Con trai Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong sau vụ ly hôn thế kỷ của bố mẹ: Lặng lẽ trưởng thành, gặt hái thành tích khiến ai cũng ngỡ ngàng

Là con trai của 2 ngôi sao đình đám Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, Tạ Chấn Hiên (Lucas) ngay từ khi sinh ra đã nhận được sự chú ý đặc biệt. Mang trong mình hào quang từ một gia đình có tiếng tăm, cậu từng được nhiều người cho rằng sẽ sớm bước chân vào làng giải trí. Tuy nhiên, thay vì tận dụng danh tiếng của bố mẹ, Lucas lại chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung phát triển bản thân theo hướng riêng.

Con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có cuộc sống rất khác những quý tử nhà các sao.

Càng trưởng thành, Lucas càng khiến công chúng thay đổi cách nhìn về "thế hệ sao". Không xuất hiện dày đặc trước truyền thông, không xây dựng hình ảnh nhờ gia đình nổi tiếng, cậu dành nhiều thời gian cho việc học tập và theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Khác với hình dung của nhiều người về một cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu có, Lucas sở hữu thành tích học tập đáng chú ý. Cậu không chỉ thể hiện năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc mà còn có kết quả tốt ở các môn khoa học tự nhiên.

Trang Sohu cho biết Lucas từng đạt thành tích nổi bật trong các kỳ thi lý thuyết âm nhạc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận học bổng từ một học viện âm nhạc tại Australia. Những sáng tác của cậu cũng được đánh giá có tiềm năng phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, con trai cả của Tạ Đình Phong còn được nhắc đến với thành tích học tập ấn tượng, thậm chí có tin đồn cậu được Đại học Cambridge ngỏ lời mời nhưng đã từ chối vì muốn theo đuổi con đường âm nhạc.

Lucas có thành tích học tập đáng nể.

Dù vậy, điều khiến Lucas nhận được nhiều thiện cảm không chỉ nằm ở năng lực học tập mà còn ở lựa chọn của cậu. Trong mắt nhiều người, những ngôi trường danh tiếng hay con đường được xem là "hào nhoáng" có thể là lựa chọn an toàn cho một người sinh ra trong gia đình như Lucas. Nhưng thay vì chạy theo kỳ vọng của người khác, cậu quyết định theo đuổi âm nhạc, lĩnh vực mà bản thân thực sự yêu thích.

Sự trưởng thành của chàng trai 18 tuổi này còn thể hiện trong cách cậu nhìn nhận về gia đình. Sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn, cậu không bị cuốn vào những tranh luận của dư luận hay lựa chọn đứng về phía ai. Lucas từng thể hiện quan điểm rằng chỉ cần những người thân cảm thấy thoải mái và hạnh phúc thì đó mới là điều quan trọng.

Cách ứng xử này khiến nhiều người bất ngờ bởi ở tuổi còn trẻ, Lucas đã có sự thấu hiểu và bình tĩnh trước những vấn đề vốn rất dễ tạo ra áp lực cho con cái của người nổi tiếng. Cậu không để những câu chuyện xoay quanh bố mẹ ảnh hưởng đến bản thân, thay vào đó vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả 2 người.

Trong những thời điểm Trương Bá Chi chịu nhiều áp lực từ dư luận, Lucas cũng là người luôn ở bên cạnh động viên mẹ, hành động này khiến hình ảnh của cậu thay đổi trong mắt công chúng. Lucas không còn chỉ là "con trai của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi", mà dần được nhìn nhận như một người trẻ có sự trưởng thành và trách nhiệm với gia đình.

Bên cạnh học tập và cách đối nhân xử thế, lối sống giản dị của Lucas cũng là điều khiến nhiều người chú ý. Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, cậu không khoe cuộc sống xa hoa hay xây dựng hình tượng thiếu gia giàu có. Khi được mẹ tặng một chiếc xe làm quà sau khi trưởng thành, Lucas vui vẻ đón nhận nhưng lại không quá quan tâm đến giá trị vật chất của món quà.

Trong khi nhiều con cái các ngôi sao lựa chọn xuất hiện trên truyền hình hoặc tận dụng sức hút của gia đình để tiến vào ngành giải trí, Lucas lại giữ khoảng cách với ánh đèn sân khấu. Cậu hiếm khi chia sẻ đời tư, không cố tạo dựng hình ảnh trước công chúng mà tập trung vào cuộc sống cá nhân, học tập và những điều mình yêu thích.

Xuất thân có thể mang đến cho một người nhiều lợi thế, nhưng không thể quyết định tương lai của họ. Với Lucas, danh xưng "con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi" có thể là điều khiến cậu được chú ý từ đầu, nhưng cách cậu trưởng thành mới là yếu tố giúp cậu nhận được sự yêu mến.

Sinh ra trong gia đình danh tiếng, Lucas đang từng bước trở thành một cá nhân độc lập với những lựa chọn của riêng mình. Cậu không cần sống dưới ánh hào quang của bố mẹ mà đang nỗ lực tạo nên dấu ấn bằng chính con đường mà bản thân lựa chọn.