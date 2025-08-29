Con trai bầu Đức mua thành công 25 triệu cổ phiếu HAG đã đăng ký

Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về giao dịch mua vào thành công 25 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức thỏa thuận vào ngày 28/8/2025.

Sau giao dịch này, ông Nam đã tăng sở hữu cổ phiếu HAG từ 27 triệu cổ phiếu lên 52 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,55% lên 4,92% vốn tại HAGL.

Tạm tính giá cổ phiếu HAG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 28/8/2025 là 16.350 đồng/cổ phiếu , ước tính con trai bầu Đức đã chi khoảng hơn gần 408,8 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Trước đó, ngày 22/8/2025, con trai bầu Đức cũng đã mua vào thành công 27 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức thỏa thuận. Qua đó, hính thức trở thành cổ đông của HAGL khi sở hữu 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,55% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, bầu Đức đã bán ra thành công 25 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2025 đến ngày 22/8/2025.

Sau giao dịch, bầu Đức đã giảm sở hữu cổ phiếu HAG từ hơn 329,95 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 304,95 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu vốn giảm từ 31,2% xuống còn còn 28,84% vốn tại HAGL.

Trong một diễn biến khác, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của HAGL.

Theo đó, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên HAGL đã chậm thanh toán 2 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 trong nửa đầu năm 2025, số tiền chậm thanh toán là hơn 160 tỷ đồng.

Về kết quả đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp được gia hạn thời gian thanh toán đến ngày đáo hạn trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 được phát hành từ ngày 30/12/2016, tổng giá trị phát hành 6.596 tỷ đồng, lưu hành theo 2 nhóm gồm Nhóm A có tổng mệnh giá là 2.148 tỷ đồng và Nhóm B có tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Theo số liệu thống kê tại ngày 30/6/2025, tổng giá trị dư nợ gốc thực tế tại cuối ngày của lô trái phiếu này đang ở mức 1.099 tỷ đồng.



