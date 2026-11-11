Lợi thế sức khỏe bất ngờ của người thấp bé

Kết quả nghiên cứu của Dự án “Nghiên cứu một triệu phụ nữ” đã được công bố trên tạp chí y học “The Lancet Oncology”, thông qua việc theo dõi trung bình 10 năm đối với hơn 1 triệu phụ nữ Anh.

Các nhà nghiên cứu phát hiện chiều cao và nguy cơ ung thư gần như có mối quan hệ tuyến tính, với phụ nữ Anh, mỗi khi chiều cao tăng thêm 10cm, xác suất mắc ung thư tăng 16%. Nói cách khác, chiều cao của con người tỷ lệ nghịch với tuổi thọ, người thấp thường sống lâu hơn. Ngoài ra, người thấp còn có những lợi thế khác về sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Hawaii, Mỹ đã theo dõi hơn 8.000 người Mỹ gốc Nhật trong 50 năm và phát hiện những người cao 156 cm trở xuống sống lâu nhất. Một nghiên cứu khác tại Ý cho thấy những người cao khoảng 162 cm trung bình sống lâu hơn những người cao hơn khoảng 2 năm.

Viện Nghiên cứu Lão hóa thuộc Trường Y Albert Einstein ở New York đã khảo sát hàng nghìn người trên 95 tuổi và phát hiện những người lớn tuổi này hầu hết đều không cao, trong đó đa số những người trên 100 tuổi đều có chiều cao khiêm tốn.

Người thấp bé có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn

Nghiên cứu so sánh tổng cộng 17 loại ung thư thường gặp ở phụ nữ, trong đó 15 loại có xu hướng tăng về tỉ lệ mắc, nguy cơ tăng nhiều nhất bao gồm ung thư vú (tăng 17%), ung thư đại trực tràng (tăng 25%), bạch cầu (tăng 26%), ung thư thận (tăng 29%)... So với nam giới, mối quan hệ giữa chiều cao và ung thư ở phụ nữ rõ ràng hơn.

Một số học giả cũng cho rằng những người cao tuổi thọ ngắn hơn còn liên quan đến cao huyết áp, bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não. Càng cao, tim càng phải làm việc nhiều hơn để bơm máu lên não, nên huyết áp càng cao.

Một báo cáo của Viện Ung Thư Quốc Gia Hoa Kỳ cho rằng, dù là nam hay nữ, người cao có khả năng bị ung thư cao hơn người thấp bé. Mỗi khi chiều cao tăng thêm 10 cm, nguy cơ mắc tất cả các loại ung thư ở nữ tăng 18%, ở nam tăng 11%.

Những nghiên cứu này đều chứng minh từ góc độ khoa học rằng càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Ngược lại, những người thấp bé sẽ sống lâu hơn. Không chỉ vậy, người thấp bé còn có những lợi thế khác về sức khỏe.

Ba lợi thế sức khỏe của người thấp bé

Người thấp bé có vòng eo khỏe hơn

Ở người trưởng thành, phụ nữ cao thường dễ gặp vấn đề đau lưng hơn. Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí y học BMJ của Anh, đối tượng nghiên cứu là những người từ 30-69 tuổi, khoảng hơn 20.000 người. Kết quả cho thấy, những phụ nữ cao trên 1m7 mà lúc đầu không bị đau lưng thì sau này có nguy cơ bị đau lưng mạn tính cao hơn, khoảng hơn 20% so với phụ nữ 1m6.

Người thấp không chỉ ít bị đau lưng, mà khi cơ thể gặp một số chấn thương vật lý, ví dụ như va đập hay ngã, nguy cơ gãy xương cũng thấp hơn.

Người thấp bé ít bị gãy hông

Chúng ta thường xuyên nghe câu “người già không nên bị ngã”, đó là vì nếu ngã trúng phần xương hông, tỉ lệ tàn tật và tử vong sau gãy xương rất cao, đây là loại gãy xương do loãng xương nguy hiểm nhất ở người cao tuổi.

Một nhóm báo cáo phân tích cho thấy, người thấp hơn thì nguy cơ gãy xương hông (gần vùng đùi trên) càng thấp. Người cao 190cm, so với người 150cm, nguy cơ cao khoảng 60%.

Nguy cơ bệnh tim mạch thấp hơn

Cùng với tuổi tác, chức năng mạch máu trong cơ thể sẽ dần giảm, dễ dẫn đến xơ cứng động mạch, hình thành mảng bám, bệnh tim mạch xảy ra khá phổ biến. Nghiên cứu cho thấy, người thấp có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn, điều này chủ yếu liên quan đến cơ chế tiến hóa sinh học của con người.

Cần lưu ý rằng, chiều cao tuyệt đối không phải là nguyên nhân gây bất kỳ bệnh nào, chỉ liên quan đến nguy cơ ung thư và một số bệnh khác. Những yếu tố gây bệnh như hút thuốc, ăn uống không lành mạnh, môi trường xấu mới là những yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển của ung thư.