Tới tận bây giờ AOL mới khai tử mạng dial-up, Việt Nam làm điều này từ gần 20 năm trước

Ngày 30/9/2025 sẽ là ngày cuối cùng AOL cung cấp dịch vụ internet dial-up, khép lại chặng đường 34 năm gắn bó với hàng triệu người dùng toàn cầu. Thông báo này đã được công bố trên trang hỗ trợ khách hàng của AOL, nêu rõ rằng các dịch vụ và phần mềm liên quan sẽ không còn xuất hiện trong các gói dịch vụ của AOL từ thời điểm này.

Trong những năm 1990, AOL không chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ internet đơn thuần mà còn là cánh cửa đầu tiên mở ra thế giới trực tuyến cho nhiều người. Hình ảnh người chạy màu xanh-vàng, các đĩa CD dùng thử được gửi khắp nơi, cùng với phòng chat và tin nhắn nhanh AIM đã thay đổi cách tiếp cận và giao tiếp trên mạng của cả một thế hệ. Câu nói "You’ve got mail" từng vang lên trong nhiều ngôi nhà, gắn liền với bộ phim lãng mạn nổi tiếng năm 1998 của Tom Hanks và Meg Ryan, đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa đại chúng.

AOL thông báo: "AOL thường xuyên đánh giá các sản phẩm và dịch vụ của mình và đã quyết định ngừng cung cấp dịch vụ Internet quay số. Dịch vụ này sẽ không còn khả dụng trong các gói dịch vụ của AOL. Do đó, vào ngày 30/9/2025, dịch vụ này và phần mềm liên quan... sẽ bị ngừng cung cấp".

Mặc dù băng thông rộng đã dần thay thế công nghệ modem với âm thanh kết nối đặc trưng từ nhiều năm trước, dial-up vẫn còn tồn tại ở một số khu vực nông thôn chưa có internet tốc độ cao. Đối với những người dùng này, quyết định của AOL đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tìm kiếm các giải pháp truy cập mạng khác. Còn với số đông người dùng hiện nay, đây là một khoảnh khắc hoài niệm, gợi nhớ về những đêm dài trò chuyện qua AIM, việc chiếm đường dây điện thoại gia đình hay cảm giác chờ đợi kết nối thành công.

Một thiết bị mạng dial-up đang quay số để kết nối tới internet vào những năm 2000s - Ảnh: Internet

Việc AOL ngừng dịch vụ dial-up không chỉ là một thay đổi công nghệ mà còn là dấu mốc khép lại một giai đoạn lịch sử internet. Đối với thế hệ X, millennial và một phần Gen Z, AOL chính là nơi bắt đầu hành trình trực tuyến của họ. Trong bối cảnh thế giới hiện đại đã chuyển sang kết nối không dây nhanh chóng và liên tục, âm thanh đặc trưng của modem AOL giờ đây chỉ còn tồn tại trong ký ức cùng lời chào "You’ve got mail" đã vang lên lần cuối.

Trên thực tế, tại Việt Nam, Các nhà cung cấp dịch vụ Internet đã ngừng cung cấp dial-up từ rất sớm. Cụ thể vào năm 2008, nhiều doanh nghiệp như NetNam và FPT Telecom đã âm thầm khai tử dịch vụ này. Tiếp đó vào ngày 15/7/2012, VNPT, một trong những nhà cung cấp lớn cuối cùng, đã chính thức ngừng cung cấp các dịch vụ Internet dial-up (VNN 1260, VNN 1268, VNN 1269) để chuyển sang sử dụng mạng cáp quang với tốc độ cao hơn.