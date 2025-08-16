Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo lừa đảo dịch vụ 'cấp nhanh' phiếu lý lịch tư pháp

16-08-2025 - 13:44 PM | Kinh tế số

Đối tượng xấu tự xưng là cán bộ Công an hoặc quảng cáo, hứa hẹn "làm dịch vụ" cấp nhanh phiếu lý lịch tư pháp với chi phí cao bất thường để lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh , hiện nay, phiếu lý lịch tư pháp đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như bổ sung hồ sơ xin việc, làm thủ tục định cư nước ngoài và các thủ tục hành chính khác.

Lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, các đối tượng tự xưng là cán bộ của Bộ Công an, Công an tỉnh hoặc các đơn vị nghiệp vụ, sử dụng số điện thoại lạ, thậm chí sử dụng công nghệ Deepfake (giả giọng, giả hình ảnh) để gọi điện, nhắn tin cho người dân.

Các đối tượng dựng chuyện thông báo cho người dân về việc hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp có vấn đề (thiếu giấy tờ, sai thông tin, liên quan đến các án tích…), yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản "an toàn" của cơ quan Công an hoặc yêu cầu cài đặt các ứng dụng giả mạo để xác minh, giải quyết.

Lợi dụng sự lo lắng của người dân, các đối tượng yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản. Một số đối tượng lợi dụng nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nhanh của người dân để quảng cáo, hứa hẹn "làm dịch vụ" cấp nhanh với chi phí cao bất thường, sau khi nhận tiền thì chặn liên lạc.

Công an cảnh báo lừa đảo dịch vụ 'cấp nhanh' phiếu lý lịch tư pháp- Ảnh 1.

Công an cảnh báo “cò” làm dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp để lừa đảo.

Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định, cán bộ Công an không bao giờ gọi điện yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản “an toàn” để giải quyết hồ sơ; không bao giờ yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay thông tin thẻ tín dụng qua điện thoại hoặc ứng dụng.

Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID (đã định danh mức độ 2) hoặc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Tuyệt đối không thông qua dịch vụ trung gian không rõ ràng.

Người dân cảnh giác cao độ với các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại lạ, đặc biệt là những cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ nhà nước và yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Người dân tuyệt đối không làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội; không truy cập các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người lạ.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

