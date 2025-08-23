Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con trai bầu Đức ‘gom’ thành công 27 triệu cổ phiếu HAG

23-08-2025 - 10:03 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT của HAGL vừa mua thỏa thuận thành công 27 triệu cổ phiếu HAG, qua đó sở hữu 2,55% vốn điều lệ của công ty.

Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về giao dịch mua vào thành công 27 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức thỏa thuận vào ngày 22/8/2025.

Sau giao dịch thành công, ông Nam đã chính thức trở thành cổ đông của HAGL khi sở hữu 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,55% vốn điều lệ.

Tạm tính giá cổ phiếu HAG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 22/8/2025 là 16.100 đồng/cổ phiếu , ước tính con trai bầu Đức đã chi khoảng hơn 434 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Con trai bầu Đức ‘gom’ thành công 27 triệu cổ phiếu HAG- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, bầu Đức vừa bán ra thành công 25 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2025 đến ngày 22/8/2025.

Sau giao dịch, bầu Đức đã giảm sở hữu cổ phiếu HAG từ hơn 329,95 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 304,95 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu vốn giảm từ 31,2% xuống còn còn 28,84% vốn tại HAGL.

Trong một diễn biến khác, mới đây HAGL vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025 kèm công văn giải trình về kết quả kinh doanh và ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, HAGL mang về doanh thu thuần hơn 4.797 tỷ đồng, tăng 39,2% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng gần 163 tỷ đồng, mức lỗ này tăng 32,7% so với cùng kỳ.

Con trai bầu Đức ‘gom’ thành công 27 triệu cổ phiếu HAG- Ảnh 2.

Nguồn: HAG

Tại báo cáo này, kiểm toán viên đã nhấn mạnh về khoản lỗ thuần gần 163 tỷ đồng nêu trên của HAGL. Cũng tại ngày ngày, khoản lỗ lũy kế của công ty là hơn 3.552 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 4.947 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ngày 30/6/2025, công ty cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và đang chưa thanh toán khoản lãi trái phiếu quá hạn thanh toán.

Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL.

Giải trình về vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán, HAGL cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã lập kế hoanch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay của đối tác, tiền đi vay các nhân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án triển khai.

Ngoài ra, công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chủnh các điều khoản đã bị vi phạm của hợp đồng trái phiếu có liên quan và bổ sung tài sản đảm bảo. Theo đó, công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong 12 tháng tiếp theo.

Đồng thời, công ty đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hoán đổi khoản vay dài hạn và khoản phải trả các bên khác thành vốn cổ phần.

Dựa trên cơ sở này, Ban Tổng Giám đốc của HAGL vẫn tiến hành lập báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2025 trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

