FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD: Hồ sơ dài 1.000 trang, gần 1,5 năm chờ kết quả, được Microsoft chúc mừng

Ngày 16/9, Tập đoàn FPT đã công bố việc trở thành đối tác chiến lược triển khai hợp đồng 5 năm trị giá 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á. Đây là hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 37 năm của Tập đoàn.

Theo đó, FPT sẽ cung cấp hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số toàn diện tích hợp AI cho tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành. Các sản phẩm dịch vụ FPT cung cấp cho khách hàng gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh, kỹ thuật dữ liệu, di động, điện toán đám mây….

Trên chuyên trang nội bộ của mình, đội ngũ FPT đã chia sẻ hành trình hơn 500 ngày chinh phục hợp đồng có giá trị kỷ lục này.

Hồ sơ dự thầu dài hơn 1.000 trang, chỉ một sai sót nhỏ có thể khiến mọi nỗ lực tan biến

FPT cho biết, tháng 4/2024 là thời điểm hợp đồng cũ với Tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á sắp kết thúc. Tại thời gian này, khách hàng gần 20 năm của FPT tuyên bố chuyển đổi mô hình hoạt động, tập trung tìm kiếm đối tác chuyển đổi số tích hợp AI, dữ liệu, điện toán đám mây thay vì chỉ outsourcing (thuê ngoài) như trước.

Ông Trần Hồng Chung - Giám đốc FPT Malaysia cho biết, bản thân đã xuất hiện những nỗi lo vì đây là thời cơ, cũng là phép thử lớn cho FPT chuyển mình. Sự chuyển đổi của Tập đoàn năng lượng yêu cầu Tập đoàn phải chuyển từ vai trò “người thực thi” sang “người kiến tạo”.

Ngay sau khi Tập đoàn năng lượng công bố gói thầu chuyển đổi số tích hợp, FPT Software lập tức thành lập đội đặc nhiệm gồm gần 30 người từ Việt Nam tới Malaysia, và chỉ có một tháng để hoàn thiện hồ sơ dự thầu.

Tập đoàn FPT

Ông Lê Hoài Bảo - Giám đốc CEP FPT Software (Customization Energy Platform - Đơn vị Phần mềm Chuyên ngành Năng lượng) là người trực tiếp viết bản proposal. Ông chia sẻ, suốt 30 ngày liên tiếp phải họp trực tuyến xuyên biên giới vào ban ngày, đến nửa đêm vẫn còn nhận tin nhắn trao đổi về biểu đồ, chỉ số, câu chữ.

Ông Bảo cho biết, chỉ một sai sót nhỏ trong hồ sơ cũng có thể khiến mọi nỗ lực tan biến. Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất là không được gặp trực tiếp khách hàng, mọi đánh giá đều qua tài liệu và các buổi trình bày trực tuyến. Vì vậy, từng trang giấy phải thuyết phục được FPT không chỉ là nhà cung cấp nhân lực, mà còn là người đồng hành đáng tin cậy.

Hồ sơ dự thầu được do FPT gửi đi có độ dài hơn 1.000 trang, bao gồm đề xuất kỹ thuật chi tiết, phương án triển khai, kế hoạch nhân sự, bảo mật, cũng như các minh chứng năng lực thực tế: chứng chỉ quốc tế, case study dự án, phản hồi khách hàng và các mô hình ứng dụng AI, Cloud, Data mà FPT từng triển khai.

Chờ gần một năm rưỡi, Microsoft, AWS gửi lời chúc mừng

Tập đoàn FPT cho biết, quá trình từ khi hoàn tất và gửi hồ sơ đến lúc nhận được kết quả chính thức kéo dài gần một năm rưỡi – lâu hơn nhiều so với dự kiến, do Tập đoàn năng lượng bất ngờ tiến hành tái cấu trúc nội bộ, khiến kế hoạch thầu phải tạm dừng.

Tại thời điểm hợp đồng cũ của FPT và đối tác này hết hạn, quy mô nhân sự FPT Malaysia phải cắt giảm hơn một nửa, từ hơn 1.200 xuống chưa đến 600 người.

Khi Tập đoàn năng lượng mở lại gói thầu, sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt hơn, khi FPT phải cạnh tranh với 20 đối thủ, trong đó có những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. “Giai đoạn đó, chỉ cần sơ suất nhỏ là loại ngay. Có cả thứ tố cáo, tin đồn, đủ kiểu áp lực”, ông Trần Hồng Chung kể lại.

Trước bối cảnh đó, đội ngũ FPT phải vừa phải rà soát hồ sơ, vừa bảo mật tuyệt đối mọi thông tin. Mỗi bản nộp được kiểm tra nhiều lớp, mỗi chi tiết nhỏ đều được xem lại đến mức không còn gì để chỉnh. Cuối cùng, 5 phút trước thời hạn đóng thầu, hồ sơ dự thầu mới được gửi đi sau thời gian dài theo đuổi.

Đầu tháng 9 năm nay, sau hơn một năm rưỡi chờ đợi, hồ sơ dự thầu 1.000 trang của FPT đã có kết quả - Tập đoàn chính thức trở thành đối tác chuyển đổi số tích hợp trị giá hàng trăm triệu USD của Tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một công ty công nghệ Việt Nam vươn lên vị trí đối tác chiến lược trong lĩnh vực chuyển đổi số toàn diện cho một tập đoàn năng lượng tầm cỡ châu Á.

Từ vai trò “nhà cung cấp nhân lực”, FPT hiện đảm nhận trọn gói các mảng từ chiến lược dữ liệu, điện toán đám mây, AI đến quản lý hệ thống vận hành. Những công việc từng được xem là “lãnh địa” của các tập đoàn phương Tây giờ nằm trong tay đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Theo Giám đốc FPT Malaysia, hợp đồng này có giá trị lớn vì ngoài phát triển phần mềm, đối tác còn giao cho FPT những công việc mới liên quan đến AI, dữ liệu, quản trị… với mục tiêu thúc đẩy đổi mới và tối ưu hóa vận hành.

Ông Lê Hoài Bảo kể lại, sau khi tin thắng thầu được công bố, hàng loạt đối tác quốc tế như Microsoft, AWS (Amazon Web Service) gửi lời chúc mừng và đề nghị mở rộng hợp tác. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cũng đã trao sao chiến công FPT hạng nhất cho Tập thể FPT Malaysia, đồng thời gửi lời cảm ơn tới nhóm dự án.