗi cà phê này đang cân nhắc.

Niccol chỉ sử dụng vỏn vẹn 5 từ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với cựu chủ tịch Starbucks Mellody Hobson để minh họa cho sự tự tin và sự chuẩn bị của mình cho công việc.

Niccol chỉ dùng 5 từ để thuyết phục toàn bộ hội đồng quản trị Starbucks

Theo đó, trong lần xuất hiện trên chương trình Squawk Box của CNBC hôm 13/8, bà Hobson cho biết: "Khi nói chuyện, tôi nhớ Niccol đã nói rằng: 'I know what to do' (Tôi biết phải làm gì)".

Ông Niccol cho hay mình hiểu rằng chuỗi cửa hàng cà phê đình đám nước Mỹ này đang đối mặt với một bước ngoặt lịch sử và bản thân ông không ngần ngại trước tình hình đó. Chính lời khẳng định này đã thuyết phục hội đồng quản trị tin vào khả năng lãnh đạo của ông.

Trong vai trò mới của mình, vị CEO 50 tuổi sẽ được trả mức lương cơ bản là 1,6 triệu USD/năm và được quyền di chuyển từ nhà riêng ở Newport Beach (California, Mỹ) đến trụ sở chính của Starbucks tại Seattle (Washington, Mỹ) bằng chuyên cơ của công ty.

"Ông Niccol đã chứng minh mình là một trong những nhà lãnh đạo hiệu quả nhất trong ngành, cũng như có thể tạo ra lợi nhuận tài chính đáng kể trong nhiều năm. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của ông trong việc mang lại giá trị lâu dài, bền vững cho các đối tác, khách hàng và cổ đông của chúng tôi", phát ngôn viên của Starbucks cho biết trong một tuyên bố với CNBC Make It.

Theo CNBC