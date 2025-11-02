Công an cảnh báo người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin cá nhân sau lên mạng xã hội

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Ngày 1/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an phường Thục Phán đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo giả danh công an, dựng kịch bản “bắt cóc online”.

Theo đó, trong thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm công nghệ cao liên tục sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, trong đó nổi lên chiêu trò giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát để dựng kịch bản “bắt cóc online”.

Thủ đoạn này được dựng lên nhằm đe dọa, tống tiền thân nhân của nạn nhân. Các đối tượng thường gọi điện hoặc video call, sử dụng hình ảnh, giọng nói giả lập, nói rằng người thân của bị hại bị “bắt cóc” hoặc “bị bắt giữ liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền”, yêu cầu chuyển tiền gấp để “chuộc người” hoặc “giải quyết vụ việc”.

Vào ngày 31/10, Công an phường Thục Phán nhận được tin báo của một người dân về việc nhận được cuộc gọi video từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo “liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền” và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để “xác minh” hay “làm việc với cơ quan chức năng”.

Đồng thời, chúng yêu cầu nạn nhân đến nơi vắng vẻ và đe dọa sẽ khởi tố nếu không thực hiện.

Công an phường Thục Phán kịp thời ngăn chặn vụ việc lừa đảo chuyển tiền qua mạng (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, Công an phường Thục Phán nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn người dân giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng. Lực lượng Công an cũng tiến hành xác minh và khẳng định không có bất kỳ vụ việc nào liên quan đến công dân này.

Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và thực hiện kịch bản “bắt cóc online” nhằm tống tiền người thân của nạn nhân.

Qua đó, lực lượng chức năng bảo đảm an toàn về tài sản và tinh thần cho người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ an toàn cho nhân dân trên địa bàn.

Thông qua sự vụ trên, Công an phường Thục Phán cảnh báo người dân tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi, tin nhắn từ người tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc xác minh tài khoản.

Lực lượng chức năng cũng cảnh báo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin cá nhân, căn cước, số tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Khi gặp trường hợp nghi ngờ lừa đảo, người dân hãy báo ngay cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.