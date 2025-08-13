Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Liên tiếp các vụ HSSV bị lừa đảo, bắt cóc online: Bộ GD&ĐT vạch trần 3 bước trong kịch bản của kẻ xấu

13-08-2025 - 10:30 AM | Sống

Các bạn học sinh sinh viên cần hết sức cảnh giác để không rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Thời gian gần đây, tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ xấu giả danh lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để lừa đảo học sinh, sinh viên (HSSV). Chúng gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý, buộc nạn nhân rời khỏi nơi ở, cắt liên lạc với người thân và chuyển tiền hoặc thực hiện những hành vi nguy hiểm.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành văn bản số 4642/BGDĐT-HSSV cảnh báo về thủ đoạn này, đồng thời nêu rõ 3 bước lừa đảo thường gặp:

Bước 1: Giả danh lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án sử dụng số điện thoại lạ gọi điện trực tiếp cho nạn nhân (thường là trẻ em, HSSV) và đưa ra các cáo buộc bịa đặt (liên quan đến ma túy, đường dây tội phạm rửa tiền, truy nã hoặc có lệnh bắt giữ của Viện kiểm sát, Tòa án…) nhằm tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh với nạn nhân.

Bước 2: Các đối tượng sẽ thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, ép buộc hoặc hướng dẫn nạn nhân rời khỏi nơi ở và thuê địa điểm (nhà nghỉ, khách sạn) để ở một mình. Sau đó hướng dẫn cắt đứt liên lạc với người thân và chỉ liên lạc với các đối tượng (thay sim điện thoại, để điện thoại chế độ máy bay và sử dụng ứng liên lạc với các đối tượng qua video call từ các ứng dụng khác), có trường hợp còn uy hiếp nạn nhân cung cấp những hình ảnh, clip nhạy cảm cho các đối tượng.

Liên tiếp các vụ HSSV bị lừa đảo, bắt cóc online: Bộ GD&ĐT vạch trần 3 bước trong kịch bản của kẻ xấu- Ảnh 1.

Càng ngày các thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu càng trở nên tinh vi

Bước 3: Các đối tượng có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho gia đình thông báo về việc nạn nhân đang bị bắt cóc, đe dọa chặt ngón tay, đăng tải hình ảnh, clip nhạy cảm của nạn nhân lên mạng hoặc ép nạn nhân tự liên hệ về gia đình và thông báo bị bắt cóc để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc nộp tiền mặt cho chúng. Sau khi nhận được tiền thì cắt đứt liên lạc và để lại nạn nhân tiếp tục hoảng loạn, gia đình mất tài sản lớn.

Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà trường, gia đình và HSSV nâng cao cảnh giác, nhận diện sớm thủ đoạn, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Một bệnh viện lớn phát đi cảnh báo khẩn: Tất cả người dân đều cần biết!

Theo Thiên An

Thanh Niên Việt

