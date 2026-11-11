Công an bắt giữ Phan Anh Thiên SN 1982 trong vụ thuê xe tự lái đem cầm cố chiếm đoạt tài sản

Theo tài liệu điều tra, năm 2025, do không có tiền tiêu xài, Phan Anh Thiên (sinh năm 1982, trú tại TDP Chùa Láp, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố để lấy tiền. Để thực hiện kế hoạch, Thiên bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1995) và Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1990), cùng trú tại thôn Dịch Đồng, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi thống nhất, cả ba thuê chiếc ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx của anh L.A.T, trú tại TDP Vĩnh Thịnh 4, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. Thay vì sử dụng phương tiện đúng mục đích thuê, các đối tượng đưa xe đến gửi tại nhà anh D.Đ.K (sinh năm 1977, trú tại TDP Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên) để tìm địa điểm cầm cố.

Tuy nhiên, do chưa tìm được nơi nhận cầm cố chiếc xe, đối tượng đã hỏi vay anh K. số tiền 45 triệu đồng để chi tiêu, đồng thời tiếp tục tìm nơi giao dịch. Sau đó, các đối tượng mang chiếc ô tô trên cầm cố cho anh T.V.N (sinh năm 1991, trú tại thôn Yên Định, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ), lấy 85 triệu đồng.

Có được số tiền này, nhóm đối tượng sử dụng 45 triệu đồng để trả khoản vay của anh K., 40 triệu đồng còn lại được chia nhau tiêu xài cá nhân. Theo kết quả định giá của cơ quan chức năng, chiếc ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx có trị giá 206.250.000 đồng.

Một đối tượng bỏ trốn, bị bắt giữ sau quá trình truy tìm

Sau khi tiếp nhận tin báo của công dân và tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành. Riêng Phan Anh Thiên bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Trước tình hình này, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm Phan Anh Thiên, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tổ chức truy bắt.

Đến ngày 01/11/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ được Phan Anh Thiên. Việc truy tìm, bắt giữ đối tượng góp phần làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can Phan Anh Thiên, Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố hai bị can Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành. Đối với Phan Anh Thiên, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Phan Anh Thiên. (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ)

Cẩn trọng khi cho thuê tài sản có giá trị lớn

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi cho thuê tài sản, đặc biệt là ô tô - phương tiện có giá trị lớn và tiềm ẩn nguy cơ bị sử dụng sai mục đích.

Chủ tài sản cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin người thuê trước khi bàn giao phương tiện; lập hợp đồng chặt chẽ, quy định cụ thể quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên. Đồng thời, cần có biện pháp quản lý, theo dõi tài sản phù hợp trong suốt thời gian cho thuê.

Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn tài sản bị sử dụng sai mục đích, có nguy cơ bị chiếm đoạt, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với những người kinh doanh dịch vụ cho thuê tài sản: Không nên chủ quan trước những giao dịch tưởng chừng bình thường, bởi chỉ một khâu xác minh thiếu chặt chẽ cũng có thể khiến chủ sở hữu đối mặt với nguy cơ mất tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ