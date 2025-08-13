Chấn động: Một startup AI mới thành lập 3 năm đề nghị mua lại trình duyệt Google Chrome với giá 34,5 tỷ USD

Perplexity AI, startup tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo mới chỉ 3 năm tuổi, vừa gây chấn động giới công nghệ khi đưa ra lời đề nghị mua trình duyệt Chrome của Google với giá 34,5 tỷ USD bằng tiền mặt. Điều đáng kinh ngạc là con số này còn cao hơn cả định giá hiện tại của chính Perplexity, vốn chỉ dao động từ 14 đến 18 tỷ USD sau vòng gọi vốn gần nhất.

Thương vụ táo bạo này diễn ra trong bối cảnh Google đang đối mặt với áp lực pháp lý chưa từng có khi Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu tập đoàn này phải tách Chrome ra khỏi công ty mẹ Alphabet. Yêu cầu này xuất phát từ phán quyết của tòa án liên bang hồi năm ngoái, kết luận Google đã nắm giữ độc quyền bất hợp pháp trong thị trường tìm kiếm trực tuyến. Theo Bộ Tư pháp, việc buộc Google từ bỏ Chrome sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng hơn cho các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm.

Chrome hiện là trình duyệt phổ biến nhất thế giới với hơn 3 tỷ người dùng, cung cấp cho Google nguồn dữ liệu khổng lồ để phục vụ việc nhắm mục tiêu quảng cáo. Chính vì vậy, việc mất Chrome sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của gã khổng lồ tìm kiếm, đặc biệt trong bối cảnh công ty đang đẩy mạnh tích hợp các tính năng AI như tóm tắt tìm kiếm tự động để bảo vệ thị phần.

Aravind Srinivas, người đứng đầu Perplexity, không phải là cái tên xa lạ với những đề xuất gây sốc. Hồi tháng 1, công ty của ông cũng đã đề nghị sáp nhập với TikTok US nhằm giải quyết lo ngại của Mỹ về quyền sở hữu Trung Quốc đối với ứng dụng video ngắn này. Tuy nhiên, thương vụ đó đến nay vẫn chưa có tiến triển cụ thể.

Để thực hiện được tham vọng mua Chrome, Perplexity cho biết đã có nhiều quỹ đầu tư sẵn sàng tài trợ toàn bộ số tiền, mặc dù công ty không tiết lộ danh tính các quỹ này. Startup ba năm tuổi này từng huy động được khoảng 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư danh tiếng như Nvidia và SoftBank của Nhật Bản. Trong lời đề nghị, Perplexity cam kết sẽ giữ mã nguồn Chromium mở, đầu tư 3 tỷ USD trong hai năm và không thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của Chrome.

Perplexity không phải là công ty duy nhất quan tâm đến Chrome trong bối cảnh này. OpenAI - công ty mẹ của ChatGPT, Yahoo và quỹ đầu tư tư nhân Apollo Global Management cũng đã bày tỏ sự quan tâm. OpenAI thậm chí đang phát triển trình duyệt AI riêng của mình, trong khi Perplexity đã ra mắt trình duyệt Comet vào tháng trước với khả năng thực hiện các tác vụ thay người dùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý đánh giá khả năng thương vụ này thành công là rất thấp. Giáo sư Herbert Hovenkamp từ Đại học Pennsylvania nhận định thẩm phán Amit Mehta, người phụ trách vụ án, có thể sẽ trì hoãn quyết định bán Chrome cho đến khi quá trình kháng cáo kết thúc. Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm khi phải đi qua Tòa phúc thẩm DC và thậm chí có thể lên đến Tòa án Tối cao.

Google cũng không hề có ý định buông tay dễ dàng. Công ty đã tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết và chỉ trích đề xuất của Bộ Tư pháp là "chương trình nghị sự can thiệp cực đoan" và "quá rộng một cách điên rồ". Với Chrome đóng vai trò then chốt trong chiến lược AI của Google, tập đoàn này chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng để giữ lại trình duyệt quan trọng này.

Một điểm đáng chú ý khác là mức giá 34,5 tỷ USD mà Perplexity đưa ra vẫn thấp hơn ước tính của Gabriel Weinberg, CEO DuckDuckGo, người cho rằng Chrome có thể có giá trị ít nhất 50 tỷ USD nếu Google bị buộc phải bán. Con số này phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Chrome trong cuộc đua AI hiện nay, khi các chatbot như ChatGPT và chính Perplexity đang thu hút thế hệ người dùng mới, khiến trình duyệt web trở thành cửa ngõ quan trọng để tiếp cận lưu lượng tìm kiếm và dữ liệu người dùng quý giá.