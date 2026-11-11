Trong bối cảnh các dịch vụ tài chính trực tuyến ngày càng phổ biến, việc tiếp cận thông tin và đăng ký vay vốn qua mạng mang lại không ít thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng, dựng lên những lời mời chào vay vốn hấp dẫn nhằm tiếp cận người có nhu cầu, từng bước tạo lòng tin và thực hiện hành vi lừa đảo.



Thủ đoạn phổ biến là sử dụng Facebook, Zalo và các nền tảng mạng xã hội để chủ động liên hệ, tự giới thiệu là nhân viên tín dụng hoặc đại diện ngân hàng. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo của những ngân hàng có uy tín, quảng cáo các gói vay với lãi suất ưu đãi, không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, thủ tục nhanh gọn và có thể giải ngân trong thời gian ngắn.

Các đối tượng lừa đảo đang gia tăng hoạt động trên mạng xã hội với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Khánh Hòa)

Khi người vay bắt đầu quan tâm và đồng ý làm hồ sơ, các đối tượng chuyển sang yêu cầu nộp tiền trước với nhiều lý do khác nhau như phí làm hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay, phí xác minh thông tin, phí chứng minh tài chính hoặc phí kích hoạt giải ngân. Đáng chú ý, sau mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện dẫn những khoản phí phát sinh để yêu cầu thanh toán thêm. Khi đã chiếm đoạt được số tiền nhất định, các đối tượng có thể lập tức cắt đứt liên lạc, khiến người vay không thể tiếp tục xác minh hay đòi lại tài sản.

Điểm nguy hiểm của thủ đoạn này nằm ở việc đánh trúng tâm lý cần tiền gấp và mong muốn tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp của người dân. Việc giả mạo danh tính nhân viên ngân hàng, sử dụng hình ảnh nhận diện của các tổ chức tín dụng khiến những lời mời chào có vẻ hợp pháp, đặc biệt với người ít có kinh nghiệm trong các giao dịch tài chính trực tuyến.

Nhận diện những dấu hiệu bất thường của bẫy vay vốn online

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi nhận được lời mời vay vốn từ những tài khoản lạ trên mạng xã hội, nhất là các trường hợp chủ động liên hệ và tự xưng là nhân viên ngân hàng nhưng không thể xác minh rõ danh tính, thông tin công tác.

Những lời quảng cáo về khoản vay có lãi suất thấp bất thường, không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập nhưng cam kết giải ngân nhanh cũng là dấu hiệu cần thận trọng. Bên cạnh đó, người vay cần lưu ý khi đối tượng yêu cầu cung cấp căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc mật khẩu để hoàn thiện hồ sơ.

Đặc biệt, mọi đề nghị chuyển tiền trước để đóng phí hồ sơ, phí bảo hiểm, phí xác minh hoặc mở khóa khoản vay đều cần được kiểm tra kỹ với ngân hàng qua các kênh chính thức. Người dân cũng không nên truy cập đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, đăng nhập tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của người lạ hoặc thực hiện những thao tác bất thường để nhận tiền giải ngân.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân với lý do được duyệt vay hoặc hỗ trợ giải ngân khi chưa xác minh rõ ràng. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Khánh Hòa)

Chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ mình trong các giao dịch vay vốn trực tuyến. Theo đó, chỉ nên tìm hiểu, đăng ký vay thông qua website, ứng dụng, chi nhánh hoặc kênh giao dịch chính thức của ngân hàng và các tổ chức tín dụng được cấp phép. Với những tài khoản mạng xã hội tự xưng là nhân viên ngân hàng, cần xác minh danh tính và thông tin công tác trước khi trao đổi hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu nào.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân với lý do được duyệt vay hoặc hỗ trợ giải ngân khi chưa xác minh rõ ràng. Đồng thời, không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập ngân hàng, hình ảnh giấy tờ tùy thân hay dữ liệu sinh trắc học cho người khác; không cài đặt ứng dụng vay tiền không rõ nguồn gốc và không làm theo yêu cầu chia sẻ màn hình, điều khiển thiết bị từ xa.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng ngay giao dịch, liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để xác minh và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Vay vốn trực tuyến có thể giúp người dân tiếp cận nguồn tài chính thuận tiện hơn, nhưng sự tiện lợi không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua các bước xác minh và bảo mật. Trước những lời mời chào vay vốn dễ dàng trên mạng xã hội, sự tỉnh táo và thận trọng trong từng giao dịch chính là cách thiết thực để mỗi người bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân và tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Khánh Hòa