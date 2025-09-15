Con trai 7 tuổi của Lương Thế Thành, ngoại hình sao y "bản chính", thuyết trình tiếng Anh - Việt đều thuần thục

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là một trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Việt. Năm 2016, Họ tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. 2 năm sau, nữ diễn viên mang thai con đầu lòng. Vốn là cặp đôi kín tiếng, cả hai quyết định giấu kín “tin vui” với truyền thông và khán giả.

Đến khi thai kỳ bước sang tháng thứ 5, Thuý Diễm cùng ông xã sang Mỹ để chuẩn bị chào đón quý tử. Con trai của Lương Thế Thành và Thuý Diễm chào đời ngày 27/6/2018, tên thân mật là Bảo Bảo. Lớn lên, cậu bé được nhận xét “trông như bản sao y đúc của bố”.

Con trai của cặp diễn viên không chỉ thừa hưởng ngoại hình điển trai giống hệt bố, mà tên đầy đủ cũng mang họ Lương, tương đồng với bố. Nếu ông xã là Lương Thế Thành, thì quý tử Bảo Bảo có tên đầy đủ là Lương Thế Bảo.

Gần đây, Lương Thế Thành và Thuý Diễm tổ chức tiệc sinh nhật 7 tuổi ấm cúng cho con trai. Càng lớn, Bảo Bảo càng được nhận xét là “bản sao y đúc” của bố, sở hữu tính cách thông minh, lanh lợi và giàu tình cảm.

Hiện tại, con trai của Lương Thế Thành và Thuý Diễm đang theo học ở một trường liên cấp song ngữ nổi tiếng ở TP.HCM. Theo thông tin từ website chính thức của trường, học phí bậc tiểu học lớp 1 - 4 năm học 2024 - 2025 là 225,68 triệu đồng, trong khi lớp 5 là 240,12 triệu đồng. Ngoài học phí, phụ huynh còn phải chi trả nhiều khoản khác, gồm 2 triệu đồng phí khảo sát xếp lớp và 25 triệu đồng lệ phí nhập học không hoàn lại.

Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao nổi bật, Bảo Bảo còn có năng khiếu ngoại ngữ ấn tượng. Thuý Diễm từng tự hào chia sẻ bảng nhận xét với các kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu của con đạt gần như tuyệt đối. Bé cũng rất tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài. Ngoài ra, Bảo Bảo từng thử sức vai trò người mẫu nhí khi tham gia show diễn thời trang cùng mẹ vào năm 2022.

Về việc học tập của con, Thuý Diễm từng tiết lộ cô và Lương Thế Thành từng có quan điểm trái ngược. Nữ diễn viên ưu tiên việc học, thậm chí cân nhắc thuê gia sư để kèm cặp quý tử khi lên lớp 1. Trong khi đó, Lương Thế Thành mong con có thời gian vui chơi, tận hưởng tuổi thơ.

Khi Bảo Bảo ngày càng trưởng thành, vợ chồng Thuý Diễm và Lương Thế Thành cũng dự định sinh thêm em bé.

Thuý Diễm chia sẻ: “ Con của mẹ sắp lớn rồi, ráng lên con trai, năm sau vào lớp 1 phải cứng cáp thôi. Mình muốn tìm cô giáo cho bé học thêm mà ba bé phản đối dữ lắm, bảo hãy để con tận hưởng tuổi thơ. Thế là bà mẹ phải tự kèm cặp. Mà nhìn bé tập viết, mẹ yêu con quá đi mất!”

Khi Bảo Bảo ngày càng trưởng thành, vợ chồng Thuý Diễm và Lương Thế Thành cũng dự định sinh thêm em bé. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết duyên chưa tới. Cô khẳng định nếu có bầu lần hai, sẽ chọn sinh con tại Việt Nam.



